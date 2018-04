FT België: Charleroi bindt goudhaantje vier jaar langer aan zich - Coucke in de wolken met wederoptreden Najar De voetbalredactie

24 april 2018

Wederoptreden Najar

Heuglijk nieuws voor Anderlecht en zijn supporters: Andy Najar heeft vanavond na een lange revalidatie zijn rentree gevierd bij de U21. Ook sterke man Marc Coucke was daar maar wat blij mee, zo blijkt uit zijn tweet. "Wederoptreden bij de beloften... geen U21 maar zeer veel hoop en talent!", zo klonk het bij de selfie die hij nam met de Hondurees.

Pittige boetes voor Cercle Brugge en Beerschot-Wilrijk

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag fikse boetes opgelegd aan Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk. De promovendus uit de Proximus League moet 5.500 euro ophoesten voor incidenten met supporters in de 1B finale in het Brugse Jan Breydelstadion. Het gedrag van de bezoekers van Beerschot Wilrijk levert de "Ratten" 3.000 euro boete op.

De finalewedstrijd van de Proximus League op 10 maart verliep organisatorisch niet vlekkeloos. Zowel de Match Delegate als scheidsrechter Alexandre Boucaut stelden een verslag op van de incidenten: overmatig gebruik van pyrotechnische middelen, veldbetreding supporters, rellen na de wedstrijd, gebrek aan organisatie en de plotse verdwijning van de ballenjongens tijdens het duel.

Op basis daarvan werden Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk door het Bondsparket op het matje geroepen. Procureur Ebe Verhaegen vorderde 1.500 euro voor de Antwerpse club en het dubbele voor de West-Vlaamse. Een (voorwaardelijke of gedeeltelijk) thuismatch zonder publiek behoorde niet tot de strafvordering.

Beide partijen werden gehoord, maar konden niet op clementie rekenen van de Geschillencommissie. Namens Beerschot Wilrijk opperde meester Walter Damen dat "voetbal emotie" is en dat het een levensbelangrijke wedstrijd was. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zijn zulke gedragingen niet te vermijden, stelt Damen. Hij hekelt bovendien dat stewards niet de bevoegdheid hebben om fouilles te doen, waardoor het moeilijk is pyrotechnische materialen te onderscheppen. Beerschot Wilrijk sensibiliseerde al en zal daarin blijven investeren, klinkt het. Meester Piet D'hooghe trad Damen bij en voegde eraan toe dat Cercle Brugge "alle preventieve maatregelen" getroffen had.

Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk kregen elk 3.000 euro boete voor het overmatig gebruik van pyrotechnische middelen (1.500 euro) en de supportersrellen (1.500 euro). De Brugse promovendus krijgt daar 2.500 euro bovenop, omdat ze als thuisploeg verantwoordelijk was voor de gebrekkige organisatie.

"De Geschillencommissie erkent het sensibiliseringswerk van beide clubs, maar kan rookpotten en andere pyrotechnisch materiaal, supportersrellen en veldbestormingen niet toestaan. Veiligheidsmaatregelen zijn nodig om de goeie sfeer en het uiten van emoties op een aanvaardbare manier te garanderen, zodat voetbal ook een familiemoment kan zijn", verklaarde de commissie de geldboetes. Beide clubs kunnen nog in beroep gaan tegen het vonnis.

Een week voorwaardelijke schorsing voor trainer Marc Brys

De Geschillencommissie heeft bovendien een week schorsing met uitstel en een effectieve geldboete van 200 euro opgelegd aan Marc Brys, de trainer van Beerschot-Wilrijk.

Die straf krijgt Brys omdat hij tijdens een schorsing toch nog gecommuniceerd had met zijn technische staf en spelers. Tijdens de play-offwedstrijd op het veld van Eupen (2-2) zat de coach weliswaar in de tribunes, maar tijdens de opwarming liep hij wel op het veld. Ook voor en tijdens de rust liep Brys rond in de neutrale zone en de spelerstunnel, zo constateerde match delegate Christophe Virant en werd bevestigd door scheidsrechter Nathan Verboomen. Brys droeg ook een oortje, net als keeperstrainer Bram Verbist, en zou zo gecommuniceerd hebben met zijn technische staf. Virant laat nog weten dat hij club en trainer meermaals aan de regels had herinnerd.

