FT België. De eerste werkdag van Plancke als rechterhand van Devroe - Krijgt VAR binnenkort buitenspellijn? - Goed nieuws uit Brugse ziekenboeg

De eerste werkdag van Plancke als rechterhand van Devroe - Krijgt VAR binnenkort buitenspellijn? - Goed nieuws uit Brugse ziekenboeg

01 augustus 2018

13u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Johan Plancke naar Anderlecht

Het was al even bekend, maar nu ook officieel: Johan Plancke verlaat KV Oostende wordt bij RSC Anderlecht de rechterhand van sportief directeur Luc Devroe. Dat maakte Plancke zelf wereldkundig via LinkedIn.

"Dit is de eerste dag van een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik ben zo blij om bij Anderlecht te kunnen beginnen als assistent-sportdirecteur", deelde Plancke met zijn connecties en volgers op LinkedIn.

Plancke was nog maar sinds april aan de slag bij KV Oostende. Daar moest de West-Vlaming de teammanager en rechterhand worden van technisch directeur Hugo Broos. Na amper vier maanden ruilt de voormalige CEO van 1B-club Roeselare de kust al in voor de hoofdstad.

Plancke is na videoanalist Rudy Fort, clubdokter Chris Goossens en spelers Knowledge Musona, Antonio Milic en Aristote Nkaka (vanaf volgend seizoen) al de zesde persoon die Devroe en voorzitter Marc Coucke volgen naar Anderlecht.

Moeskroen gaat in beroep tegen schorsing Diedhiou

Excel Moeskroen gaat in beroep tegen de vier speeldagen schorsing en 4.000 euro boete die Christophe Diedhiou gisteren werden opgelegd door de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Dat bevestigde clubwoordvoerder Gregory Delreux.

De dertigjarige Senegalees kreeg de zware sanctie na zijn rode kaart van afgelopen weekend op de eerste speeldag in de Jupiler Pro League. De verdediger van Moeskroen pakte zaterdag op het veld van Oostende (2-1) uit met een slag in het gezicht van Indy Boonen. Scheidsrechter Wesley Alen toonde Diedhiou eerst de gele kaart, maar veranderde de kleur na tussenkomst van de videoref in rood.

De Geschillencommissie van de KBVB bevestigde in eerste aanleg de vordering van het Bondsparket, zijnde vier speeldagen schorsing en 4.000 euro boete. Vrijdagnamiddag wordt het hoger beroep behandeld en krijgt Diedhiou zijn definitieve straf.

Binnenkort wel buitenspellijn bij VAR?

Onbegrip bij velen na Standard - AA Gent. Over het feit dat de videoref niet tussenkwam in de buitenspelfase met Cavanda, waaruit een penalty volgde. "Maar voor de VAR was dit moeilijk te zien", evalueerde het Referee Department het voorval. "Aangezien hij niet beschikt over de lijn die door de tv-productie getrokken wordt. Alleen bij een vermoeden van offside kan men die gebruiken." Een hiaat dat in de toekomst verholpen moet worden. De KBVB onderhandelt namelijk met een onderneming die de buitenspellijn kan verzorgen. "Binnenkomt zitten we samen", bevestigt scheidsrechtersbaas Johan Verbist. "Volgens hen kunnen ze de lijn honderd procent correct trekken (dat is niet het geval bij de lijn van de tv-productie, red.). Nadien moet het wel nog goedgekeurd worden door de IFAB (de internationale spelregelcommissie, red.). Momenteel kunnen we dus geen termijn plakken op de invoering ervan." (VDVJ)

Nakamba fit, Diatta terug

Goed nieuws voor Club Brugge, dat binnenkort opnieuw een beroep kan doen op Marvelous Nakamba. De Zimbabwaan kon gisteren de groepstraining hervatten en is nagenoeg volledig hersteld van zijn knieblessure. Mogelijk maakt Nakamba op vrijdag 10 augustus een eerste keer deel uit van de wedstrijdselectie tegen Kortrijk. Daarnaast heeft ook Diatta de training hervat. De Senegalees is hersteld van een zware hersenschudding. Hij brak in de botsing met Fai tijdens de Supercup ook de pols en traint momenteel met een beschermende brace (foto). Mechele (buikspieren) trainde gisteren samen met de herstellende Vlietinck en Mata individueel op het veld. Ook zijn terugkeer is niet zo heel veraf. Denswil (hamstrings) is onzeker voor volgend weekend. (TTV)

Bronn werkt aan herstel

Dylan Bronn werkt op het oefencentrum van AA Gent aan zijn revalidatie. De Franse Tunesiër viel op het WK in Rusland tegen de Rode Duivels uit met een ontwrichting van de knie. Er werd een herstelperiode van twee maanden voorzien, waardoor Bronn begin september weer aan de slag zou kunnen gaan voor AA Gent. (RN)