FT België: Club - Anderlecht is al uitverkocht - Ingvartsen krijgt één match effectief - 2.000 euro boete voor Westerlo door 'biergooier'

Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Club - Anderlecht uitverkocht

De tickets voor Club-Anderlecht van zondag 17 december (14u30) zijn allemaal de deur uit. Dat betekent dat zo'n 28.000 toeschouwers de topper in het Jan Breydelstadion zullen bijwonen. De abonnees die er toch niet kunnen bij zijn, kunnen via 'Verkoop Zitje' tegen een vergoeding wel nog hun plaats vrijgeven. Overigens heeft blauw-zwart recent de kaap van de 24.000 abonnementen gerond. (WDK)

Genk moet Ingvartsen match missen

De Geschillencommissie van de KBVB heeft Marcus Ingvartsen een schorsing opgelegd van drie speeldagen, waarvan één effectief en één voorwaardelijk. De Deen moet voor zijn elleboogstoot in het gezicht van Julien de Sart (Zulte Waregem) ook een boete van 800 euro betalen. De schorsing gaat in vanaf 30 november wat wil zeggen dat hij morgenavond wel speelgerechtigd is voor het bekerduel tegen KV Mechelen. Ingvartsen mist de competitieduels tegen KV Mechelen en Eupen. (KDZ)

Westerlo kijkt aan tegen 2.000 euro boete na incident met "biergooier"

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag ter zitting van de Geschillencommissie een boete van 1.250 euro gevorderd tegen KVC Westerlo, dat vervolgd werd na een incident met een "biergooier".

De boete loopt wellicht op tot 2.000 euro, omdat Westerlo nog twee openstaande voorwaardelijke boetes (500 en 250 euro) heeft staan. Het vonnis volgt dinsdagnamiddag.

Tijdens de match van 11 november gooide een supporter van de Kemphanen bij een hoekschop een bekertje op het hoofd van Union-speler Thibaut Peyre, die theatraal tegen de grond ging. Scheidsrechter Ken Vermeiren legde de partij zo'n zeven minuten stil en nam het voorval ook op in zijn wedstrijdverslag. "Na het incident raakten de gemoederen verhit. Ik kon niet garanderen dat er niets meer zou gebeuren en wilde de thuisploeg en de veiligheidsverantwoordelijken hun werk laten doen. Er werden extra stewards ingezet in en rond het vak van Westerlo. Achteraf bleek dat een goede beslissing te zijn, want de wedstrijd kon zonder incidenten afgewerkt worden", getuigde Vermeiren ter zitting.

Wim Van Hove vertegenwoordigde de Kemphanen. "Het was een plots en geïsoleerd incident, zonder echte aanleiding. Onze supporters doen zelden iets moedwillig. Maar we kunnen het incident niet goedkeuren", zei de raadsman van de Westelse club. "De supporter gooide zijn beker uit frustratie weg en dat belandt dan ongelukkig op het hoofd van Peyre. Hij heeft zichzelf aangegeven bij de politie en aanvaardde een straf van drie maanden stadionverbod. Ook bij de clubs heeft de supporters zijn excuses aangeboden."

Union won de partij op de vijftiende speeldag in de Proximus League met 0-1. Op 14 december moet Westerlo zich voor het incident ook verantwoorden voor de Pro League. Er hangt de Kemphanen daar een boete van 10.000 euro boven het hoofd.

Antwerp-coach Laszlo Bölöni krijgt zware voorwaardelijke sanctie

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de uitspraken van Antwerp-trainer Laszlo Bölöni na de thuiswedstrijd tegen Standard bestraft met een zware voorwaardelijke sanctie.

