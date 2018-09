FT België. Club wil contract Leko openbreken, maar die is niet gehaast - Opsteker voor Anderlecht - Mbokani klaar voor vuurdoop bij Antwerp De voetbalredactie

14 september 2018

06u42

0

Club wil contract Leko openbreken, maar die is niet gehaast

De kampioenenmakers werden reeds beloond, maar wanneer wordt het contract van de kampioenencoach verlengd? Wel, anders dan Ivan Leko gisteren tijdens zijn persconferentie liet uitschijnen, is hij niet gehaast om zijn huidige, aflopende verbintenis open te breken. Eind vorig seizoen stond Leko hoog op het verlanglijstje van een club uit een Europese topcompetitie, maar koos hij uiteindelijk voor een verlengd verblijf bij Club. Het is aannemelijk dat Leko ook straks buitenlandse interesse geniet, waardoor hij voorlopig geen beslissing wil nemen. Club Brugge voerde eerder al meerdere gesprekken met de Kroaat. Blauw-zwart is vragende partij om te verlengen, maar Leko houdt voorlopig de boot af. "Op dit moment ben ik dagelijks bezig met mijn werk", klonk het gisteren. "Ik geloof dat wat moet gebeuren, ook zal gebeuren. En momenteel ben ik de meest gelukkige trainer in de Belgische competitie." Afwachten of Leko ook volgend seizoen nog trainer is bij Club, al zal daar waarschijnlijk pas tegen het einde van het seizoen of zelfs pas erna duidelijkheid over komen. (TTV)

Tomecak naar B-kern, Diatta in basis?

Van de vijf potentiële vleugelspelers op rechts, heeft Leko er vanavond slechts eentje voor handen. Door de afwezigheid van de geblesseerde Dennis (spierblessure), de revaliderende Mata en de niet-selectie van Cools, is het meer dan aannemelijk dat Diatta zijn seizoensdebuut zal vieren. Tomecak zou in principe een extra alternatief zijn, maar hij komt niet meer in de plannen van Leko voor. Niet alleen haalde de Kroaat de spelerslijst van de Champions League niet, sinds gisteren traint hij met de B-kern mee. Zo is het einde verhaal bij Club voor Tomecak, die pas vorige winter de overstap van KV Mechelen maakte. (TTV)

Trebel wellicht speelklaar

Opsteker voor Anderlecht: het ziet ernaar uit dat Adrien Trebel (27) tegen Racing Genk zal kunnen aantreden. De centrale middenvelder is al een paar weken op de sukkel met de buikspieren en overwoog zelfs even een operatie, maar de laatste dagen merkte hij veel beterschap. Bedoeling zou dan ook zijn om toch gewoon te spelen, in de hoop dat de pijn niet terugkomt, zo klinkt het in zijn entourage. Nog in de ziekenboeg van paars-wit gaat het de goeie richting uit met Kenny Saief (knie). Het valt echter af te wachten of de Amerikaanse linkerflank al in aanmerking kan komen voor een selectie. (PJC)

Mbokani voor het eerst in de selectie

Antwerp zal dit weekend tegen Zulte Waregem voor het eerst een beroep kunnen doen op Dieumerci Mbokani. De nieuwste aanwinst van de Great Old had een kleine conditionele achterstand bij zijn aankomst, maar hij heeft de voorbije twee weken veel progressie gemaakt. In de oefenwedstrijd tegen Vitesse speelde hij negentig minuten. Mogelijk maakt hij dus zondag zijn officieel debuut voor zijn nieuwe club.

Borges trainde individueel met de kinesisten. (KDZ)

Buffalo's gaan spelers via wetenschap nog beter begeleiden

In het kader van een bestaande overeenkomst tussen de club en de Universiteit Gent werd binnen AA Gent het 'Department Performance and Sports Sciences' opgericht. De staf bestaat uit specialisten met naam en faam en wordt geleid door Jan Bourgois, professor inspanningsfysiologie. Onder meer fysiektrainer Stijn Matthys, doctor lo en bewegingswetenschappen, en Jan Boone, professor trainingsleer, maken er verder deel van uit. De nieuwe cel moet binnen de club de prestaties optimaliseren én relevante wetenschappelijke innovaties invoeren binnen alle geledingen van de club. "Onze club zet hiermee een nieuwe stap naar een verdere professionalisering van de begeleiding van onze spelers", laat AA Gent weten. (RN)