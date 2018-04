FT België: Deal Cobbaut is nakend - Lierse vandaag overgenomen? - Parket buigt zich over Moeskroen De voetbalredactie

25 april 2018

06u40 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk binnenland.

Cobbaut voor vijf jaar naar Anderlecht?

De koopwoede van Anderlecht houdt aan. De landskampioen staat op het punt transfer drie af te ronden. De onderhandelingen met KV Mechelen over Elias Cobbaut (20) zitten in de eindfase. Er ligt bij paars-wit een vijfjarig contract op hem te wachten.

Yevhen Makarenko. Kristal Abazaj. En behoudens verrassingen straks ook Elias Cobbaut. De linksvoetige verdediger, dit seizoen één van de uitblinkers bij KV Mechelen, moet de derde aanwinst van Anderlecht worden. De jeugdinternational zelf heeft alvast aangegeven dat hij enkel naar het Astridpark wil, ondanks interesse van onder meer Club Brugge, RC Genk en de Italiaanse subtopper Genoa.

Met KV Mechelen heeft Anderlecht nog geen akkoord, maar gisteren werd er alvast druk onderhandeld op clubniveau. De verwachting is dat er eerstdaags een deal komt. Malinwa wil graag 2,5 miljoen euro vangen voor zijn jeugdproduct, maar het is zeer de vraag of Luc Devroe en Marc Coucke zo diep in de buidel willen tasten voor een speler met amper 46 optredens en één doelpunt in eerste klasse op de teller. Ook al is Hein Vanhaezebrouck gecharmeerd.

Cobbaut heeft, zo klinkt het in voetbalmiddens, alles om het te maken aan de top. Hij is niet alleen polyvalent, maar ook fysiek sterk, krachtig, snel en uitstekend in de duels. Daarnaast twee voordelen: hij is jong én Belg. Met de nakende komst van Cobbaut lijkt de toekomst van Olivier Deschacht binnen Anderlecht steeds onzekerder. Het clubicoon heeft nog een contract tot het einde van het seizoen, maar hoogstwaarschijnlijk krijgt hij geen verlenging. (RN/PJC/FDZ)

Gerechtelijk onderzoek rond eigenaars Moeskroen

De Brusselse onderzoeksrechter vlooit uit of de voetbalclub Moeskroen in handen is van de buitenlandse voetbalmakelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani. Het parket buigt zich over de zaak nadat KV Mechelen een strafklacht met burgerlijke partijstelling had ingediend, schrijft De Tijd woensdag.

De eigenaars van KVM, de Vlaamse ondernemers Olivier Somers (Gemaco) en Dieter Penninckx (Brantano), voelen zich belazerd nu ze uit eerste klasse degraderen terwijl Moeskroen al jaren in handen van makelaars zou zijn. Die mogen volgens de regels van de voetbalbond geen eigenaar van een club zijn.

Het gerechtelijk onderzoek moet uitklaren of Moeskroen zich schuldig heeft gemaakt aan fraude en oplichting door valse stukken en geantidateerde documenten in te dienen om te verhullen dat de twee supermakelaars de echte bazen zijn.

De strafklacht is onderdeel van een juridische drietrapsraket. KV Mechelen gaat ook bij het BAS in hoger beroep tegen de pas afgeleverde licentie voor Moeskroen en probeert daarnaast via een kortgeding van de voetbalbond af te dwingen dat het volgend seizoen als 17de club wordt toegevoegd aan eerste klasse.

Lierse vandaag in handen nieuwe eigenaar?

In de wandelgangen valt te horen dat Lierse-eigenaar Maged Samy een voorakkoord heeft bereikt met een geïnteresseerde partij voor een overname en dat die deal vandaag officieel op papier zou worden gezet. Wie de (potentiële) overnemer is, blijft voorlopig onduidelijk. Hoe dan ook zou het gaan om een buitenlandse piste. De eerder genoemde David Nakhid heeft volgens de laatste informatie afgehaakt, maar er zou een nieuw 'wit konijn' zijn opgedoken. Op het Lisp moet men sowieso haast maken. Morgen moet immers het dossier worden ingediend op basis waarvan men voor het BAS een nieuwe proflicentie wil halen. Zonder overname lijkt het financieel noodlijdende Lierse weinig kans op slagen te hebben. (KDC)

Pozuelo loopt meer dan 13 km per wedstrijd

Het cliché dat Spanjaarden niet graag zonder bal lopen mag de vuilbak in. Alejandro Pozuelo liep vorige week tegen AA Gent en Anderlecht 13 kilometer per wedstrijd. Bijzonder veel. Ter vergelijking: de speler die dit seizoen in de Champions League gemiddeld het meeste aantal kilometers aflegt per wedstrijd is Alex Sandro, de linksback van Juventus, hij zit aan 11,5 km per match. "De metingen die bij de Champions League en de Premier League openbaar worden gemaakt zijn minder accuraat omdat dat via een gps-tracker in het stadion gaat", zegt fysiektrainer Ruben Peeters. "Bij ons speelt iedereen met gps-tracker op het lichaam (in een soort 'sport-beha', zie foto, red.), daardoor zijn de metingen veel nauwkeuriger." (KDZ)

Voetbal Vlaanderen begint met 'scheidsrechtersschool'

Voetbal Vlaanderen en het Belgische bedrijf Expoline starten met een eigen 'Expoline Referee College'. Drager van het project is voormalig topscheidsrechter Frank De Bleeckere. Zowel beginnende als meer ervaren scheidsrechters of assistenten kunnen bij de scheidsrechtersschool terecht voor arbitragekampen.