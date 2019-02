FT België. Club krijgt nieuwe grasmat - Extra doktersadvies voor Dimata De voetbalredactie

22 februari 2019

Nieuwe Brugse grasmat voor play-off 1

Het “Blankenberge-veld” is aan zijn laatste weken bezig. Club Brugge gaat na de reguliere competitie een nieuwe grasmat leggen - een andere optie had het niet. Door de rollercoaster van weersomstandigheden is het huidige veld play-off 1-onwaardig. Club had een jaar geleden nochtans de garantie gekregen dat de grasmat zeker twee seizoenen zou meegaan. Niet dus. Vandaar dat blauw-zwart nu een ‘Grassmaster’ heeft besteld. Een duurdere grasmat, maar dan ook kwalitatief beter en een stuk duurzamer. Benieuwd of Cercle Brugge dit keer wel in de kosten deelt. (NP)

Extra doktersadvies voor Dimata

Geen overhaaste beslissing voor Nany Dimata. De belofteninternational van Anderlecht gaat de komende dagen nog extra doktersadvies inwinnen. Pas nadien zal hij de knoop doorhakken over een mogelijke operatie. Gaat hij onder het mes - die optie is de speler zelf nog steeds genegen - dan is Dimata vijf maanden buiten strijd. Dat zou betekenen dat zijn seizoen erop zit en paars-wit met Ivan Santini slechts één fitte spits overhoudt. (PJC)

Dewaele (20) verlengt contract

Anderlecht blijft inzetten op eigen jeugd. Sieben Dewaele (20), wiens contract aan het einde van het seizoen afliep, heeft een nieuwe overeenkomst van één jaar getekend. “We zijn erg blij”, zegt Jean Kindermans. “Het bewijst dat Sieben een toekomst ziet bij Anderlecht.” Middenvelder Dewaele maakte indruk op stage, maar debuteerde nog niet. Nog bij RSCA geven oud-spelers Oleg Iachtchouck en Jean Thissen zondag de aftrap. (PJC)