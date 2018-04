FT België: "Club aast op Argentijnse ex-spits van Barça" - Mechelen haalt ex-doelman PSV De voetbalredactie

28 april 2018

08u03

Bron: Eigen berichtgeving 16 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk binnenland.

Mechelen wapent zich voor volgend seizoen

KV Mechelen heeft met Bram Castro een nieuwe keeper aangetrokken. Hij ondertekende bij de degradant uit 1A een contract voor twee seizoenen. Castro, 35, komt over van het Nederlandse Heracles Almelo. Bij die club voetbalde hij sinds 2014. Daarvoor droeg Castro het shirt van onder meer KRC Genk, STVV, Roda JC, PSV en MVV.

Castro (35) tekende een contract voor twee seizoenen bij KV Mechelen. Onze landgenoot komt over van het Nederlandse Heracles Almelo. “Als je voor fantastische supporters mag komen spelen, dan doe je dat meteen”, zo zegt de doelman.

Mechelen wil zo snel mogelijk opnieuw naar 1A. De druk vormt voor Castro geen probleem. "Druk zal er altijd zijn op dit niveau. Uiteindelijk weet je: als je topsporter voel je altijd druk. Dat kan ook mooi zijn: je speelt om een prijs. En eerlijk, ergens brengt die druk het beste van jezelf naar boven."

"Club aast op AEK-smaakmaker", Pina definitief naar Alavés?

Als het van Alavés-directeur Sergio Fernandez afhangt, wordt Club Brugge-huurling Tomas Pina (30) na dit seizoen definitief overgenomen van blauw-zwart. De middenvelder ontpopte zich de voorbije maanden tot sterkhouder bij de Spaanse laagvlieger, die Pina volgens Spaanse media de komende weken definitief wil vastleggen. Club haalde Pina in de zomer van 2016 in ruil voor 3 miljoen euro op bij Villarreal. Het is aannemelijk dat de Bruggelingen bij een definitieve verkoop het grootste deel van dat bedrag zullen willen recupereren.

Nog in Spaanse media klinkt het dat Club Brugge de 26-jarige Argentijn Sergio Araujo nadrukkelijk in de gaten houdt. De spits wordt momenteel door Las Palmas verhuurd aan het Griekse AEK Athene, eerder dit seizoen de tegenstander van Club in de voorrondes van de Champions League. Araujo geniet belangstelling uit meerdere landen, terwijl ook AEK hem definitief hoopt vast te leggen. De aanvaller scoorde dit seizoen al tien keer in de Griekse Super League. In 2012 was het jeugdproduct van Boca Juniore even actief bij FC Barcelona, maar hij voetbalde er uitsluitend voor het tweede elftal. Daarna passeerde hij bij Tigre in eigen land, het Spaanse Las Palmas en nu dus AEK Athene. (TTV)

🇬🇷 El #AEK obtiene la cesión del delantero argentino Sergio Araujo (25 | #UDLasPalmas) por una temporada: https://t.co/brCRxXbcTr pic.twitter.com/K4ixD72Nxj 100% Fichajes(@ mercatosphera) link

Coosemans (voorlopig) te duur voor KVO, ook Vanlerberghe op lijstje

KV Oostende zal een grotere inspanning moeten doen, wil de kustploeg KV Mechelen-doelman Colin Coosemans (25) na dit seizoen overnemen. Voorlopig stroken de financiële voorwaarden die KVO te bieden heeft niet met de eisen van de club en speler in kwestie. Coosemans staat bij Oostende bovenaan het verlanglijstje met potentiële nieuwe doelmannen, maar van een akkoord is er nog lang geen sprake. Daarnaast heeft KVO ook Coosemans' goeie vriend Jordi Vanlerberghe op de radar. De middenvelder komt voorlopig niet aan spelen toe bij Club Brugge en is één van de pistes waaraan de kustploeg momenteel denkt. Afwachten of KVO straks doorduwt voor de belofte-international, die door blauw-zwart vorig seizoen voor bijna 2 miljoen werd opgehaald in Mechelen. Ook daar kan de transferprijs een struikelblok vormen, want het nieuwe KVO is niet van plan om hoge transfersommen te betalen. Een uitleenbeurt is voor alle partijen mogelijk een oplossing, al gaf voorzitter Peter Callant eerder deze week te kennen dat KVO vooral met eigen spelers wil werken. (TTV)

Anderlecht speelt m et rouwband voor broer Teo

Naar verluidt was de verslagenheid in de vestiaire enorm. Toen de Anderlecht-spelers vernamen dat Lukasz Teodorczyk zijn broer verloren had, bespraken ze onderling meteen dat ze er alles aan zouden doen om voor hem te winnen tegen Charleroi. Dat zal Anderlecht doen met zwarte rouwbanden om de arm, als teken van steun voor hun spits. Die vertoeft nu in Polen om de begrafenis te regelen. "We zullen zien hoe hij terugkeert", sprak Vanhaezebrouck, die ook nog meldde dat Kums, Markovic en Onyekuru onzeker zijn. (PJC)

Essevee wil Iseka niet houden

Volgende zomer opnieuw voor de poort van Neerpede: Aaron Leya Iseka (20). Ondanks negen doelpunten in alle competities samen heeft Zulte Waregem geen interesse om de huurling langer te houden. Normaal gezien ziet ook Anderlecht geen toekomst in Leya Iseka, dus moet die opnieuw op zoek naar een nieuwe werkgever. Overigens zou Essevee wel graag Idrissa Doumbia (20) voor een extra seizoen lenen, maar het is niet duidelijk of de landskampioen bereid is om mee te werken aan zo een constructie. (PJC/VDVJ)