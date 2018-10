FT België. Coucke maakt verder komaf met oude beleid en ontslaat secretaresse Van Holsbeeck - Een eerste vrouw in het bestuur van de voetbalbond - Chevalier ‘op rust’ gezet door De Boeck De voetbalredactie

19 januari 2018

08u45 0

Coucke ontslaat directiesecretaresse

Marc Coucke blijft komaf maken met het oude beleid bij Anderlecht. Nu is ook directiesecretaresse Katharine Viaene de wacht aangezegd. Ze werkte 21 jaar voor paars-wit en was tot voor kort de secretaresse van de reeds ontslagen sportief directeur Herman Van Holsbeeck. Op korte termijn start het proces tussen Coucke en Van Holsbeeck over de ontslagvergoeding van die laatste. Het ziet er dus naar uit dat de nieuwe voorzitter zoveel als mogelijk met een propere lei wil beginnen bij Anderlecht.

Mieke De Clercq eerste vrouw ooit in bestuur voetbalbond

Het Uitvoerend Comité van de Belgische voetbalbond heeft Mieke De Clercq (57) verkozen in de raad van bestuur van het Uitvoerend Comité. De bestuurster van Zulte Waregem trad vorig jaar al toe tot het Uitvoerend Comité, maar is nu ook de eerste vrouw in het hoogste bestuursorgaan van de voetbalbond. De Clercq neemt de plaats in die al een paar maanden vacant gelaten werd door KV Mechelenvoorzitter Johan Timmermans. Paul Allaerts en Philippe Godin traden toe tot het Uitvoerend Comité, dat zo opnieuw voltallig is. CEO Peter Bossaert presenteerde er gisteren zijn elfpuntenplan en kreeg de unanieme goedkeuring om dat plan uit te voeren. (RN)

Rezaei eindelijk opnieuw fit

Nog meer goed nieuws voor Ivan Leko deze week. Na zijn vrijlating mocht de coach van Club Brugge vernemen dat hij voor het eerst in ruim een maand beroep kan doen op zijn spits Kaveh Rezaei. De miljoenenaankoop van Club sukkelde al die tijd met de knie, maar is nu volledig hersteld. Zijn laatste speelminuten maakte hij midden september in de competitiematch tegen Lokeren. Ook Ruud Vormer is opnieuw fit. De Gouden Schoen liet een selectiebrief voor Oranje bewust aan zich voorbijgaan en ziet zijn beroepsernst beloond met herstelde adductoren. (MGA)

Geen Chevalier, ‘op rust gezet’ door De Boeck

Teddy Chevalier (31) bleef de hele week thuis en werd ook niet geselecteerd voor de wedstrijd van morgenavond tegen STVV. “Hij zit al een tijd niet goed in zijn vel”, heeft ook KVK-coach Glen De Boeck geconstateerd. Het begon met privéproblemen tijdens de aanloop naar het nieuwe seizoen, het ging door met een matige voorbereiding en het resulteert vooralsnog in een recital van ongelukkige voorzetten en slecht uitverdedigen, met de match in Lokeren als dieptepunt.

“Teddy komt maandag terug”, aldus De Boeck, die ervoor koos om open te communiceren. “Voetballers zijn ook mensen. Dit is geen sanctie, dit gebeurde in samenspraak. Teddy beseft dat hij momenteel niet de beste Chevalier is. Ik had hem net aan de lijn en hij voelde zich al wat beter, zei hij.” Zelfs nu ook Ezekiel out is met een liesblessure heeft De Boeck met Ouali, Avenatti en Mboyo nog altijd een vaardige aanvalslijn om op een eerste thuiszege te mikken. (ESK)

Wesley en Carcela komen vandaag voor

Wesley (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot-Wilrijk) verschijnen vandaag al voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Aanvankelijk was de zitting gepland voor 26 oktober, maar om een eerlijk verloop van de competitie te garanderen, besliste men om de zitting een week te vervroegen. Daardoor kan het viertal komend weekend al geschorst worden. De inbreuken van de spelers dateren al van begin augustus, maar door een juridische strijd omtrent de indicatieve tabel liet een uitspraak op zich wachten. (RN)

CERCLE BRUGGE_ Cardona is klaar om zondag in Anderlecht zijn debuut te maken in eerste klasse, maar achterin heeft coach Guyot grote kopzorgen. Lambot (dij) en Taravel (hiel) trainden niet met de groep en zijn onzeker, terwijl Delacourt (kuit) al zeker niet kan aantreden. Na de zaterdagtraining gaat de selectie in de rand van Brussel op afzondering. (LUVM)

ANTWERP_ Mbokani (knie) is onzeker, hij volgde een aangepast programma. Yatabaré blijft out. (KDC)