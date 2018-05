FT België: Club Brugge wil Mats Rits - Stijn Vreven op weg naar Beerschot-Wilrijk - Anderlecht denkt aan Jonas De Roeck als beloftencoach De voetbalredactie

24 mei 2018

07u28 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Club Brugge zet hoog in op Mats Rits

Club Brugge zet hoog in op Mats Rits als doublure voor Ruud Vormer en Hans Vanaken. Eerder was al bekend dat Club naast een nieuwe doelman een vervanger zoekt voor de vertrekkende Diaby en Denswil, maar daar blijft het straks niet bij. Hoog op de takenlijst van de Bruggelingen staat een back-up voor Vormer en Vanaken, zeker nu met Simons en wellicht ook Refaelov en Clasie drie pionnen zullen wegvallen op het middenveld. In die zoektocht is blauw-zwart uitgekomen bij Mats Rits. De 24-jarige middenvelder van KV Mechelen staat bovenaan het verlanglijstje. Rits groeide de voorbije seizoenen als aanvoerder uit tot sterkhouder bij de Mechelaars. De gesprekken tussen Club en Malinwa zijn al opgestart. (TTV)

Stijn Vreven op weg naar Beerschot-Wilrijk

Beerschot-Wilrijk stelt morgenmiddag zijn nieuwe trainer voor. Het ziet ernaar uit dat dit Stijn Vreven zal worden. Ook Jonas De Roeck was de jongste dagen nadrukkelijk in beeld, maar de 44-jarige Vreven zou de voorkeur krijgen omdat hij meer ervaring heeft. Het afgelopen anderhalf jaar was hij actief bij het Nederlandse NAC Breda, maar daar stapte hij onlangs op omwille van 'een verschil in visie met het bestuur'. Voordien was de tweevoudige international ook al trainer bij Waasland-Beveren en Lommel. Overigens maakt men op het Kiel ook werk van de rest van de technische staf - afscheidnemend coach Marc Brys neemt zijn assistenten Charaï, Verbist en Van Lancker mee naar Sint-Truiden. Will Still wordt wellicht Beerschots T2, terwijl Patrick Nys de keepers onder zijn hoede krijgt. Zij zijn allebei vrij na het faillissement van Lierse. (KDC/MVS/GLA)

Anderlecht denkt aan Jonas De Roeck als beloftencoach

In de zoektocht naar een opvolger voor Emilio Ferrera, die T2 bij Standard wordt, denkt Anderlecht aan Jonas De Roeck (38). Paars-wit ziet in de Antwerpenaar, pas aan de deur gezet bij STVV, het ideale profiel om de doorstroming vanuit het beloftenelftal naar de eerste ploeg te garanderen. Gisteren zou De Roeck op Neerpede geweest zijn, maar hij ontkent dat hij de beloften onder zijn hoede krijgt: "Ik ben daar niet van op de hoogte." Hij stond ook op de radar van Beerschot-Wilrijk. (PJC/NP)