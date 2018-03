FT België: Custovic "weet niet waarom Vanderhaeghe kwaad is" - Anderlecht gaat Gent en Club achterna - Antwerp in beroep tegen schorsing Batubinsika Redactie

01 maart 2018

11u12 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Antwerp tekent beroep aan tegen schorsing Batubinsika, maar aanvaardt straf Bölöni

Antwerp heeft beroep aangetekend tegen de schorsing van vier speeldagen, waarvan twee met uitstel, die verdediger Dylan Batubinsika dinsdag opgelegd werd door de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De Great Old legt zich wel neer bij de schorsing van twee weken die Antwerp-coach Laszlo Bölöni kreeg.

Bölöni is geschorst van 1 tot en met 14 maart. In die periode speelt Antwerp twee wedstrijden, thuis tegen Eupen (3 maart) en op verplaatsing in Anderlecht (11 maart). De Roemeense trainer werd gestraft voor zijn gedrag tijdens de competitiewedstrijd in Genk. Omdat hij aanhoudende kritiek uitte, stuurde scheidsrechter Wim Smet hem de tribunes in. Tijdens de rust stapte Bölöni evenwel nog de kleedkamers binnen. Vanuit de tribunes telefoneerde hij ook met zijn assistent Wim De Decker. Zijn advocaat somde dinsdag verzachtende omstandigheden op. Volgens hem was Bölöni niet op de hoogte van de regel die communicatie met assistenten verbiedt. Bölöni, zelf niet aanwezig voor de disciplinaire commissie, bood in een brief ook zijn excuses aan. Antwerp acht het weinig zinvol om in beroep te gaan.

De Great Old ziet wel mogelijkheden voor een lichtere sanctie voor Batubinsika, die zich in dezelfde wedstrijd op een gevaarlijk tackle liet betrappen. Met gestrekt been en studs vooruit maaide hij Genk-aanvaller Ndongala onderuit. Ref Smet trok meteen rood. Ter zitting verklaarde Batubinsika dat hij enkel oog had voor de bal en dat het zijn allereerste rode kaart was. Argumenten die de Geschillencommissie maar deels volgde. Van de drie speeldagen die het Bondsparket vorderde bleven er twee over, maar er kwamen er twee met uitstel en een boete van 1.600 euro bovenop. De laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie tegen Eupen (3 maart) en Anderlecht (11 maart) stonden zo op de wip. Met het oog op strafvermindering wil Batubinsika zich vrijdagmiddag (14u00) voor de Geschillencommissie Hoger Beroep nog eens verklaren.

"Weet niet waarom Yves kwaad is"

"Natuurlijk is het een speciale match", beseft Adnan Custovic over AA Gent - KV Oostende en het weerzien met Yves Vanderhaeghe. De huidige coach van de Buffalo's werd na de 1 op 21 bij KVO op straat gezet en nam sindsdien geen contact meer op met zijn assistent. Wél insinueerde Vanderhaeghe via diverse media dat de Bosniër de poten onder zijn stoel zou hebben weggezaagd. "Ik heb Yves niet meer gezien of gesproken en weet dus niet waarom hij kwaad is", aldus Custovic. "Dat hij er een bepaalde mening op nahoudt, is zijn volste recht, maar ik sta recht in mijn schoenen en kan mezelf niets verwijten. Ik weet eigenlijk niet waarom hij kwaad is, maar dat is het leven. AA Gent - KV Oostende wordt speciaal: we spelen tegen een ex-collega en ik heb geen zin om te verliezen (lacht). Of zaterdag een goed moment is om bij te praten? We zullen zien hoe het loopt. Sowieso zitten we samen op de persconferentie en schud ik hem voor de match de hand (grijnst)." Interessant wordt de match alvast: Gent pakte onder Vanderhaeghe 28 op 30 in eigen huis, terwijl Custovic en KVO met 14 tegengoals de minste doelpunten buitenshuis slikten. "Niemand heeft ons dit seizoen al weggespeeld. Sinds ik overnam, verloren we geen enkele match met twee goals verschil. We kunnen tegen elke ploeg winnen en trekken ook nu naar Gent om niet te verliezen." (TTV)

Abonnementen herverkopen? AA Gent en Club doen het al

Het idee van Marc Coucke om bij Anderlecht de niet-gebruikte abonnementen te herverkopen, is niet nieuw. AA Gent gebruikt dat systeem ('free your seat') al sinds januari 2017. Mét succes. Elke thuiswedstrijd zijn er een paar honderd abonnees die hun zitje beschikbaar stellen, eenvoudigweg via de site van de club. De verkoopprijs hangt af van de plaats in stadion, het type abonnement en de uiteindelijke koper. Ben je een volwassene en gaat je plaats ook naar iemand ouder dan 16 jaar, dan recupereer je 10 tot 15 euro. Neemt een kind jouw zitje in, dan krijg je 5 euro. Let wel, de totale terugbetaling op een seizoen wordt beperkt tot 50% van de prijs van je abonnement. Vooralsnog is er geen sprake van dat abonnees van AA Gent hun seizoenskaart niet kunnen verlengen als ze te vaak hun zitje hebben vrijgegeven. Ook bij Club Brugge staat er al een jaar een gelijkaardig systeem op poten. (NP)

Goed en slecht nieuws voor Essevee

Kaya, De Sart en Derijck zijn terug. Coopman (adductoren) traint individueel. De Mets is out met een verrekking aan de mediale band. Hij mist, net als Harbaoui (geschorst) en Marcq (klierkoorts), de partij tegen Anderlecht. (VDVJ)