FT België. De Condé praat in New York over Pozuelo - AA Gent-fans plannen acties, Chakvetadze nog altijd out

16 februari 2019

16 februari 2019

08u07

Bron: Eigen berichtgeving 0

De Condé naar New York

Technisch directeur van Racing Genk Dimitri de Condé reist vandaag naar New York. Hij gaat er praten met Ali Curtis, de algemeen manager van FC Toronto, en een delegatie van de MLS (Major League Soccer) over de transfer van Alejandro Pozuelo. Toronto hoopt de Spanjaard nog altijd per direct naar Canada te halen, zónder juridische getouwtrek. Maar Genk is niet van plan zijn draaischijf zomaar te laten vertrekken. Volgens hen treedt de clausule in Pozuelo’s contract, waarin staat dat hij voor een gelimiteerd bedrag van 8 miljoen euro kan vertrekken, pas op 14 juni weer in werking. Iets wat in zijn entourage betwist wordt. Mogelijk probeert Genk Toronto ervan te overtuigen Pozuelo het seizoen in België te laten volmaken om hem dan vanaf mei over te nemen. De vraag is of Toronto tot dan wil wachten. (KDZ)

AA Gent-fans plannen acties

De fans van AA Gent plannen vanavond acties op de Freethiel, uit onvrede met de manier waarop de tickets voor de bekerfinale aan de man gebracht worden. “We willen een statement maken naar het bestuur”, zegt voorzitter Filip Raes van de supportersfederatie. “Er was ons beloofd dat we betrokken zouden worden bij de manier waarop de tickets verkocht zouden worden, maar dat is niet gebeurd. Bovendien ontvangt elke supportersclub slechts 14 tickets, terwijl er anderzijds tickets naar eendagsevenementen gaan. Dat is onaanvaardbaar voor de trouwe fans die ook op zondagavond in Eupen present zijn.” (RN)

Chakvetadze nog niet klaar

Het gaat alweer iets beter met Giorgi Chakvetadze, die herstelt van een knieblessure. “Hij loopt al, maar hij is nog niet klaar voor de match in Beveren”, zegt Jess Thorup. “Hij reageert goed op de inspanningen, ik hoop dat ik hem volgende week kan recupereren. We gaan niets forceren.” Rosted zit in Beveren de eerste van twee schorsingsdagen uit. (RN)