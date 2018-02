FT België: Club vervolgd voor spreekkoren aan N'Ganga, ook Lokeren riskeert boete - Rode Duivels lanceren nieuwe hashtag De voetbalredactie

09 februari 2018

20u10 70 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Sporting Hasselt betaalt bondsschulden

Sporting Hasselt is uit de toestand van aanleg tot sportactiviteiten gehaald. De Limburgse amateurclub betaalde zijn schulden bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

De financiële directeur van de KBVB stelde Sporting Hasselt in gebreke voor verschuldigde bedragen aan Voetbal Vlaanderen. De club uit de tweede amateurklasse werd per aangetekend schrijven aangemaand om zijn schuld in te lossen. Vorige week werden de Limburgers zelfs in toestand van "aanleg tot schorsing" geplaatst.

Zonder erg, blijkt nu. Sporting Hasselt maakte tijdig de bewijsstukken voor de schuldaflossing over, zo bevestigde de KBVB. Clubsecretaris Guy Kemps liet eerder al weten dat het om "een vergetelheid" ging. Na negentien speeldagen in de tweede amateurklasse B bezet Sporting Hasselt de elfde plaats.

Club Brugge wordt vervolgd voor spreekkoren aan N'Ganga

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgt Club Brugge voor de racistische spreekkoren van zijn fans tijdens de competitiewedstrijd tegen Charleroi (3-3) vorig weekend. Dat bevestigde woordvoerder Pierre Cornez vandaag.

Club moet zich op vrijdag 16 februari om 13u30 verdedigen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep, die in eerste aanleg bevoegd is voor spreekkoren. Ook scheidsrechter Wim Smet zal daar aanwezig zijn om te getuigen over de gebeurtenissen.

Vorige zondag kreeg Charleroi-speler Francis Nganga in het Jan Breydelstadion apengeluiden naar het hoofd geslingerd van enkele Brugse supporters. Club Brugge riskeert een fikse boete en mogelijk ook een partij achter gesloten deuren, al dan niet met uitstel. Al hoeft de competitieleider die sanctie niet meteen te vrezen.

Ook tijdens de wedstrijd van gisteravond tegen Standard in de halve finales van de Beker van België lieten de supporters van Club zich van hun mindere kant zien. Niet alleen gooiden ze allerlei projectielen op het veld, ook Standard-speler Paul-José Mpoku moest racistische geluiden incasseren. Die feiten werden opgenomen in het verslag van scheidsrechter Bart Vertenten, volgende week zal het Bondsparket wellicht de strafprocedure voor de feiten van de bekermatch bij de KBVB aanhangig maken.

Ook Lokeren riskeert boete voor wangedrag van supporters

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist ook Sporting Lokeren te vervolgen. De "Tricolores" moeten zich op vrijdag 16 februari (13u00) op de bondszetel verantwoorden voor spreekkoren van supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Standard (0-3) vorig weekend.

Het is niet meteen duidelijk wat de aanleiding is voor de vervolging. Wel is ook assistent Florian Lemaire opgeroepen om te getuigen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Wellicht kreeg Lemaire het zwaar te verduren door spreekkoren van de thuisfans, nadat scheidsrechter Alexandre Boucaut in de slotfase een penalty had toegekend aan de bezoekers. In het Daknamstadion werd Boucaut luidkeels als een "dief" bestempeld.

Genk is "thuisploeg" in bekerfinale

Racing Genk werd bij loting als thuisploeg aangeduid voor de bekerfinale tegen Standard Luik, die zaterdag 17 maart, aftrap om 20u45, in het Koning Boudewijnstadion plaatsvindt. De Limburgse supporters zullen plaatsnemen in de tribunes 1 en 2, terwijl hun Luikse collega's tribunes 3 en 4 zullen bezetten.

Beide clubs beschikken elk over 20.000 tickets voor hun supporters. De ticketverkoop zal uitsluitend door de twee clubs worden georganiseerd en niet via de KBVB. De ticketprijzen gaan van 25 tot 60 euro. Geen enkel ticket zal de dag van de wedstrijd aan het stadion worden verkocht.

Genk plaatse zich dinsdag ten koste van Kortrijk voor de finale. Met een 1-0 zege in de terugwedstrijd maakte het de 3-2 nederlaag uit de heenwedstrijd goed. Standard schakelde Club Brugge uit. Het leed donderdag een 3-2 nederlaag bij de competitieleider, maar had de heenwedstrijd met 4-1 gewonnen.

Voor Genk wordt het de vijfde bekerfinale, de vorige vier won het allemaal (1998, 2000, 2009 en 2013). Standard speelde al zestien finales en won er daar zeven van (1954, 1966, 1967, 1981, 1993, 2011 en 2016).

Vorig jaar veroverde Zulte Waregem de beker door Oostende in een strafschoppenreeks (3-3 na verlengingen) met 4-2 te verslaan.

Rode Duivels hebben iets in petto

#RedTogether. In een filmpje lanceerden Romelu Lukaku, Divock Origi en Axel Witsel een nieuwe hashtag en misschien ook wel een nieuwe actie. Het is nu aftellen tot het WK in Rusland dat in juni van dit jaar van start gaat. De Rode Duivels hebben blijkbaar ook een nieuwe promostunt in gedachten. "16/2, stay tuned", staat er te lezen bij een tweet van het officiële account. Volgende week vrijdag volgt er ongetwijfeld meer nieuws.

