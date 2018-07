FT België. Club en KV Mechelen op het matje voor incidenten in oefenmatch - Kortrijk-voorzitter waarschuwt De Boeck De voetbalredactie

26 juli 2018

Club en KV Mechelen op het matje geroepen na incidenten in oefenmatch

Club Brugge en KV Mechelen worden door het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgd, zo vernam Belga donderdag. Beide clubs moeten op 31 juli voor de Geschillencommissie verschijnen wegens een opstootje tussen supporters in een vriendschappelijke wedstrijd.

De landskampioen en de degradant uit de Jupiler Pro League hielden op 18 juli een oefenmatch in Tongeren. De partij draaide na een makke vertoning uit op een doelpuntenloos gelijkspel.

Twintig minuten voor tijd moest scheidsrechter Alexandre Boucaut de oefenpot wel stilleggen, nadat enkele fans met elkaar op de vuist waren gegaan. De lokale politie en stewards moesten tussenbeide komen. Nadien kon de partij gewoon worden afgewerkt zonder verder incidenten.

Het Bondsparket laat het er echter niet bij. Nog voor de competitie goed en wel van start is gegaan, hebben de eerste clubs al prijs. Op dinsdag 31 juli (om 14u00) mogen Club Brugge en KV Mechelen het uitleggen aan de Geschillencommissie. Ook ref Boucaut werd opgeroepen als getuige.

Standard Academy zet trainingsmethoden online

Vanaf vandaag kunnen trainers en voetballers van over de hele wereld de diverse trainingschema's en oefeningen van Standard online raadplegen op het platform Belgian Online Football Academy. "Onze methodologie en expertise staan buiten kijf als je kijkt naar alle spelers die via onze academie naar de nationale ploeg zijn doorgestroomd", zei Pierre Locht, voorzitter van de Academie Robert Louis-Dreyfus, op de voorstelling van de nieuwe betaalwebsite.

Via het online leerplatform wil Standard zijn huisstijl ook verspreiden buiten de muren van de eigen voetbalschool. "We hebben er geen enkel probleem mee om onze trainingen met anderen te delen. De geïnteresseerden kunnen er alleen maar van profiteren. Er is ook geen geheim. Goede opleiders en veel inzet zijn de enige sleutels tot succes", aldus Thierry Verjans, bestuurder van de gerenommeerde academie.

De knowhow wordt opgedeeld in vijf categorieën. Zo bestaan er video's over de technische kunde, balbeheersing, jongleren, psychomotoriek en het leven als een profvoetballer. In dat laatste thema geeft Standard advies over hoe voetballers zich naast het veld moeten gedragen, maar ook over de ideale voeding. Elke week wordt een filmpje per categorie online gezet.

Het platform is evenwel niet gratis raadpleegbaar. Geïnteresseerden kunnen een abonnement per categorie nemen en betalen dan 8 euro per maand. Voor het totaalpakket moet men 18 euro per maand dokken. Daar krijg je dan wel een training met de jongeren van Standard bovenop. Geabonneerden kunnen zelf ook hun filmpjes uploaden om de content aan te vullen.

Delferière dan toch VAR in Lokeren - Genk

Sébastien Delferière neemt alsnog plaats in het VAR-busje voor Lokeren - Racing Genk. Volgens onze informatie zou de scheidsrechter daar eerst nog voor bedankt hebben. "Maar ik heb contact gehad met Sébastien. Hij gaat zondag gewoon als VAR naar Lokeren - Genk", aldus scheidsrechtersbaas Johan Verbist.

KVK-voorzitter waarschuwt De Boeck

Het nieuwe voetbalseizoen is in Kortrijk niet in peis en vree begonnen. Glen De Boeck strooide met regelmaat alarmkreten in de media en daar waren ze bij de club allerminst gelukkig mee. Hij kreeg van voorzitter Allijns duidelijke raad: "Als het waait, moet je dat binnenskamers bespreken en niet in de media."

De Boeck, dat was de succescoach die vorig seizoen het zwalpende KV Kortrijk in handen nam en ermee tot op een zucht van de bekerfinale én van play-off 1 kwam. Angst heeft de coach blijkbaar bevangen toen enkele sterkhouders het huis verlieten en niet meteen werden vervangen. Perbet, Makarenko en De Smet vertrokken, Kumordzi mist door een dopingschorsing de eerste zes wedstrijden. Toch is het bijna on-Kortrijks dat vijftien spelers die in de basiself stonden of regelmatig invielen, wél zijn gebleven.

Verbazing alom dus bij het bestuur toen De Boeck zich liet ontvallen "dat hij met deze kern niet genoeg had om in eerste te blijven", dat hij de oefenwedstrijd tegen Cercle afgelastte "omdat er niet genoeg inzetbare spelers waren" of - zoals vorige zaterdag - dat hij ons geen interview wou toestaan "omdat hij anders dingen zou zeggen die hij beter niet kan zeggen."

Voorzitter Allijns: "We managen al jaren op dezelfde manier onze club. We kunnen ons niet permitteren om veel tegenvallende transfers af te sluiten. Dan vraagt het bij ons meer tijd om spelers, zoals daarnet nog de Amerikaan Hysen-Ike, te scouten en binnen te halen. Maar De Boeck wist dat we acht spelers zouden halen en hij kreeg daar ook zijn zeg in. Ik weerleg trouwens dat hij vindt dat hij in de kern spelers heeft die het niveau niet aankunnen. Onze kern bevat geen meelopers!"

Zaterdag opent KV Kortrijk zijn seizoen met de komst van Anderlecht. Op KVK willen ze dat alle neuzen meteen in dezelfde richting wijzen.

"Ik heb Glen De Boeck de positieve boodschap gegeven: bespreek je zorgen voortaan binnenskamers en breng geen negatieve berichten via de media. Daar worden noch de club, noch de supporters, noch de spelers die dat ook lezen, beter van", aldus Allijns. (ESK)