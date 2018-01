FT België: Chipciu twijfelachtig voor Genk - Nieuwe eigenaars KV Mechelen pompen 5,6 miljoen euro in de club De voetbalredactie

18 januari 2018

06u49 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Rode Duivels blijven vijfde op FIFA-ranking

Duitsland behoudt zijn eerste positie op de FIFA-ranking. De wereldkampioen houdt Brazilië en Europees kampioen Portugal achter zich. Argentinië volgt als vierde, voor België.

In een maand zonder noemenswaardige interlands verandert niets aan de top veertien van de ranking. Engeland, WK-tegenstander van de Duivels op het WK, zakt een plaatsje naar zestien. De twee andere opponenten in Rusland boeken wel vooruitgang. Tunesië stijgt van 27 naar 23 en Panama van 55 naar 53. De volgende FIFA-ranking zal op 15 februari bekendgemaakt worden.

Ranking van 18 januari (met tussen haakjes vorige ranking):

1. (1) Duitsland 1602 punten

2. (2) Brazilië 1483

3. (3) Portugal 1358

4. (4) Argentinië 1348

++ 5. (5) België 1325

6. (6) Spanje 1231

7. (7) Polen 1209

8. (8) Zwitserland 1190

9. (9) Frankrijk 1183

10.(10) Chili 1147

Chipcui mist wellicht wedstrijd tegen Genk

De ziekenboeg van Anderlecht raakt alleen maar voller. Nu is ook Alexandru Chipciu out. De Roemeense rechterflankspeler, die op stage een goeie indruk liet, sukkelt met de knie. Het is een vorm van overbelasting na de vele looptrainingen in Spanje, zo valt in zijn entourage te horen. Normaal gezien mist Chipciu de topper tegen Racing Genk op zondag, net als Ivan Obradovic. Die heeft last aan het scheenbeen en traint individueel. Mogelijk kan het duo volgende week de trainingen hervatten, maar ze blijven wel twijfelachtig voor het duel tegen Waasland-Beveren op woensdag. (PJC)

Nieuwe eigenaar pompen 5,6 miljoen euro in KV Mechelen

De nieuwe eigenaars van KV Mechelen hebben in totaal 5,6 miljoen euro neergeteld voor de overname van de voetbalclub. Olivier Somers, van het geschenkenbedrijf Gemaco, en Dieter Penninckx, topman van modehuis FNG, dat vorig jaar ook Brantano overkocht, leggen elk 2 miljoen euro op tafel. In ruil voor die investeringen hebben de twee investeerders 71,2% van de aandelen in handen gekregen. De rest van het bedrag is opgehoest door een groep van vijf minderheidsaandeelhouders die elk 250.000 euro investeren. De supporters krijgen een belang van 7% in de club. Daarvoor is een nieuwe vzw opgericht, Mechelen Support, met 25 mensen die samen 376.000 euro investeren. (FrD)

Patrick Janssens mist voorstelling Seck

De blessuregolf bij Racing Genk zet zich nu ook door in de bestuurskamer. CEO Patrick Janssens moest gisteren verstek geven bij de voorstelling van Ibrahima Seck omdat hij met een knieblessure kampt. Hij is twijfelachtig voor zondag. (KDZ)