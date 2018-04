FT België: Degradant Tubeke wil via het Arbitragehof hachje redden - Neto moet zich richten op volgend seizoen De voetbalredactie

14 april 2018

Eupen rekent dit seizoen niet meer op Luis Garcia

Eersteklasser Eupen heeft zijn aanvoerder en spelmaker Luis Garcia de toestemming gegeven terug te keren naar Spanje om daar een trainerscursus te volgen, zo maakte de club bekend.

De 37-jarige Spanjaard zou na zijn carrière graag trainer worden en heeft daar een aantal diploma's voor nodig. De Spaanse Voetbalbond (RFEF) biedt momenteel een versnelde opleiding aan, waarin in zes weken de eerste twee licenties behaald kunnen worden. "Onder meer Raul, Xavi en Xabi Alonso nemen deel aan deze opleiding", laat KAS Eupen weten. "Eupen steunt zijn aanvoerder en stelt hem tot het einde van dit seizoen vrij van trainingen en wedstrijden."

Of de voormalige Spaanse international daarna nog terugkeert naar de Kehrweg, is niet meteen duidelijk. Zijn contract loopt er eind dit seizoen af. "We houden momenteel positieve gesprekken omtrent een contractverlenging voor volgend seizoen."

Eupen kon zich pas op de slotspeeldag van de reguliere competitie verzekeren van een verlengd verblijf in eerste klasse en staat in play-off 2b momenteel met twee punten uit evenveel wedstrijden op de voorlaatste plaats, waardoor er dit seizoen niet veel meer te winnen of te verliezen valt. Vanavond gaan ze op de derde speeldag op bezoek bij de leider uit Lokeren.

Genk ontmoet Standard in bekerfinale vrouwenvoetbal

Landskampioen Standard en Genk spelen op 26 mei de finale van de Beker van België in het vrouwenvoetbal.

In de tweede halve finale ging Standard deze namiddag met 0-2 winnen bij Oud-Heverlee Leuven. OHL strandde zo voor de derde keer op rij bij de laatste vier.

Genk werd vrijdagavond de eerste finalist, dankzij een 3-2-zege tegen bekerhouder AA Gent. Voor de Limburgers is het de eerste bekerfinale in de geschiedenis, Standard speelde reeds twaalf keer de finale en won er daar zeven van, de laatste in 2014.

🏆 Notre équipe féminine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe en s’imposant 0-2 à Louvain - Onze vrouwenploeg plaatste zich voor de Bekerfinale door met 0-2 te gaan winnen in Leuven 👌🏼 #StandardFemina #Together4TheCup pic.twitter.com/22UgiwItBC Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Tubeke naar het BAS in ‘zaak Lierse’

AFC Tubeke heeft zich formeel gemengd in het debat omtrent de licentie van reeksgenoot Lierse. De Waals-Brabanders zijn sinds gisteren op sportief vlak veroordeeld tot degradatie naar de eerste amateurklasse, maar proberen nu op extrasportieve gronden hun hachje te redden. Tubeke heeft zich daarom bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) als tussenkomende partij gemeld in het ‘dossier Lierse’. Lierse greep onlangs naast een nieuwe proflicentie, maar hoopt die voor het BAS alsnog te bekomen. In Lier blijft men er op rekenen dat de club de komende weken alsnog wordt overgenomen en dat men dan de solvabiliteit voor het komende seizoen zal kunnen bewijzen. Tubeke heeft toestemming gekregen om in de procedure bij het BAS ook argumenten op tafel te leggen. Op 3 mei hakt het BAS de knoop door.

Neto moet zich richten op volgend seizoen

Renato Neto is technisch gezien fit, maar hij zal dit seizoen niet meer in actie komen voor AA Gent. "Je moet met Renato altijd wel een beetje voorbehoud inbouwen, na een hele lange revalidatie", zegt Yves Vanderhaeghe. "Het gaat goed, maar af en toe heeft hij nog wel een reactie, waardoor hij een dag individueel oefeningen doet. We houden er geen rekening mee dat hij tijdens deze play-offs nog in actie kan komen. We hebben ook genoeg spelers met meer matchritme. Maar als Renato zonder reactie de voorbereiding op volgend seizoen kan meedoen, dan is dat ideaal." Mitrovic (enkel) en Horemans (knie) revalideren volop, maar ook hun seizoen zit erop. (RN)

Mpoku out voor Gent en Anderlecht

De medische staf van Standard deed geen wonderen met Paul-José Mpoku. De middenvelder trainde ook gisteren nog niet. De Congolees hield het bij verzorging en wat fietsen. Hij liep in de aanloop naar de match van vorige week tegen Genk een dijbeenblessure op. Sá Pinto kan tegen Gent niet op hem rekenen en de Clasico tegen Anderlecht van woensdag gaat ook aan hem voorbij. Cavanda wordt wel opnieuw in de selectie verwacht. Vanheusden en Bokadi trainen opnieuw voluit, maar na hun lange revalidatie lijkt een plekje in de groep tegen Gent nog niet aan de orde. (SJH)