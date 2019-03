FT België. Copa zet punt achter zijn carrière - Contracten Pozuelo getekend - Verrassend nieuws uit zaalvoetbal Redactie

02 maart 2019

11u58

Contracten Pozuelo getekend

De deal was al sinds begin deze week voor 99% rond. Gisteren zetten Racing Genk en Toronto ook hun handtekening onder de overeenkomst over de transfer van Alejandro Pozuelo. De Limburgers vangen zo’n 10 miljoen euro. De Spanjaard zal ongeveer 4 miljoen euro per jaar verdienen en wordt zo een van de grootverdieners van de MLS. Pozuelo werkt eerst de rest van de reguliere competitie af met Genk en vertrekt dan naar Canada. (NVK/KDZ)

Copa stopt

Barry Boubacar Copa heeft op de website van OH Leuven laten weten officieel een punt te zetten achter zijn actieve carrière. De 39-jarige doelman combineerde in Leuven de voorbije twee seizoenen zijn statuut als invallersdoelman al met een rol als keeperstrainer. Hij wil zich in de toekomst bij OH Leuven verder toeleggen op die laatste functie.

De Ivoriaan streek in de zomer van 2017 neer in Leuven, maar zou uiteindelijk geen enkel officieel duel spelen voor OHL. Voordien was Copa in het Waasland uitgegroeid tot een icoon bij zowel SK Beveren (2003-2007) als Sporting Lokeren (2007-2017). Voor Beveren verdedigde hij 118 keer zijn doel, voor Lokeren liefst 271 keer. Zijn laatste profwedstrijd dateert van 12 maart 2017, in de thuiswedstrijd van Lokeren tegen Charleroi (0-0).

Copa was ook jaren een vaste waarde bij het Ivoriaanse nationale team. Hij speelde 86 interlands en was erbij op de WK's van 2006, 2010 en 2014. Hij stopte als international op 2 maart 2015, exact vier jaar geleden.

FP Halle-Gooik en coach Fuentes uit elkaar

Verrassend nieuws uit de hoogste klasse van het zaalvoetbal. Na de 9-0-zege van FP Halle-Gooik tegen Celtic Houthalen gisteravond werd bekendgemaakt dat de samenwerking tussen coach Fuentes en de afgetekende leider met onmiddellijke ingang en in onderling overleg stopgezet wordt. Fuentes kreeg een topaanbieding uit Japan en samen met de club werd tot een akkoord gekomen om Fuentes te laten vertrekken. “Halle-Gooik wenst Mister Fuentes te bedanken voor zijn werk binnen de club en wenst hem veel succes toe in zijn verdere carriere”, klinkt het in een mededeling.

Er worden gesprekken gevoerd met verschillende opties om snel een nieuwe coach aan te stellen. Tot op dat moment zal Dirk Van Lancker de trainingen leiden.

FP Halle-Gooik en Mister Fuentes beslisten vandaag in onderling overleg de samenwerking stop te zetten.



We wensen Mister Fuentes veel succes in het verdere verloop van zijn carrière.#wearehallegooik #gracias #fuentes pic.twitter.com/jvuwkgrBDT FP Halle-Gooik(@ FPHALLEGOOIK) link

Obradovic fit

Het zal Fred Rutten gemoedsrust bezorgen. Tegen Lokeren kan hij opnieuw een beroep doen op Ivan Obradovic, die een paar weken out was met een scheurtje in de hamstrings. “Hij is fit”, bevestigde de T1. Voor Rutten is Obradovic de eerste keuze op de linksachterpositie. Cobbaut brengt te weinig defensieve zekerheid, terwijl Milic voetballend beperkt is en eigenlijk een centrale verdediger is. Voor Sebastiaan Bornauw (knie) komt Lokeren te vroeg. (PJC)

Bondsonderzoek matchfraude nog niet volledig afgerond

Het blijft wachten op een eerste communicatie van de voetbalbond over het onderzoek naar matchvervalsing, met de focus op de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren eind vorig seizoen. Nogal wat clubs in 1A en 1B horen geruchten dat komende week al een uitspraak zou volgen, maar dat klopt niet. Het werk van de onderzoekscoördinator is nog niet volledig afgerond, zodat er nog geen vordering is. Enkele onderzoeksdaden moeten nog een antwoord krijgen. Wellicht geeft de voetbalbond één van de komende weken een stand van zaken van het onderzoek. Pas als het onderzoek volledig afgerond is, zal de onderzoekscoördinator zijn bevindingen overmaken aan de bondsprocureur en komt de zaak voor de Geschillencommissie Hoger Beroep in eerste aanleg voor het profvoetbal. Het is de bedoeling dat de definitieve uitspraken wel voor het einde van het seizoen gevallen zijn. (BF/NVK)