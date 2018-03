FT België: Coucke grijpt in bij Anderlecht - Waasland-Beveren lijkt wéér sterkhouder te verliezen Voetbalredactie

10 maart 2018

08u10

Bron: Eigen berichtgeving

Coucke grijpt in: Anderlecht naar Ardennen in plaats van Spanje

Anderlecht reist volgende week toch niet naar Spanje voor een ministage. Wel trekt de selectie naar Jupille, in de Ardennen, waar Vanhaezebrouck met AA Gent vaak op bezoek kwam. De koerswijziging mag gerust als een eerste beleidsdaad van Marc Coucke worden aanzien, die duidelijk de tering naar de nering wil zetten.

Alles was geregeld: Anderlecht zou met een zelfgecharterd vliegtuig naar La Manga vliegen waar het vijf dagen in een vijfsterrenhotel zou verblijven met 40 à 50 man. Wellicht zou ook de eigen spelersbus afreizen. Voor dit alles tel je al gauw tussen de 50.000 en 100.000 euro neer. Te veel, dacht Coucke, gezien de rode cijfers in de paars-witte boekhouding. Zelf mag hij echter nog geen beleidsdaden stellen. Daarvoor is het wachten op de Commissie Mededinging die op 26 maart uitspraak doet over de overname. En dus was het CEO Algemene Zaken Jo Van Biesbrouck die de Spaanse ministage cancelde en Vanhaezebrouck vroeg oplossingen dichterbij te zoeken.

Hein was allerminst amused door de late beslissing maar wilde er ook niet te veel over kwijt op zijn wekelijkse persbabbel: "Tijdens de stage zal de nadruk op de teambuilding liggen. Ik wil spelers uit hun comfortzone halen en, ja, misschien lukt dat wel beter in de Ardennen dan in het zonnige La Manga (lacht)."

Dit dossier is opnieuw het bewijs dat Anderlecht naar sportieve en bestuurlijke stabiliteit snakt. Maar die kan er pas komen wanneer Marc Coucke - wellicht op 1 april - zich officieel voorzitter van Anderlecht mag noemen. (MJR)

Camacho (W.- Beveren) naar Canada?

Schrik niet als Rudy Camacho zondag niet in de basis staat bij Waasland-Beveren tegen KV Mechelen. De Franse centrale verdediger (27) staat immers dicht bij een overgang naar het Canadese Montréal Impact. De ex-club van Laurent Ciman is rond met de speler, er ligt een meerjarig topcontract te wachten op hem. Als beide clubs er dit weekend uitraken - Camacho ligt nog een jaar onder contract, Waasland-Beveren wil nog een behoorlijke transfersom incasseren - vertrekt hij maandag richting Canada, waar de transfermarkt momenteel nog open is. (MVS)

Makelele in beeld bij Kameroen

Claude Makelele deed gistermiddag zijn uiterste best om zo ongedwongen mogelijk over te komen. "Er is geen zaak-Leye. Ik wacht tot morgen (vandaag, red.) om de wedstrijdkern samen te stellen. Moet ik kiezen, dan zullen vorm en mentale paraatheid doorslaggevend zijn. Ik ben hard geweest ten overstaan van de scheidsrechters. Mijn excuses daarvoor. Mijn toekomst bij Eupen hangt niet af van het verdict. Mijn contract loopt nog tot 2020 en tot op heden ben ik altijd mijn verplichtingen nagekomen." En toch. De Fransman zou in beeld zijn als de nieuwe bondscoach van Kameroen. Makelele kan er de opvolger worden van Hugo Broos. Door een interne machtsstrijd binnen de Kameroense bond is er nog steeds geen nieuwe bondscoach. Gisteren werd Alexandre Belinga aangesteld als interim-bondscoach, maar dat is in principe een oplossing op korte termijn . Mocht Eupen degraderen, zou het snel kunnen gaan voor Makelele. (AR/VDVJ)

Bolat opnieuw international?

Sinan Bolat (29) wordt opnieuw gescout door de Turkse voetbalbond. Zondag zal er iemand uit Turkije afzakken naar Anderlecht om de prestatie van de Antwerp-doelman op te volgen. Het is al van 2013 geleden dat Bolat nog eens werd opgeroepen voor zijn land. (SJH)

De Witte zet spelersgroep op scherp

Na drie wedstrijden op rij waarin AA Gent op achterstand kwam, vond Ivan De Witte de tijd rijp om zijn spelers wakker te schudden voor de uitwedstrijd bij Genk. De voorzitter van AA Gent sprak gisteren de spelers en staf een goed halfuur toe. Het is duidelijk dat De Witte met zijn speech iedereen op scherp heeft gezet. "Het was mooi", getuigde Vanderhaeghe. "Het had inhoud, ik heb ook het gevoel dat het misschien iets teweeg kan brengen. Soms kan dat het verschil maken. De boodschap van de voorzitter? Het kwam erop neer dat we voor een belangrijke match staan. Dat we ons eerste doel bereikt hebben met een plaats in play-off 1, maar dat er nog andere doelen zijn. En dat we nagelaten hebben om wat dichter te komen bij de clubs die voor ons staan en dat we moeten proberen er nog over te gaan. Hij heeft dat op een heel mooie manier verwoord. Hij heeft de ambities van de club onderlijnd." (RN)

Pro League wil BOIC-topman De Smedt in Commissie Jeugd

De Pro League heeft Eddy De Smedt, directeur topsport bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), voorgedragen als voorzitter van de op te richten Commissie Jeugd. Die moet toezicht houden op de transfers van jeugdspelers (onder 17 jaar) tussen Belgische profclubs. De Smedt zal de driekoppige Commissie Jeugd voorzitten. Namens de Pro League zal CEO Pierre François erin zetelen, Chris Van Puyvelde vertegenwoordigt er de KBVB. Het voorzitterschap van de meervoudige BOIC-delegatieleider moet op de volgende Algemene Vergadering van de Pro League op 19 maart bekrachtigd worden.