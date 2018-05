FT België: Club Brugge moet het nog even zonder Limbombe stellen - Vanden Stock moet bemiddelen De voetbalredactie

05 mei 2018

08u35 3 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Anthony Limbombe moet wedstrijd tegen Charleroi missen, afwachten voor Standard

Club Brugge zal het nog even zonder hun smaakmaker moeten stellen. Anthony Limbombe ondervindt namelijk nog steeds last aan de voet en is zo'n één à twee weken buiten strijd. De wedstrijd tegen Charleroi zal hij dus sowieso aan zich voorbij moeten laten gaan. Misschien komt de partij tegen Standard ook in het gedrang. Limbombe zit wel in de selectie voor de kraker tegen Anderlecht van morgen, maar hij zal dus niet spelen.

Roger Vanden Stock bemiddelaar met dienst

Het komt niet goed tussen Herman Van Holsbeeck en Marc Coucke. Ex-voorzitter Roger Vanden Stock moet bemiddelen. Van Holsbeeck heeft een gebetonneerd contract dat zegt dat de ex-manager van Anderlecht recht heeft op twee jaar vooropzeg wanneer de club hem ontslaat - wanneer hij zelf zijn ontslag had ingediend, moest hij een vooropzeg van zes maanden presteren. Maar Coucke verwijt Van Holsbeeck een aantal 'grote fouten', waaronder zijn uithaal naar de nieuwe bestuurder na de clubovername én de "bijzonder nefaste" transferperiode van januari. Feit is dat Van Holsbeeck de voorwaarden van zijn ontslag - Coucke wil slechts één jaar vooropzeg uitbetalen - niet aanvaardt en naar CEPANI, het Belgisch Centrum voor Conflictbemiddeling, is getrokken om zijn gelijk te halen. Hij vraagt 1,8 miljoen van zijn ex-werkgever, of twee jaar loon met bonussen. CEPANI is een arbeidsarbitragecommissie samengesteld uit 3 rechters, één van beide partijen en een onafhankelijke rechter. Bij uitspraak is geen beroep meer mogelijk en moet de verliezende partij alles betalen, ook de gerechtskosten. Zover hoeft het niet te komen. Mogelijk speelt ex-Anderlechtvoorzitter Roger Vanden Stock in de komende dagen en weken een bemiddelende rol en wordt een compromis gevonden. Vraag is: had Vanden Stock bij de overname niet een elegante exit voor Van Holsbeeck, toch 'zijn' man, moeten onderhandelen? (MJR)

Gent spuit mist over blessures Kalinic en Foket

AA Gent moest het tegen Charleroi doen zonder Lovre Kalinic en Thomas Foket. Yves Vanderhaeghe had donderdag op zijn persconferentie wat geheimzinnig gedaan over 'twijfelgevallen', maar in de selectie die de club later op de dag vrijgaf, was iedereen present. Gisteren bleek dat Kalinic moest afhaken vanwege irritatie aan een pees in de voet. Die blessure zou niet zo erg zijn, maar uiteindelijk werd er geen risico genomen en mocht Yannick Thoelen onder de lat plaatsnemen.

Ernstiger is het gesteld met Thomas Foket, die sukkelt met een hamstringblessure en de voorbije week niet deelnam aan de trainingen achter gesloten deuren. Dat Foket uiteindelijk toch bij de wedstrijdselectie gezet werd, was dan ook vooral bedoeld om de tegenstander zand in de ogen te strooien. De kans dat Foket klaar geraakt voor de wedstrijd van volgende week donderdag op RC Genk, lijkt klein. (RN)

Weinig draagvlak voor beloftenploegen in 1B

Enkele topclubs zijn vragende partij om hun beloftenploegen in 1B te laten voetballen. Dat onderwerp komt maandag op de Raad van Bestuur van de Pro League aan bod. De kans dat de U21 op korte termijn geïntegreerd worden in 1B , is klein. In de tweede afdeling is er amper draagvlak. En ook bij veel clubs van 1A heerst de mening dat het Belgische profvoetbal naar minder ploegen moet. Dat valt moeilijk te rijmen met de inbreng van extra ploegen. (NVK/DPB)

Gespannen zitting over licentie Moeskroen

Het BAS kwam gisteren samen over de licentie van Moeskroen. De licentiecommissie had die toegekend, maar KV Mechelen had daarop bezwaar aangetekend. Het resultaat: zowel Moeskroen als de voetbalbond was gisteren in groten getale aanwezig op de zitting van het BAS, tegenover een paar advocaten van KVM. Naar verluidt verliep de zitting in een gespannen sfeer. Het BAS spreekt zich definitief uit voor 10 mei. De kans is zeer groot dat Moeskroen zijn licentie gewoon behoudt. (NVK)

S aelemaekers langer bij Anderlecht, Kara traint weer met de groep

De optie lichten? We gaan praten met die jongen..." Luc Devroe wil Alexis Saelemaekers (18) via klassieke onderhandelingen langer aan Anderlecht binden. De aangename verrassing van de play-offs ligt tot 2019 vast bij de landskampioen, maar paars-wit bezit een eenzijdige optie om te verlengen tot 2020. Devroe wil die echter niet d'office gebruiken. Er is vage belangstelling uit binnen- en buitenland voor Saelemaekers. Nog bij RSCA kregen Wout Faes (verhuurd aan Excelsior) en Jorn Vancamp (verhuurd aan Roda JC) te horen dat Anderlecht hen nog een jaar langer elders ervaring wil zien opdoen. (PJC)

Het leek wel een nieuw gezicht op training. Kara Mbodj is gisteren voor het eerst sinds zijn knieoperatie op het veld verschenen. "Dat ging behoorlijk goed", was Hein Vanhaezebrouck tevreden, "maar nu zal hij wel wat rust nodig hebben." Ten vroegste voor Standard is Kara inzetbaar - en dat zou al een half mirakel zijn. Of Henry Onyekuru op Club kan aantreden, is zeer twijfelachtig. "Hij heeft een paar sessies moeten overslaan. Het is afwachten." Uros Spajic (enkel) lijkt wel klaar voor een plek op minstens de bank. (PJC)

Genk zoekt eerste zege op Sclessin in zes jaar tijd

Zondag zal het zes jaar geleden zijn dat Genk nog eens kon winnen op Standard. Toen werd het 2-3. Uit de negen trips naar Sclessin die daarop volgden, puurde Genk nog amper twee punten. Philippe Clement hoopt dat zijn team zondag kan overleven in Luik. "Het is een grote uitdaging om daar te spelen", zegt Clement. "We zullen efficiënt moeten zijn. We zullen ook hun sterke punten aan banden moeten leggen, Carcela en Edmilson spelen op een heel hoog niveau. Je moet op Standard ook kunnen omgaan met de sfeer die er hangt, maar daar ben ik niet bang voor. We zullen zelf op een hoog niveau moeten spelen om daar punten te halen. De focus moet top zijn en dat was tegen Club Brugge minder het geval, we gaven kansen weg omdat niet iedereen even gefocust was."

Pozuelo heeft last van zijn heup, hij trainde gisteren individueel en is twijfelachtig. (KDZ)