De Roemeense coach van de Great Old kreeg een boete van 2.500 euro en een schorsing van twee weken, "waarbij zowel aan de schorsing als aan de boete uitstel wordt verleend". "De verklaringen van Bölöni suggereren een actieve bevoordeling door het scheidsrechterskorps onder een georkestreerde druk van clubs. Daardoor oefent Bölöni op zijn beurt zelf een zekere druk op de scheidsrechters uit", laat commissievoorzitter Hubert Poncelet optekenen. "Dergelijke verklaringen, die zonder enig materieel bewijs de integriteit van de scheidsrechter in het gedrang brengen, moeten worden bestraft. De vrijheid van meningsuiting moet wel degelijk worden gegarandeerd, zonder dat dit een vrijgeleide mag worden om de spelregels aan te tasten. De neutraliteit van de scheidsrechter mag er niet door beschadigd worden."

Volgens het Bondsparket trok Bölöni na de match op de twaalfde speeldag de integriteit van scheidsrechter Bram Van Driessche in twijfel. Van de interviews werd een proces-verbaal opgesteld. Op basis van een nieuwe bondsregel, ingevoerd op vraag van de Pro League om de scheidsrechter te beschermen, ging de Geschillencommissie over tot de disciplinaire vervolging. Bölöni kreeg al een boete van 5.000 euro opgelegd door de Pro League.

Bölöni kreeg het tijdens het duel op 26 oktober meermaals aan de stok met Van Driessche. In de 63e minuut trapte de 64-jarige Roemeen een tweede bal op het terrein. Voor Van Driessche, die Bölöni al had gewaarschuwd, was de maat vol. De coach van de Great Old mocht tussen zijn supporters plaatsnemen in de tribunes van het Bosuilstadion. Voor zijn gedrag aan de zijlijn kreeg hij al een boete van 1.000 euro, waarvan 500 euro met uitstel.

Heynen out met knieblessure

Tegenvaller voor Racing Genk en Bryan Heynen. De 20-jarige middenvelder moet door een zware knieblessure nu immers al een punt zetten achter zijn seizoen. Dat melden de Limburgers op hun website.

"Middenvelder Bryan Heynen liep tijdens de training afgelopen zaterdag een ernstige knieblessure op", zo klinkt het. "Na verder onderzoek blijkt dat hij een letsel heeft aan de kruisband van zijn linkerknie. "Er volgt een operatie en Bryan is out voor de rest van het seizoen."

Brussel krijgt concurrentie van vier steden voor openingsduel EK 2020

Naast Brussel zijn Amsterdam, Glasgow, Rome en Sint-Petersburg kandidaat om de openingswedstrijd van het EK 2020 te organiseren. Het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalbond kent volgende week donderdag in het Zwitserse Nyon het prestigieuze duel toe. Dat heeft de UEFA dinsdag bekendgemaakt.

Het is momenteel nog onduidelijk of het te bouwen Brusselse Eurostadion er komt vóór het EK 2020. Maandag kreeg het dossier opnieuw een tegenslag te verwerken. Een week nadat de gemeente Grimbergen een negatief advies uitbracht, gaf de Vlaamse administratie Mobiliteit en Openbare Werken maandag een ongunstig advies. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege heeft tot en met 2 februari 2018 de tijd om te beslissen over de omgevingsvergunningaanvraag. Volgende week donderdag zal de UEFA in principe ook beslissen of Brussel gaststad blijft voor Euro 2020.

In Nyon zal de UEFA ook bepalen welke speelsteden een paar zullen vormen tijdens het EK. In elk van de zes duo's worden de zes wedstrijden van één groep gespeeld. De twee halve finales en de finale gaan door in Londen.

Verder zal de UEFA donderdag ook knopen doorhakken over de lotingprocedure en het speelschema van de nieuwe UEFA Nations League. Die nieuwe landencompetitie gaat in september 2018 van start. De Rode Duivels zitten in de A-divisie, samen met Duitsland, Portugal, Spanje, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Italië, Polen, IJsland, Kroatië en Nederland.

Lokeren mist Mijat Maric en Tom De Sutter tegen AA Gent

Lokeren moet het morgen in de achtste finales van de Croky Cup tegen AA Gent zonder verdediger Mijat Maric en spits Tom De Sutter stellen. Ze sukkelen met blessures. Dat heeft de club vandaag bekendgemaakt.

