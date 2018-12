FT België. Dennis in Brugse selectie voor match tegen Lokeren - Chakvetadze mogelijk toch inzetbaar tegen Genk, waar Trossard waarschijnlijk ontbreekt De voetbalredactie

26 december 2018

17u03 0

Dennis in Brugse selectie voor match tegen Lokeren

Bij Club Brugge kunnen ze morgen toch rekenen op Emmanuel Dennis. De Nigeriaan was zondag tegen Antwerp nog de matchwinnaar, maar hield het gisteren bij lopen nadat hij opnieuw last overhield aan de komst van de Great Old. Sinds oktober is hij al op de sukkel met spierblessures: “Ik voelde pijn, maar besloot toch om door te gaan”, klonk het zondagmiddag nog. Het was afwachten of hij deel zou uitmaken van de selectie van Ivan Leko, maar dat is wel degelijk het geval. Dat geldt ook voor Decarli, die hersteld is van zijn rugblessure. Vlietinck en Diatta hielden dan weer een doorgedreven individuele training op het veld - zij sluiten tijdens de winterstage aan bij de groep. Vossen, Rezaei en Danjuma zijn nog steeds out. (TTV)

Chakvetadze mogelijk toch inzetbaar

Giorgi Chakvetadze miste de match tegen Cercle Brugge vanwege een knieblessure, waarbij gevreesd werd dat de ligamenten licht geraakt waren. “Maar Giorgi heeft intussen een nieuwe scan ondergaan, waarop niet veel te zien viel”, zegt Jess Thorup. “Hij werkte intussen al wat oefeningen af, maar we moeten afwachten hoe hij daarop reageert. Ik hoop dat hij inzetbaar is.” (RN)

Trossard meer dan waarschijnlijk ook niet tegen AA Gent

Philippe Clement schat de kans dat Trossard speelklaar raakt tegen AA Gent heel klein, al zou de beslissing pas op de wedstrijddag volgen. Ingvartsen heeft nog te veel last van de patellapees. (BF)