FT België. De eerste werkdag van Plancke als rechterhand van Devroe - Krijgt VAR binnenkort buitenspellijn? - Goed nieuws uit Brugse ziekenboeg De voetbalredactie

01 augustus 2018

23u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Pro League: "Onze profclubs bevinden zich in een fragiele economische situatie"

Indien de huidige fiscale en sociale fiscalen voordelen voor sportclubs wegvallen, zal dat nefast zijn voor de hele voetbalsector en alle betrokken sectoren. Zo reageerde de Pro League op het wetsvoorstel van SP.A, dat het fiscale gunstregime voor voetbalclubs aan banden wil leggen. "De Pro League vraagt de handhaving van de huidige regeling."

"Het onafhankelijke rapport van Deloitte van juni laatstleden toont de fragiele economische situatie van Belgische clubs aan. De continuïteit van onze clubs wordt hoofdzakelijk verzekerd door de gegenereerde meerwaarde op transfers van spelers uit onze competitie naar het buitenland", legden voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François van de Pro League uit. "Een wijziging van het huidige regime zou daarom voor de ganse sector van het professionele voetbal en alle betrokken professionele sectoren een groot risico inhouden."

"Deze studie liet echter ook toe om de sociaal-economische meerwaarde van het professionele voetbal met cijfers te staven. Zo toont deze aan dat de profclubs in het seizoen 2016-2017 een bijdrage van 669 miljoen euro bruto toegevoegde waarde aan de economie leverden, 3.239 jobs creëerden, een rechtstreekse bijdrage van 67,3 miljoen euro aan de belastingen leverden, 11.000 jeugdvoetballers omkaderen en 300 sociale projecten voor 54.781 deelnemers organiseerden", wijst de Pro League op de positieve economische en maatschappelijke impact van het profvoetbal. Tegelijkertijd een ferme waarschuwing: "Mocht de huidige wetgeving herzien worden, dan is een groot deel van deze gecreëerde meerwaarde niet langer aan te houden in de toekomst."

"We willen ook benadrukken dat, vanwege de bijzonder strenge regelgeving van de licentiecommissie, de Pro League-clubs geen schulden hebben bij de belastingdienst, de RSZ of de gemeenten", gaan Coucke en François door. "Hoewel de bijdragen aan de sociale zekerheid voor professionele sportbeoefenaars inderdaad geplafonneerd zijn, is dit niet het geval voor de sociale bijdragen van de overige werknemers van professionele clubs. Bovendien zijn het de professionele clubs zelf die instaan voor de essentiële componenten van de sociale bescherming van hun spelers. Het gaat dan om groepsverzekeringen, salarisdekking tijdens arbeidsongeschiktheid, enzovoort."

"De Pro League betreurt dat de vraag om afschaffing van het huidige statuut door sommigen ingegeven lijkt te zijn door een vertekend beeld van de huidige omstandigheden. Gezien de initiatieven die onze sector de voorbije jaren nam en de daaropvolgende resultaten en gezien de uitdagingen waar wij voor staan om onze competitiviteit op het nationale en Europese toneel te blijven bestendigen, vragen wij daarom aan het beleid de handhaving van de huidige regeling. Een wijziging van de wetgeving zal immers leiden tot een verarming van ons land, op sportief, cultureel, sociaal en zelfs financieel vlak", sluiten Coucke en François hun brief af.

Sponsorcontract tussen Belgische voetbalbond en Luminus loopt af

Het sponsorcontract tussen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en energieleverancier Luminus is woensdag na vier jaar afgelopen. De overeenkomst zal niet worden verlengd, zo maakte de KBVB woensdag bekend.

Luminus kwam in 2014 aan boord bij de KBVB toen de Rode Duivels zich voor het eerst mengden in de grote debatten op het WK in Brazilië. De energieleverancier zette onder meer zijn schouders onder de acties "Devil of the Match" en "Devil of the Year".

"EDF Luminus heeft letterlijk en figuurlijk al zijn energie gegeven om het voetbal te stimuleren, dit zowel op nationaal als lokaal vlak", reageerde bondsvoorzitter Gérard Linard op het afscheid. "We danken Luminus van harte voor zijn inzet en creativiteit en wensen het veel succes in zijn toekomstige projecten."