Maric heeft last van de rug. De Sutter heeft een kleine verrekking aan de adductor. "De medische staf doet er alles aan om hen eventueel speelklaar te krijgen tegen de thuiswedstrijd van komende zaterdag (tegen Anderlecht, nvdr.)", zo klinkt het.

Verder laat Lokeren weten dat Killian Overmeire vanaf dinsdag individueel met de bal mag beginnen trainen. De aanvoerder liep eind oktober een spierscheur op in de rechteradductor. Marko Miric onderging drie weken geleden een kijkoperatie aan de rechterknie. Hij zal naar verwachting tijdens de winterstop de training kunnen hervatten.

In de Ghelamco Arena aast Lokeren op revanche. Onlangs nog trok AA Gent in de competitie met 0-3 aan het langste eind in de Oost-Vlaamse derby.

Photo News Tom De Sutter.

Renard: "Sá Pinto kan onze Felice Mazzu worden"

Olivier Renard, sportief directeur van Standard, gaf gisteren in Le Grand Débrief op Proximus TV aan dat het vertrouwen van de Rouches in de Portugese coach nog steeds groot is. "Hij heeft het profiel dat we zochten. Kijk: we wilden niet elke drie maanden van trainer veranderen. We wisten dat het seizoensbegin moeilijk zou worden. We staan à fond achter hem, net zoals de spelers. We staan nu in de top zes. Maar ik wil benadrukken dat we nog nergens zijn. De weg is nog lang."

Renard liet zich ook kort uit over de komende wintermercato. "We zullen niet al te veel veranderen, misschien een paar 'retouches' doen. Luyindama? Het is niet de bedoeling om hem te verkopen." (FDZ)

Photonews

Malinwa moet rechtsachter tijdje missen

KV Mechelen moet Ivan Tomecak tot de winterstop missen met een hamstringblessure. De loketten zijn woensdagavond gesloten voor de wedstrijd tegen Genk. De ticketshop is woensdag open tot 14 uur, de onlineverkoop gaat door tot 19 uur. Nog dit: wie de wedstrijd wil bijwonen, moet een dagticket kopen. Abonnementen zijn niet van tel. (FDZ)

BELGA Ivan Tomecak.

Beker enige optie KVO om seizoen kleur te geven

De inhaalrace is met 13 op 15 dan wel ingezet, toch wordt play-off 1 halen een wellicht onmogelijke klus voor KV Oostende. Wil KVO net als in de voorbije seizoenen toch een succes behalen, dan focust het zich beter op de beker, waarin het vorig seizoen nog de finale verloor tegen Zulte Waregem. "We willen iets doen in de beker, maar pas vanaf de halve finales kan dat ons hoofddoel zijn", liet Custovic de voorbije weken meermaals vallen. Misschien moet Oostende nu al resoluut zijn zinnen op de beker zetten, althans als het net als de voorbije jaren opnieuw droomt van Europees voetbal.

Met een thuismatch tegen een haalbare kaart (STVV) in de achtste finales en mits een gunstige loting in de kwartfinales (13 december) kan de halve finale over twee weken al een feit zijn. Aan KV Oostende om dus nog even van de huidige goeie flow te profiteren. (TTV)

BELGA Adnan Custovic.

Turcq wordt teammanger bij Buffalo's

Patrick Turcq (57) wordt in 2018 de nieuwe teammanager van AA Gent. Turcq is daarmee de opvolger van Freddy Delcourt, die bijna twee decennia lang als ploegafgevaardigde fungeerde. Turcq werd in april van vorig jaar door AA Gent weggehaald bij KV Kortrijk. In de Ghelamco Arena tekende Turcq toen een contract voor vijf jaar als sportief manager, maar nu wordt zijn functie geherdefinieerd. (RN/NP)

Ares Jucla Patrick Turcq.