FT België: De Boeck wil langer bij Kortrijk blijven - Leko: "Limbombe, Cools en Mechele mogen voor mij mee naar het WK" De voetbalredactie

23 januari 2018

08u45 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

De Boeck wil graag bij Kortrijk blijven

KV Kortrijk maakt vanavond zijn kortste trip: Le Canonnier ligt amper 16 kilometer ver. Glen De Boeck redde er in 2016 Moeskroen van degradatie, maar werd enkele maanden later ontslagen.

Tot hiertoe waren er nog geen gesprekken met Kortrijk over een eventuele contractverlenging. "Ik werd gehaald om het team van degradatie te redden en dat is mathematisch nog niet gerealiseerd", aldus De Boeck. "Allicht daarom heeft de club me nog niet geroepen, maar ik zou wel graag doorgaan voor een langere periode zoals ik dat bij Cercle Brugge heb kunnen doen." (ESK)

Delferière wijst Van Damme op ludieke manier terecht

Jelle Van Damme en ref Sébastien Delferière kunnen weer door één deur. De Antwerp-verdediger ging in het duel tegen Club Brugge na de 2-0 zijn boekje te buiten door tijdens de viering van het tweede doelpunt even met de cornervlag op wandel te gaan. Delferière kon die actie matig appreciëren en greep naar de borstzak.

Een gele kaart waar Van Damme achteraf wel mee kon leven, zo blijkt. De struise ex-speler van LA Galaxy postte op zijn Instagram Stories een foto van het opschrift op de gele kaart. "Volgende keer wisselen wij van plaats, probeer het maar eens", schreef Delferière, alluderend op het protest van Van Damme. En net dat opschrift valt in de smaak bij de Antwerp-man: #respect #goodhumor.

Lachende gezichten bij Anderlecht

En of het gisteren gezellig was bij paars-wit. Niets dan lachende gezichten na de zege tegen Genk. Bruno en Teo gingen zelfs aan het knuffelen. Hein Vanhaezebrouck kreeg tevens goed nieuws: de blessure van Pieter Gerkens valt mee. De aanvallende middenvelder incasseerde op Genk een pijnlijke tik, maar lijkt fit te geraken voor Waasland-Beveren. In principe zijn ook Alexandru Chipciu (knie) en Ivan Obradovic (scheenbeen) opnieuw inzetbaar. Het duo trainde gisteren mee. Frank Boeckx (kuit) blijft een vraagteken voor morgenavond. Als hij niet kan aantreden, zit derde keeper Boy de Jong voor de tweede keer dit seizoen op de bank. Sven Kums wordt overigens niet vervolgd door de Reviewcommissie voor zijn elleboog aan Malinovskyi tegen Genk. (PJC)

"Mechele, Cools en Limbombe kunnen mee naar het WK"

Ivan Leko was te gast in Extra Time op Canvas gisterenavond. Hij deed er een opmerkelijke uitspraak op de vraag welke Belgen er van hem meemogen naar het WK in Rusland. "Cools en Limbombe zijn echt goed bezig. Maar ook Mechele wetende dat België problemen heeft in de defensie. Hij is voor mij de beste verdediger in België in het verdedigende aspect."

Komt oude bekende in bestuurskamer Anderlecht?

De kans bestaat dat Georges Heylens op zijn 76ste opnieuw een functie binnen Anderlecht invult. De zevenvoudige landskampioen met paars-wit is gepolst om in de nieuwe structuur raadgever te worden van de sportief directeur (Luc Devroe van KV Oostende?). Geconfronteerd met dat nieuws wilde Heylens het aanbod niet bevestigen. Wel valt te horen dat hij niet afkerig staat tegenover een terugkeer binnen het profvoetbal. Heylens speelde zijn hele carrière voor Anderlecht. (PJC)

Terugkeer Bandé bij Mechelen

Schakelt KV Mechelen vanavond over naar een 4-4-2-veldbezetting? Het is een zet die de fans zouden appreciëren en ook intern vragen ze zich af of Aleksandar Jankovic zijn spelsysteem niet beter aanpast. Zij hopen dat KV Mechelen zo iets aanvallender voor de dag komt de komende weken. "Het is een optie om met twee spitsen te spelen", zei Jankovic op zijn wekelijkse persbabbel. Zonder er verder op in te gaan. Met de terugkeer van Bandé heeft de Servische coach er alleszins een extra troef bij. (FDZ)

Pirard ruimt plaats voor Steppe

Lucas Pirard betaalt zijn slechte prestatie tegen Waasland-Beveren cash met een plaats op de bank. Zo komt Kenny Steppe voor het eerst aan de aftrap in deze competitie. Sascha Kotysch staat in principe voor het eerst in drie maanden in de basis. Op 29 oktober 2017 viel hij uit met een kuitbeenbreuk in de match tegen Club Brugge. Jonathan Legear behoort niet tot de kern. Hij is ziek. (FKS)

Kort clubnieuws

De elf Antwerpse starters tegen Club trokken na een recuperatietraining naar de spa. De rest van de A-kern werkte een veldtraining af. Arslanagic (pubalgie), Batubinsika (knie) en Rodrigues (quadriceps) trainen nog individueel. Ardaiz (ziek) was afwezig. (RVD)

Nieuwkomer Aït-Atmane trainde een eerste keer mee bij Waasland-Beveren. Hij is speelgerechtigd tegen Anderlecht. Valtteri Moren, bij wie eind vorig jaar diabetes werd vastgesteld, mocht voor het eerst de groepstraining hervatten. Schwartz trekt naar Sarpsborg 08 in Noorwegen. (MVS)

Bij Lokeren trainen Enoh en Ofkir voorlopig mee met de B-kern. (MVS)

Baby (meniscus) is een tiental dagen out bij Charleroi.