"We danken de Koninklijke Belgische Voetbalbond voor deze bijzonder mooie vierjarige samenwerking, die schitterend kon worden afgesloten dankzij de memorabele prestaties van de Rode Duivels op het WK in Rusland. We kunnen met veel fierheid terugblikken op onze gemeenschappelijke verwezenlijkingen en deze meer dan positieve ervaring zal ons zeker en vast van nut zijn in het kader van onze toekomstige uitdagingen", reageerde Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus.

"Alle sporten genieten van fiscale voordelen", reageert Pro League op SP.A-wetsvoorstel

De Pro League heeft in een brief gereageerd op het wetsvoorstel van de SP.A dat de afschaffing van het huidige fiscale en sociale statuut voor profclubs beoogt. Voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François betreuren "dat het complexe dossier zo populistisch benaderd wordt".

"De Pro League is allesbehalve 'FC de Fiscale Kampioenen' en geenszins klopt de bewering: 'Wij betalen het loon van Teodorczyk'. Coucke en François wijzen erop dat alle sportdisciplines genieten van fiscale voordelen. "Een afschaffing van de huidige regeling zou dus niet enkel de competitiviteit van de clubs uit de Pro League raken. De afschaffing van deze regeling zou ook negatieve gevolgen met zich meebrengen voor de gehele topsport in België, in alle disciplines."

Bovendien vindt de Pro League de vergelijking met het buitenland niet relevant. Want ook daar, klinkt het, bestaan gunstmaatregelen voor topsport. "Om dan nog niet te spreken over de enorme bedragen inzake TV-gelden, die onze clubs sowieso al zwaar onder druk zetten op het internationale toneel."

De Pro League verwijst naar de krijtlijnen voor het huidige fiscale regime. Zo moest de sportfiscaliteit hertekend worden, omdat Belgische voetballers te snel naar het buitenland trokken. In de buurlanden konden ze immers van een gunstiger fiscaal regime genieten. Ook de korte loopbaan van een voetballer baarde de auteurs van het wetsvoorstel zorgen. Ze moesten over voldoende middelen beschikken om de omschakeling naar een nieuw beroep te kunnen maken. Ten slotte ondervonden vele clubs financiële moeilijkheden voor jeugdopleidingen en -infrastructuur.

Coucke en François stellen dat de fiscale voordelen voor sportclubs wel degelijk terugvloeien naar de maatschappij. "Hoewel de huidige regeling door sommige gecontesteerd wordt, kan men er niet omheen dat profclubs hun verantwoordelijkheid namen. Nooit lagen de investeringen voor de opleiding en omkadering van jeugdspelers hoger dan vandaag. Die investeringen beantwoorden aan de vraag en verwachtingen van de toenmalige politieke wereld", aldus de Pro League, die de oprichting van jeugdacademies, het bouwen van infrastructuur voor jeugdopleiding, de arbeidsovereenkomsten voor gediplomeerde jeugdcoaches, de arbeidsovereenkomsten als betaalde sportbeoefenaar voor jonge, talentvolle spelers en de begeleiding van schoolgaande jeugdspelers opsomt als onrechtstreekse gevolgen van het huidige fiscale regime.

In 2017 promoveerde de Wereldvoetbalbond FIFA de jeugdopleiding van de clubs met het kwaliteitslabel categorie 1. "Slechts zes andere landen in de wereld behoren met hun jeugdopleidingen tot deze categorie", feliciteert de Pro League zichzelf. Bovendien benadrukken Coucke en François dat de huidige sociale en fiscale regeling ertoe hebben bijgedragen dat de Belgische clubs naar plaats negen zijn opgeklommen op de UEFA-ranking.

"Zowel politici als journalisten die vorige maand genoten van het uitzonderlijke parcours van onze Rode Duivels, geven we graag een overzicht van enkele Rode Duivels die bij onze clubs werden gevormd, dankzij de investeringen van deze clubs in hun jeugdopleiding: Kompany, Dedoncker, Januzaj, Tielemans en Lukaku (RSC Anderlecht), Batshuayi, Fellaini, Witsel en Chadli (Standard), Courtois, de Bruyne en Carrasco (KRC Genk), Meunier (Club Brugge), Mignolet (STVV), enzovoort. Aan ons samen om te beslissen of België ook in de toekomst door de wereld gezien kan worden als dat kleine land met grootse sportieve prestaties", aldus de Pro League.