Brys zelf beweerde dat de oortjes dienden om te communiceren met de video-analist. De coach beweerde niet volledig op de hoogte te zijn van wat hij wel en niet mocht. "Er is sprake van een misverstand. Alle handelingen van mijn cliënt waren duidelijk zichtbaar. Dat geeft aan dat hij niet ter kwader trouw gehandeld heeft", sprak meester Walter Damen. Brys voegde eraan toe dat hij zijn lesje voor de toekomst nu wel heeft geleerd.

De Geschillencommissie wijst Brys erop dat hij de regels dient te kennen. De aanwezigheid op het veld en in de neutrale zone en de kleedkamers, maar ook het contact met een video-analist zijn een inbreuk, oordeelde de commissie. Het Bondsparket vorderde één week effectieve schorsing, één week met uitstel en 100 euro boete, maar Brys kwam er uiteindelijk met een lichtere straf vanaf. "De commissie kan begrijpen dat de handelingen van Brys niet ter kwader trouw gebeurden, aangezien de regels nog maar pas zijn ingevoerd. Bovendien zijn ze niet van toepassing in het amateurvoetbal, waar Brys tot vorig seizoen nog actief was", verklaarde de Geschillencommissie.

Cristian Benavente blijft Sporting Charleroi trouw

Sporting Charleroi heeft vandaag zijn Peruviaans goudhaantje, Cristian Benavente, een nieuw contract van vier seizoenen laten ondertekenen. Dat maakte algemeen directeur Mehdi Bayat bekend op Twitter. De 23-jarige spelverdeler, die in het Zwarte Land nog een contract tot medio 2019 had, ligt nu tot juni 2022 vast.

Benavente werd opgeleid in La Fabrica, de befaamde jeugdacademie van Real Madrid. Na twee seizoenen in de Segunda Division bij Real Madrid Castilla, het tweede team van de Koninklijke, trok hij in de zomer van 2015 naar de Engelse tweede klasse, bij MK Dons. Zijn passage over het Kanaal was echter geen succes, waarna hij in januari 2016 bij Charleroi belandde. Sindsdien kwam hij in 2,5 seizoen tot 73 officiële duels (en 18 goals) voor de Carolo's. Ondanks zijn doeltreffendheid is de aanvallende middenvelder niet altijd een basisspeler onder coach Felice Mazzu.

Benavente is ook veertienvoudig Peruviaans international. In maart mocht hij nog invallen in de oefenwedstrijd tegen Kroatië. Peru plaatste zich vorig najaar voor het eerst sinds 1982 nog eens voor een WK. Benavente mag dus hopen op een ticket voor Rusland.

Hairemans langer bij Antwerp

Antwerp is tot een akkoord gekomen met Geoffry Hairemans om zijn contract te verlengen tot 2021. De middenvelder is een geboren en getogen Antwerpenaar én een jeugdproduct van The Great Old. 'Geoffke Deurne-Noord' tekende in 2008 zijn eerste profcontract voor de club en na enkele tussenstops bij andere ploegen kwam hij terug in 2015. Hij veroverde meteen alle rood-witte harten en had vorig jaar een enorm belangrijk aandeel in de promotie. Hairemans speelde in totaal al 130 wedstrijden voor Antwerp.

Vandaag werd op de Bosuil ook het boek 'Liefdevolle Kleuren' van Filip Osselaer voorgesteld, waarin de auteur op zoek gaat naar de ziel en het hart van Antwerp. Trouwe fans als Erik Van Looy en Tourist LeMC en clubmensen als Paul Bistiaux helpen bij die zoektocht. Het boek ligt vanaf vandaag in de boekhandel.

Boeckx traint met de groep op Anderlecht

Goed nieuws voor Anderlecht. Frank Boeckx (31) heeft vandaag de groepstrainingen hervat. De doelman sukkelt al maanden met de rug, maar wilde via een klassieke revalidatie (en dus geen operatie) opnieuw fit te worden. Als Boeckx geen reactie ondervindt na de training lijkt dat opzet geslaagd. Sowieso wordt het voor de keeper moeilijk om nog dit seizoen speelminuten te maken, want hij mist ritme en met Matz Sels heeft hij een stevige concurrent. (PJC)

Thaise eigenaar Moeskroen biedt op Panathinaikos

Parumaj Piempongsant, de nieuwe eigenaar van Moeskroen, heeft een bod uitgebracht op Panathinaikos. Uit gelekte contracten blijkt dat de Thaise miljardair een symbolisch bedrag van 1 euro zou moeten betalen aan huidig eigenaar Alafouzos, in ruil voor een kapitaalsverhoging van 27 miljoen euro én het overnemen van de schulden van de club. Het totaalbedrag zou zo op ongeveer 45 miljoen euro komen. Piempongsant bracht het bod uit via zijn investeringsfonds Pan Asia, terwijl hij Moeskroen overnam met Bogo Limited.

