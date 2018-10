FT België. Coucke wil spits en '10' in januari - Lokeren gaat door met Maes Redactie

09 oktober 2018

06u29

Bron: Eigen berichtgeving 0

Coucke wil '10' en spits in januari

"Een serieuze kwaliteitsinjectie", beloofde Anderlecht-preses Marc Coucke de fans. Navraag leert ons dat Coucke wil investeren in een spits en een creatieve middenvelder.

Makelaars kunnen alvast in hun portefeuille beginnen te kijken: 't loont de moeite om aanvallende versterking aan te bieden in het Vanden Stockstadion. Het is immers offensief dat Anderlecht zich deze winter wil versterken.

Omdat het met de huidige kern moeilijk wordt om de ambities waar te maken - de titel blijft de droom, als het kan met voldoende attractief voetbal -, heeft voorzitter Marc Coucke de ontevreden supporters zondag op de parking in Waregem minstens twee aanwinsten beloofd. De profielen zijn intern al uitgetekend: het gaat om een spits en een creatieve spelmaker, liefst direct inzetbare spelers met voldoende ervaring (minstens 25 jaar oud).

Op zich is dat niet zo verrassend: voorin is de keuze te krap. Zodra er iets met Landry Dimata of Ivan Santini gebeurt - vormdip, schorsingen, blessures - heeft Hein Vanhaezebrouck geen alternatieven. Ook in steun van de diepe aanvallers kan paars-wit iets extra gebruiken: het ontbreekt aan pionnen met het RSCA-DNA - a touch of genius.

Coucke meent dat Vanhaezebrouck met die twee versterkingen een gooi moet kunnen doen naar de eerste plek. Op voorwaarde dat de kloof in januari al niet te groot is - tot dan moet het huidige materiaal het doen. (PJC/MJR)

Lokeren gaat door met Maes

Sporting Lokeren gaat door met Peter Maes. Dat is de uitkomst van een (uitgebreid) gesprek tussen voorzitter Roger Lambrecht en de trainer. Pas toen de namiddagtraining al een eind gevorderd was, stapte Peter Maes het oefenveld op. Lambrecht bevestigde het vertrouwen in zijn T1, hij gelooft niet dat het 'op' is tussen hem en de spelersgroep.

Serieuze boete Tirpan

Ook aanwezig op training: Mickaël Tirpan. De rechtsback moest zaterdag in het slot van de partij tegen Kortrijk door doelman Davino Verhulst nog tegengehouden worden. Tirpan was razend, niet zozeer om z'n vervanging, wel om het feit dat hij door Maes als (een van de) schuldige(n) werd gezien voor het tweede tegendoelpunt. Goeie save van Verhulst, we mogen er niet aan denken wat er mogelijk gebeurd was zonder zijn tussenkomst. De club kon het voorval uiteraard niet blauwblauw laten en gaf Tirpan een naar Lokeren-normen ongezien hoge boete. Ook moet hij zich binnenkort engageren voor enkele sociale projecten. Tirpan bood staff en spelersgroep zijn excuses aan. (MVS)

DURY in select gezelschap: de overlevers na 0 op 21

Hoe groot kan het vertrouwen in een coach zijn? Ondanks de 0 op 21 houdt Zulte Waregem vast aan Francky Dury. Het kan evenwel nog straffer: Albert Cartier (bij Tubize) en Foeke Booy (bij Cercle) deden zelfs ondanks een 0 op 30 hun seizoen uit. Nog zeven anderen overleefden de voorbije tien jaar een reeks van minstens zeven nederlagen. Bob Peeters en Csaba Laszlö kregen later wel nog hun C4 gepresenteerd door Cercle en Charleroi. Essevee mag ook nog dromen: Guido Brepoels slaagde erin om zich na een 0 op 21 met STVV nog te kwalificeren voor play-off 1. (VDVJ/JSe)

'08/'09 - Albert Cartier 0 op 30 met Tubeke

'08/'09 - Thierry Pister 0 op 27 met Bergen

'09/'10 - Guido Brepoels 0 op 21 met STVV

'10/'11 - Csaba Laszlö 0 op 21 met Charleroi 8 matchen later ontslagen

'12/'13 - Bob Peeters 0 op 21 met Cercle Brugge 4 matchen later ontslagen

'12/'13 - Foeke Booy 0 op 30 met Cercle Brugge

'13/'14 - Lorenzo Staelens 0 op 27 met Cercle Brugge

'14/'15 - Fernando Da Cruz 0 op 21 met Moeskroen

'16/'17 - Karim Belhocine 0 op 24 met KV Kortrijk (maar officieel Bart Van Lancker)

KVO start in januari met bouw oefencomplex

Terwijl KV Oostende op sportief vlak een stabiel seizoen draait, zit ook het bestuur niet stil. Voorzitter Callant en co starten in januari met de bouw van een broodnodig oefencomplex, dat ongeveer één miljoen euro moet kosten. Het multifunctioneel gebouw wordt opgetrokken op de huidige trainingssite op De Schorre, daar waar de spelers tegenwoordig fitnessen of verzorging krijgen in containers. KVO financiert het gebouw zelf met eigen middelen, al staat het stadsbestuur van Oostende in eerste instantie in voor de lening van ongeveer één miljoen euro. Verwacht wordt dat het nieuwe oefencomplex, dat zal voldoen aan alle noden van een moderne profclub, begin volgend seizoen kan worden ingenomen: "Sportief staan we met KVO 3.0 waar we moeten staan", meent algemeen directeur Patrick Orlans. "Daarnaast beseft de voorzitter dat een moderne infrastructuur op De Schorre onontbeerlijk is. En ook de stad Oostende heeft vertrouwen in KV Oostende. So far so good. Voorlopig gaat alles ons voor de wind na een turbulente periode. De bouw van dit oefencomplex bewijst dat we niet stilzitten." (TTV)