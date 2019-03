FT België. Dan toch nog: Anderlecht betaalt makelaars - Nakamba mist start play-offs Voetbalredactie

14 maart 2019

08u26

Bron: Eigen berichtgeving 1

Dan toch nog: Anderlecht betaalt makelaars

Feest bij de makelaars. Anderlecht is eindelijk gestart met de betalingen aan managers. De recordkampioen had die opgeschort na dossier Propere Handen, maar zij die konden aantonen dat hun vennootschap rechtsgeldig is en aan alle criteria voldoet, zullen nu alsnog hun centen krijgen. Sommigen zagen de bedragen die ze nog tegoed hadden zelfs al op hun rekening verschijnen. De betalingen zijn trouwens goed nieuws met het oog op het licentiedossier van RSCA - openstaande schulden kunnen een negatief effect hebben - al maakte de club zich daar zelf nooit zorgen over. Voor alle duidelijkheid: Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, twee spilfiguren in het voetbalschandaal, moeten niet rekenen op een storting vanop Neerpede. (PJC)

Nakamba mist start play-offs

Club stapt straks de play-offs in zonder Marvelous Nakamba (25). De Zimbabwaanse middenvelder heeft een scheurtje opgelopen in de dij en staat enkele weken aan de kant. Naar verwachting zal Nakamba de eerste week van play- off 1, met meteen drie matchen, moeten missen. Zondag miste hij ook al Eupen, na een blessure op training. Vorig seizoen was Nakamba een vaste waarde, dit seizoen miste hij de hele voorbereiding door een knieblessure en vond daarna nooit zijn topvorm terug. (TTV)

Moeskroen wil door met Storck en Awoniyi

De keerzijde van de medaille. Moeskroen excelleert in 2019, maar riskeert daardoor een exodus. Wat met Storck, Awoniyi en Butez? Een stand van zaken.

Nog steeds niet verloren in 2019: wat Bernd Storck (56) op Le Canonnier met beperkte kwaliteit doet, is straf. Vandaar ook dat de bestuurstop de Duitse succescoach langer aan zich wil binden - zijn overeenkomst loopt aan het einde van het seizoen af. “Het is onze intentie om door te gaan met de trainer, we zijn zeer tevreden over zijn werk”, aldus Moeskroen-directeur Paul Allaerts. “Maar het moet wel van twee kanten komen.” Insinueert Allaerts daarmee dat Storck liever andere oorden opzoekt? Het is alvast opvallend dat Storck tot dusver nooit luidop uitsprak te willen blijven...

Ook onder de sterkhouders meer dan voldoende vraagtekens. Zo is er scherpschutter Taiwo Awoniyi (21), goed voor zeven goals in acht matchen. In principe kan Moeskroen de huurspeler van het Engelse Liverpool onmogelijk houden, “maar je weet maar nooit”, zegt Allaerts. “Liverpool is tevreden, Taiwo en wij ook. Ik ben ervan overtuigd dat hij volgend seizoen topschutter kan worden.”

Butez wil hogerop

Daarnaast is doelman Jean Butez (23) grof wild. Hij heeft een contract tot 2021, maar Allaerts erkent dat er “veel interesse is”. De speler zelf zegt ons “klaar te zijn voor een stap hogerop”. Het ziet er dus naar uit dat Butez straks vertrekt, op voorwaarde dat Moeskroen een aardige som vangt. Hoeveel Excel wil, is niet bekend - de helft van het bedrag gaat naar Lille, zijn ex-club.

Racing Genk liet al weten toekomst te zien in Manuel Benson (21), Allaerts benadrukt dat hij een aankoopoptie bezit. Mbaye Leye (36) - “Een cruciale figuur in de kleedkamer”, aldus Allaerts -ligt ook maar vast tot juni. Concrete gesprekken vonden er nog niet plaats, ook al omdat Moeskroen in een lastig parket zit. Na beschuldigingen over witwassen en schriftvervalsing zijn er twee voorlopige bewindvoerders aangeduid om het dagelijkse bestuur te organiseren. De licentie halen lijkt bijgevolg geen zekerheid, wat onderhandelen niet evident maakt. “Maar moeilijk moet ook gaan”, vindt Allaerts. “We gaan meewerken met het onderzoek - dat is niet meer dan normaal - en gaan ervan uit dat alles goed zal aflopen.” Maar of dat ook voor de sportieve dossiers geldt... (PJC)

Kums ontbreekt op training bij Anderlecht

De bil speelt op. En dus ontbrak Sven Kums gisteren op training bij Anderlecht. De aanvoerder, die tegen KV Kortrijk twee keer scoorde, bezeerde zich afgelopen weekend. Kums is zo onzeker voor de laatste match van de reguliere competitie - KV Oostende op zondag - maar de play-offs komen zeker niet in gevaar. Nog bij RSCA kregen de Ketjes de kans om foto’s te nemen in het stadion - een jaarlijkse traditie. (PJC)