UEFA-boete voor RSCA?

De UEFA wil Anderlecht beboeten. Aanleiding zijn de hoge ticketprijzen die Bayern München-supporters in november moesten betalen om de Champions League-wedstrijd in het Astridpark bij te wonen. De 100 euro die de Duitse fans moesten ophoesten stond niet in verhouding met de 60 à 70 euro die de eigen achterban op tafel moest leggen. Zó een groot verschil is een inbreuk tegen de reglementen, vandaar dat de UEFA besloten heeft RSCA te verplichten 30 euro per man terug te betalen aan de ongeveer 900 meegereisde Duitsers, wat zou neerkomen op 27.000 euro. Anderlecht wacht op de motivering om al dan niet beroep aan te tekenen. (PJC)

Coucke: "Ik supporter voor KVO"

Vandaag vertrekt hij op vakantie met zijn gezin, morgen volgt hij 'zijn' treffen tussen KV Oostende en Anderlecht vanuit een hotelkamer in Dubai. En opvallend genoeg kiest Coucke vol partij voor zijn huidige club en niet voor zijn toekomstige. "Die vakantie ligt al zes maanden vast, maar is qua timing welgekomen", grijnsde Coucke. "Laat ons zeggen dat het me goed uitkomt dat ik er niet bij kan zijn. Het zou ontzettend moeilijk zijn geweest om de match vanop de tribune te volgen.

Voor wie ik supporter? (denkt na) Ik wens KVO echt heel veel geluk. Ik hoop dat beide ploegen er alles aan zullen doen om te winnen, maar op dit moment ben ik nog voorzitter van Oostende en dus kies ik voor KVO." Coucke draagt bij de thuismatch tegen STVV op 24 februari de scepter over aan Callant. "Ik sta te popelen om bij Anderlecht van start te gaan, toch zal het een verschrikkelijk moment zijn. Het is pijnlijk om de spreekwoordelijke sjaal door te geven, dat besef ik nu wel. Als supporter zal ik evenwel regelmatig naar KVO komen kijken en eens een liedje zingen. Maar toch zal ik de club missen." (TTV)

Lachende gezichten verdoezelen bedrukte sfeer bij Anderlecht

De foto's bedriegen. Tijdens een luchtige training leek het erop dat spelers en staf van Anderlecht gisteren veel plezier maakten - ook Leander Dendoncker kon lachen na zijn derde plek op de Gouden Schoen -, maar in werkelijkheid is de sfeer op Neerpede bedrukt. Tijdens de wedstrijdbespreking na het 2-2-gelijkspel tegen KV Mechelen maakte coach Hein Vanhaezebrouck brandhout van enkele sterkhouders, met veel onvrede tot gevolg. Een verrassing was die scheldtirade nochtans niet: ook meteen na de match had Vanhaezebrouck zich al kritisch uitgelaten tegenover zijn groep - in de kleedkamer én in de pers.

Overigens lijkt het steeds minder waarschijnlijk dat Adrien Trebel (hamstings) KV Oostende haalt. Frank Boeckx is terug in het land. De doelman kreeg in Duitsland meerdere inspuitingen. Het is afwachten hoe zijn rug daarop reageert. (PJC)

Knie Rougeaux zwaar gehavend: vrees voor einde carrière

Naast de uitschakeling heeft het bekerduel op Racing Genk ook nog ernstige gevolgen voor KV Kortrijk: de knie van rechtsachter Lucas Rougeaux (23) lijkt wel compleet stuk nadat hij in een poging om te scoren hard tegen het been van Colley aantrapte. Vandaag worden nieuwe onderzoeken verricht, maar zowel de beide kruisbanden als de collaterale banden zijn gescheurd. In het ergste geval kan dit einde carrière zijn voor de jonge Fransman. Een zwaar aangeslagen groep ontmoette gisteren de speler. (ESK)

De Boeck ontevreden: "Waar liggen de maatstaven?"

"Ik had geen zin om 'happy family' te spelen." Zo gaf Glen De Boeck aan waarom hij niet naar de uitreiking van de Gouden Schoen was gegaan. "Wat KV Kortrijk de laatste vier weken bij diverse beslissingen overkwam, is niet meer normaal." "Het gebeurde in Oostende, tegen Eupen en ook in de beide bekerwedstrijden tegen Racing Genk", aldus de KV Kortrijk-coach. "Bij ons kreeg Ouali daarin geel voor een schwalbe terwijl de beelden duidelijk toonden dat hij een strafschop verdiende. In Genk tackelde Colley een halfuur voor tijd met beide voeten vooruit, maar kreeg slechts geel waar het altijd rood moest zijn.

Ik vraag me echt af: wat overkomt ons met de scheidsrechters? Hoe komt dat? Wat is er gaande? Met wat heeft dit te maken? Om maar iets te zeggen: Sá Pinto krijgt hetzelfde schorsingsvoorstel dat ik kreeg nadat hij door drie man moest worden tegengehouden of hij had de scheidsrechter aangevallen. Ik trapte alleen maar tegen een kussen. Waar liggen de maatstaven? Sorry maar dan heb ik geen zin om daar op de Gouden Schoen met die mensen vrolijk te gaan doen." (ESK)