De UEFA en FIFA laten toe dat één partij eigenaar is van clubs in verschillende landen. In het verleden zette onder meer Roland Duchâtelet zo'n netwerk op touw om spelers door te schuiven. De kans is groot dat Piempongsant een soortgelijk plan heeft met de overname van Panathinaikos. In dat opzicht is het interessant dat Griekse bronnen ons melden dat Avram Grant een belangrijke rol zou krijgen bij de Griekse traditieclub. Grant is een vertrouweling van makelaar Pini Zahavi, die in het verleden formele banden had met Moeskroen. (NVK)

Vandaag rentree Najar en Onyekuru

Vanavond op Neerpede: twee medische mirakels - dat woord is stilaan op zijn plek. Behoudens verrassingen vieren Andy Najar en Henry Onyekuru hun rentree met de beloften tegen Lokeren. Die beloften werden gisteren kampioen nadat Club Brugge verloor bij Genk.

Voor Najar is het zijn eerste officiële wedstrijd na een ingreep aan de hamstrings en maanden revalidatie, terwijl Onyekuru op de weg terug is na een zware knieblessure. Als beiden de inspanningen goed verteren, is het niet uitgesloten dat Hein Vanhaezebrouck de twee in zijn selectie opneemt voor Charleroi. Zeker voor Onyekuru lijkt een basisplaats bij het eerste elftal evenwel te vroeg te komen. Nog in de ziekenboeg van RSCA staan Spajic (enkel) en Kara (knie) dicht bij een terugkeer op het oefenveld. (PJC)

Beloften vanaf 2019 in amateurreeksen

De Pro League heeft een akkoord bereikt met de amateurafdelingen, waardoor de belofteteams van de clubs uit de Jupiler Pro League vanaf het seizoen 2019-2020 kunnen aantreden in de amateurreeksen. In principe zullen vier belofteteams uitkomen in de eerste amateurafdeling, maar op 7 mei moet nog beslist worden wélke clubs daarvoor in aanmerking komen. De andere belofteteams zullen in lagere reeksen uitkomen. Voor 30 juni moet er sowieso een definitieve beslissing genomen worden om de beloften vanaf 2019 bij de amateurs te laten voetballen. (RN)

Mitrovic (Club) wellicht out voor Genk

Net als tegen Standard zal Club Brugge ook vrijdag in Genk zo goed als zeker geen beroep kunnen doen op Matej Mitrovic. De Kroatische verdediger sukkelt met de hamstring en kan pas eerstdaags de training hervatten. Eén week later (6 mei) moet hij wel opnieuw fit zijn voor de komst van Anderlecht. (TTV)

Antwerp wil Rodrigues en Buta houden

Antwerp startte de onderhandelingen op om de uitleenbeurten van Ivo Rodrigues (23) en Aurelio Buta (21) om te zetten in een definitieve transfer. De Great Old huurt beide Portugezen sinds het begin van het seizoen. Ze maakten een goede beurt, al is Buta intussen wel geblesseerd. Beiden zien het wel zitten om te blijven. De gesprekken met Benfica (Buta) en Porto (Rodrigues) lopen, maar een akkoord op clubniveau werd nog niet gevonden. (SJH)

Mitrovic (Gent) revalideert in Servië

Stefan Mitrovic revalideert de komende twee weken in Servië. De 27-jarige verdediger van AA Gent onderging een operatie aan de enkel en was zondag nog te zien in het bezoekersvak van Mambourg, met een brace aan zijn geopereerde enkel. In Servië krijgt Mitrovic een aangepaste behandeling bij zijn oude club Petrzalka. Alles gebeurt in overleg met de medische staf van AA Gent. (RN)