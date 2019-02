FT België. Coucke bevestigt kapitaalsverhoging: “Er komt dertig miljoen euro bij in de club” Redactie

24 februari 2019

13u49 0

Kapitaalsverhoging bij Anderlecht

Anderlecht-Club Brugge vanmiddag en dat was in ‘De Zevende Dag’ de hoofdreden om Marc Coucke in de studio uit te nodigen. De voorzitter van Anderlecht blikt daarbij terug op een bewogen week. Zo liet Mogi Bayat een geldsom in beslag leggen en verkondigde zijn advocaat dat Anderlecht in financieel moeilijk vaarwater zou verkeren. Zever volgens Coucke. “Wij hebben geen financiele problemen. Er wordt hier heel hard gewerkt, het marcheert fantastisch. We ontvangen vandaag een record aantal eters, al had ik het misschien graag anders gezien. Dat er geen eters waren, dat al mijn biefstukken aangebrand zouden zijn maar dat we het sportief beter deden.”

Coucke kondigde zelfs een flinke kapitaalsverhoging aan bij ‘De Zevende Dag’. “Ik kan in primeur bevestigen dat de kapitaalsverhoging is afgerond, dat betekent meer dan dertig miljoen erbij in de club.”