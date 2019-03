FT België. Club trekt alle registers open - Gent op oorlogssterkte - Cobbaut uit gratie bij Anderlecht - Feest voor Dury De voetbalredactie

Club in PO 1: Tomorrowland-boxen, nieuwe app, en sterrenchefs

De play-offs bij Club zullen niet onopgemerkt voorbijgaan. Blauw-zwart lanceerde aan de vooravond van zijn start in PO 1 een nieuwe app, waar je onder meer een heleboel statistieken van de spelers zal kunnen raadplegen. Voorts wil Club Jan Breydel nóg meer laten daveren met een fonkelnieuwe geluidsinstallatie - boxen die ook op Tomorrowland gebruikt worden. Ex-speler Leo Van der Elst wordt op zijn beurt de nieuwe stadionspeaker. ‘t Zijn niet de enige nieuwtjes. Club gaat ook een unieke inkijk bieden in play-off 1, aan de hand van beelden uit de kleedkamer, in de spelershome, op de bus en zelfs tijdens de tactische bespreking. Tot slot zullen ook vijf verschillende sterrenchefs hun opwachting maken in het stadion om de vips te verwennen. (NP)

Buffalo’s op volle sterkte naar Brugge

Jess Thorup kan de play-offs nagenoeg op volle sterkte aanvatten. “Tijdens de vrijdagtraining deden alle 25 kernspelers de opwarming mee, alleen Azango werkte daarna individueel verder. Hij is nog niet klaar, al de anderen wel.” Dat betekent dat Thorup eindelijk weer kan rekenen op Giorgi Chakvetadze, die na Nieuwjaar amper nog in actie kwam door een knieblessure. “We staan voor drie wedstrijden in één week, we zullen iedereen kunnen gebruiken”, aldus Thorup. (RN)

Obradovic onzeker en nóg mag Cobbaut niet mee

Hij heeft zijn conclusies getrokken. Als Fred Rutten bij Anderlecht blijft, moet Elias Cobbaut vertrekken. Voor de match tegen Genk zit hij zelfs niet in de selectie, wat opvallend is gezien concurrent op links Ivan Obradovic onzeker is. De Serviër moest de training staken. Net als Cobbaut maken ook Sebastiaan Bornauw en Yevhen Makarenko de verplaatsing naar Limburg niet. Over Nany Dimata en Zakaria Bakkali, nog steeds out, zei Rutten het volgende: “Met alle respect, maar... Enkel de spelers die kunnen aantreden zijn belangrijk.” (PJC/MJR)

500ste match in eerste klasse voor Dury

Dan toch ‘feest’ in play-off 2. Francky Dury (61) viert vanavond zijn 500ste match in eerste klasse. De coach van Zulte Waregem komt zo in een select gezelschap. Alleen Robert Waseige (818 matchen), Jon Dogaer (708 matchen), Georges Leekens (685 matchen), Hugo Broos (645 matchen), Henk Houwaart (641 matchen), Han Grijzenhout (570 matchen), Aimé Anthuenis (562 matchen) en Jan Ceulemans (502 matchen) rondden eveneens de kaap. De voorlopige balans van Dury: 194 zeges, 180 nederlagen en 125 draws. Hij stond 460 duels voor de dug-out bij Essevee, 40 met AA Gent. Ook een speler heeft reden tot vieren: Nill De Pauw speelt zijn 250ste match in eerste klasse. (VDVJ/JSe)

Roef wil weg bij Waasland-Beveren

W.-Beveren deed Davy Roef naar Wase normen een ‘waanzinnig’ bod, maar de doelman liet weten dat hij een stap hogerop wil. Waasland-Beveren licht dus de optie van 750.000 euro niet bij Anderlecht. Kandidaat-vervangers zijn Verhulst, Coosemans, Van Damme en Saussez. Ondertussen blijven coach Adnan Custovic en zijn staf ook volgend seizoen bij W.-Beveren. (MVS)