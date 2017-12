FT België: Croizet alweer stapje dichter bij verhuis naar Amerika - Versluys Arena en Jan Breydel helemaal klaar voor bekerduels De voetbalredactie

Jan Breydelstadion sneeuwvrij: Club-Charleroi kan gespeeld worden

Zonder ongelukken kan de bekerwedstrijd Club Brugge - Charleroi morgenavond zonder problemen afgewerkt worden. Vanochtend werd het speelveld op Olympia immers volledig sneeuwvrij gemaakt door een twintigtal vrijwilligers. Na de opruimwerken werd het veld geprikt, opdat het smeltwater makkelijk kan weglopen. Daarnaast werd vooral in de drassige middenstrook zand aangevoerd om het veld stabieler te maken. Tenzij Brugge morgen opnieuw verrast wordt door een enorme sneeuwval, gaat de bal zoals voorzien om 20.45u aan het rollen.

Olivier Werner tekent bij Moeskroen

Excel Moeskroen heeft de komst van Olivier Werner aangekondigd. De doelman zat zonder club en tekende een contract tot het einde van het seizoen op Le Canonnier, met een optie op nog een extra seizoen. Werner moet het doelmannenprobleem oplossen, waar de Henegouwers mee kampen.

Moeskroen kampt sinds enkele weken met een probleem in doel. Eerste doelman Logan Bailly is voor langere periode out met een scheur in de adductoren en les Hurlus hebben weinig vertrouwen in de twee jonge doelmannen achter hem, Jean Butez (22) en Clément Libertiaux (19). Butez is overigens zelf nog maar net terug na een nekblessure.

De 32-jarige Werner zat sinds deze zomer zonder club, nadat zijn contract in juni bij de Franse tweedeklasser Sochaux niet verlengd werd. Werner had op dat moment al een heel seizoen niet gespeeld, na in augustus 2016 een scheen- en kuitbeenbreuk te hebben opgelopen. Eerder was het jeugdproduct van Standard in ons land actief bij Bergen (2004-2005 en 2011-2014), Virton (2005-2006), KV Mechelen (2006-2007), FC Brussels (2007-2010), Eupen (2010-2011) en Cercle Brugge (2014-2015).

Olivier Werner a signé un contrat jusqu'en fin de saison avec une année en option

Croizet bereikt akkoord met Kansas

Yohan Croizet tekent in principe nog deze week een contract bij het Amerikaanse Sporting Kansas City. De Franse middenvelder zou een akkoord bereikt hebben met de club uit de MLS. Eerder was dat ook al het geval tussen KV Mechelen en Kansas. Croizet was vanochtend nog gewoon op training bij Malinwa, maar hij had ook onder meer een gesprek met sportief directeur Rik Vande Velde. Op zijn Twitter-account retweet de Fransman alleszins al felicitaties. 't Geeft aan dat de deal bijna helemaal is afgerond. (FDZ)





Waasland-Beveren maakt kunstgrasveld vrij tegen vanmiddag, z elfs Clement en persverantwoordelijke hielpen mee

Morgenavond speelt Waasland-Beveren haar allereerste kwartfinale ooit in de beker. Opdat Philippe Clement en z’n troepen toch één deftige veldtraining achter de kiezen zouden hebben (gisteren werd er gelopen), moest er vanmorgen in allerijl een kunstgrasveld sneeuwvrij gemaakt worden.

Zowat iedereen die de handen even vrij had, werd ingeschakeld. En zo hielpen Clement zelf, maar ook sportief manager Danny De Maesschalck, persverantwoordelijke Martijn De Jonge, de community manager, de commercieel manager en zelfs de graficus de onderhoudsploeg. Ook enkele fans kwamen de handen uit de mouwen steken. (MVS)

Veld Oostende helemaal klaar

In de kwartfinales van de Beker van België ontvangt Oostende vanavond Standard. Om de match in de beste omstandigheden te kunnen laten doorgaan, werd er een zeil op het veld gelegd. Om iets voor 10 uur deze ochtend werd dat doek opnieuw verwijderd. "Het veld is klaar voor de bekerkraker tegen Standard", laten de Kustboys weten via Twitter.

Het zeil wordt weggehaald, het veld is klaar voor bekerkraker tegen Standard

Wij starten alvast de motor om tijdig te arriveren aan de kust

Fans steken handje toe in Kortrijk

Ook Kortrijk en AA Gent kijken elkaar vanavond in de ogen voor het bekertreffen, maar in het Guldensporenstadion hadden ze nog heel wat handen nodig om het terrein speelklaar te krijgen. Daarom zochten 'de Kerels' deze voormiddag steun bij de eigen supporters. De club deed een warme oproep om sneeuw te komen ruimen. "Soep en koffie worden voorzien", schreef Kortrijk op haar twitteraccount. Intussen is het veld zo goed als sneeuwvrij, de match kan normaal gezien dus gewoon doorgaan.