Johan Plancke naar Anderlecht

Het was al even bekend, maar nu ook officieel: Johan Plancke verlaat KV Oostende wordt bij RSC Anderlecht de rechterhand van sportief directeur Luc Devroe. Dat maakte Plancke zelf wereldkundig via LinkedIn.

"Dit is de eerste dag van een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik ben zo blij om bij Anderlecht te kunnen beginnen als assistent-sportdirecteur", deelde Plancke met zijn connecties en volgers op LinkedIn.

Plancke was nog maar sinds april aan de slag bij KV Oostende. Daar moest de West-Vlaming de teammanager en rechterhand worden van technisch directeur Hugo Broos. Na amper vier maanden ruilt de voormalige CEO van 1B-club Roeselare de kust al in voor de hoofdstad.

Plancke is na videoanalist Rudy Fort, clubdokter Chris Goossens en spelers Knowledge Musona, Antonio Milic en Aristote Nkaka (vanaf volgend seizoen) al de zesde persoon die Devroe en voorzitter Marc Coucke volgen naar Anderlecht.

Moeskroen gaat in beroep tegen schorsing Diedhiou

Excel Moeskroen gaat in beroep tegen de vier speeldagen schorsing en 4.000 euro boete die Christophe Diedhiou gisteren werden opgelegd door de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Dat bevestigde clubwoordvoerder Gregory Delreux.

De dertigjarige Senegalees kreeg de zware sanctie na zijn rode kaart van afgelopen weekend op de eerste speeldag in de Jupiler Pro League. De verdediger van Moeskroen pakte zaterdag op het veld van Oostende (2-1) uit met een slag in het gezicht van Indy Boonen. Scheidsrechter Wesley Alen toonde Diedhiou eerst de gele kaart, maar veranderde de kleur na tussenkomst van de videoref in rood.

De Geschillencommissie van de KBVB bevestigde in eerste aanleg de vordering van het Bondsparket, zijnde vier speeldagen schorsing en 4.000 euro boete. Vrijdagnamiddag wordt het hoger beroep behandeld en krijgt Diedhiou zijn definitieve straf.

Binnenkort wel buitenspellijn bij VAR?

Onbegrip bij velen na Standard - AA Gent. Over het feit dat de videoref niet tussenkwam in de buitenspelfase met Cavanda, waaruit een penalty volgde. "Maar voor de VAR was dit moeilijk te zien", evalueerde het Referee Department het voorval. "Aangezien hij niet beschikt over de lijn die door de tv-productie getrokken wordt. Alleen bij een vermoeden van offside kan men die gebruiken." Een hiaat dat in de toekomst verholpen moet worden. De KBVB onderhandelt namelijk met een onderneming die de buitenspellijn kan verzorgen. "Binnenkomt zitten we samen", bevestigt scheidsrechtersbaas Johan Verbist. "Volgens hen kunnen ze de lijn honderd procent correct trekken (dat is niet het geval bij de lijn van de tv-productie, red.). Nadien moet het wel nog goedgekeurd worden door de IFAB (de internationale spelregelcommissie, red.). Momenteel kunnen we dus geen termijn plakken op de invoering ervan." (VDVJ)

Nakamba fit, Diatta terug

Goed nieuws voor Club Brugge, dat binnenkort opnieuw een beroep kan doen op Marvelous Nakamba. De Zimbabwaan kon gisteren de groepstraining hervatten en is nagenoeg volledig hersteld van zijn knieblessure. Mogelijk maakt Nakamba op vrijdag 10 augustus een eerste keer deel uit van de wedstrijdselectie tegen Kortrijk. Daarnaast heeft ook Diatta de training hervat. De Senegalees is hersteld van een zware hersenschudding. Hij brak in de botsing met Fai tijdens de Supercup ook de pols en traint momenteel met een beschermende brace (foto). Mechele (buikspieren) trainde gisteren samen met de herstellende Vlietinck en Mata individueel op het veld. Ook zijn terugkeer is niet zo heel veraf. Denswil (hamstrings) is onzeker voor volgend weekend. (TTV)

Bronn werkt aan herstel

Dylan Bronn werkt op het oefencentrum van AA Gent aan zijn revalidatie. De Franse Tunesiër viel op het WK in Rusland tegen de Rode Duivels uit met een ontwrichting van de knie. Er werd een herstelperiode van twee maanden voorzien, waardoor Bronn begin september weer aan de slag zou kunnen gaan voor AA Gent. (RN)