FT België. Clement en Preud’homme moeten ‘vergoeding’ betalen - OHL deelt gratis tickets uit - Faes (KV Oostende) twee duels geschorst Voetbalredactie

25 februari 2019

15u35

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Clement (KRC Genk) en Preud’homme (Standard) moeten 5.000 euro betalen

Trainers Philippe Clement (KRC Genk) en Michel Preud’homme (Standard) moeten 5.000 euro ‘vergoeding’ betalen aan de Pro League, nadat ze tijdens competitiewedstrijden uit de neutrale zone waren verwijderd door ref Lawrence Visser. Dat werd tijdens de Raad van Bestuur van de Pro League beslist.

De uitsluiting van Clement dateert van 18 januari, toen Genk op bezoek ging bij STVV. Pozuelo maakte van de festiviteiten na de winnende 2-3 gebruik om even te drinken aan de zijlijn. Scheidsrechter Visser stond dat niet toe en strafte de Genkse draaischijf met een gele kaart, waardoor hij geschorst was voor de volgende competitiematch tegen Moeskroen. Clement ging verhaal halen bij de ref, maar werd meteen naar de tribunes verwezen.

Toen de VAR in de Clasico tegen RSC Anderlecht (2-1) op 3 februari een wereldgoal van Mehdi Carcela afkeurde, ging Preud’homme helemaal door het lint. De trainer van de Rouches werd op zijn Sclessin door scheidsrechter Visser naar de tribunes gestuurd. Een schorsing hield MPH er niet aan over, maar dus wel een boete van 5.000 euro.

Het interne reglement legt een ‘vergoeding’ op voor een staflid dat naar de tribunes verwezen wordt. Het bedrag gaat integraal naar maatschappelijke projecten van de Pro League.

Belgisch Voetbal Wout Faes (KV Oostende) twee duels geschorst

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft twee speeldagen schorsing en een boete van 2.000 euro gevorderd tegen Wout Faes, verdediger van KV Oostende. De kustploeg aanvaardde de sanctie.

Faes werd zaterdag op het veld van Cercle Brugge (2-2) met nog tien minuten op de klok rechtstreeks uitgesloten voor een onbezonnen tackle op de voet van Mercier. Coach Gert Verheyen kan door de schorsing geen beroep doen op de centrale verdediger in de duels tegen Waasland-Beveren (2 maart) en AA Gent (10 maart).

Wout Faes is twee speeldagen geschorst na zijn rode kaart tegen Cercle. Hij mist de wedstrijden tegen Waasland Beveren en Gent. pic.twitter.com/lTwHISPbM7 KV Oostende(@ kvoostende) link

Belgisch Voetbal OHL deelt gratis tickets uit voor duel tegen Beerschot-Wilrijk

Oud-Heverlee Leuven hoopt voor de thuiswedstrijd van zondag (3 maart) tegen Beerschot-Wilrijk op een zo groot mogelijke opkomst. Daarom krijgen alle abonnementhouders een gratis ticket, zo maakte de club uit 1B bekend.

OHL behaalde zondag bij Tubeke een tweede zege op rij (1-3) na de 3-0 overwinning tegen Westerlo en wil die lijn doortrekken in de slotwedstrijd van de reguliere competitie, zondagnamiddag (16u) in het King Power at Den Dreefstadion tegen Beerschot Wilrijk. Om zoveel mogelijk supporters naar de match te lokken, deelt OHL gratis toegangskaarten uit aan de abonnees.

"De steun van de fans in de thuiswedstrijd tegen KVC Westerlo gaf spelers en technische staf een geweldige boost en stuwde hen naar een ruime overwinning", stelt de club. "De spelers hopen opnieuw op de massale steun van het Leuvense legioen, in de laatste thuismatch van de reguliere competitie. Abonnees kunnen één gratis ticket bekomen voor de combiwedstrijd tegen Beerschot Wilrijk."

Abonneehouders kunnen dit gratis ticket afhalen op het secretariaat, op vertoon van identiteitskaart en abonnement. Ook op de wedstrijddag mogen abonnees zich tot de ticketcontainer wenden om daar hun gratis ticket af te halen (voor 15u30), op vertoon van identiteitskaart en abonnement. OHL (28 ptn) strijdt binnenkort in de play-downs om het behoud tegen Westerlo (33) of Roeselare (32), Lommel (30) en Tubeke (23).