Warme oproep aan alle supporters om deze voormiddag sneeuw te komen ruimen!



Soep en koffie worden voorzien!





beste supporters graag nog bereidwillige supporters om het veld sneeuwvrij te maken!

nog 6u tot de aftrap en de grasmat is bijna sneeuwvrij!

Ziet Clement Genk wel zitten?

Racing Genk heeft zijn zinnen gezet op Philippe Clement. De club is gecharmeerd door het voetbal dat hij met Waasland-Beveren brengt. Of Clement Genk ziet zitten, is een andere vraag. Morgen staan beide ploegen tegenover mekaar in de kwartfinale van de beker van België.

Clement staat voor attractief en dominant voetbal, een belangrijke pijler binnen de Genkse filosofie. Nog een pluspunt: hij heeft een verleden bij Racing Genk. Clement vierde in Limburg de promotie naar eerste klasse en won er de beker.

Gezien de belangrijke bekerwedstrijd van morgen ligt dit dossier heel gevoelig. Nú al contact zoeken met Clement zou zeer onkies zijn. Het is ook lang niet zeker dat Clement wíl ingaan op eventuele Genkse interesse. Toen Hein Vanhaezebrouck naar Anderlecht vertrok, werd Clement door AA Gent gecontacteerd, maar weigerde toen de gesprekken 'uit ethische overwegingen'. Genk zal dus sterke papieren moeten hebben wil het Clement overtuigen.

Terwijl Genk speurt naar een nieuwe coach trok de oude gisteren definitief de deur dicht. Albert Stuivenberg nam van elke speler individueel afscheid. In de nasleep van zijn ontslag stopt Genk overigens ook de samenwerking met zijn assistent Rob Meppelink. Voorlopig wordt beloftentrainer Domenico Olivieiri assistent van T1 ad interim Jos Daerden. (KDZ)

Thuis won Kortrijk in de beker altijd van Gent

Drie keer speelde KV Kortrijk thuis tegen AA Gent voor de Beker van België. Drie keer won het, maar slechts één keer ging het door.

In 1998-'99 was er geen discussie: KVK poeierde de Buffalo's af met 5-2. In 2007-'08 won de tweedeklasser met 5-1 van Gent, maar ging het in het Ottenstadion met dodelijke 4-0 onderuit. En in 2013-'14 maakte Kortrijk de 1-0-nederlaag van de heenmatch goed dankzij een doelpunt van de Gent-huurling Benito Raman nog wel, maar in de strafschoppen (4-5) trapte... Hannes Van Der Bruggen voor Gent het beslissende doelpunt tegen het net. (ESK)

Photo News Brecht Dejaegere en Hannes Van Der Bruggen.

Wordt David Nakhid (ex-Waregem) baas op Lierse?

Vertegenwoordigers van de David Nakhid-voetbalacademie waren afgelopen weekend op Lierse om te praten over een eventuele overname van de club uit 1B. Ex-Waregemspeler Nakhid - die twee jaar geleden nog kandidaat-voorzitter was bij de FIFA - heeft in Libanon een voetbalschool en zoekt nu naar een Europese club waar hij zijn talenten in de kijker kan zetten. Liersevoorzitter Maged Samy zoekt dan weer een kandidaat-koper.

Of de investeringsgroep rond David Nakhid dé topkandidaat is om Samy uit te kopen, is niet duidelijk. Mogelijk zijn er ook nog andere kapers op de kust. De voorbije maanden zat de Egyptenaar aan tafel met geïnteresseerden uit landen als Japan, Saoedi-Arabië en Kazachstan. Op het Lisp valt te horen dat er hoe dan ook nog dit kalenderjaar witte rook te verwachten is in het overnamedossier. (KDC)

afp David Nakhid.

ANDERLECHT heeft de boete van 2.000 euro na supportersincidenten tijdens het bekerduel tegen Standard (0-1) aanvaard. Delferière leidt zondag de topper tegen Club Brugge. Er zal geen videoref aanwezig zijn. (PJC/WDK)

STVV Goed nieuws voor De Petter (bloeding). Hij mag vandaag voorzichtig hervatten. (FKS)

ZULTE WAREGEM Volgens de eerste onderzoeken valt de blessure van Sander Coopman mee. Hij liep een enkelverstuiking op in Sint-Truiden. Het is wel nog onduidelijk hoelang hij out zal zijn. Essevee hoopt Olayinka klaar te stomen voor Antwerp. (VDVJ)

WAASLAND-BEVEREN De Reviewcommissie besliste om Angban te laten vervolgen door het Bondsparket na z'n overtreding op Agbo (Standard). Moren (heup) onderging een scan. (MVS)