FT België: Cercle weet wie het wil als opvolger voor Vercauteren - Speelde Dendoncker in Gent laatste match voor Anderlecht?

14 mei 2018

08u15 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Cercle gaat voor De Roeck

In de zoektocht naar een opvolger voor Frank Vercauteren is Cercle Bruge uitgekomen bij Jonas De Roeck (38). Hoewel men bij AS Monaco liever een Franstalige coach ziet overnemen, is de huidige trainer van TVV keuze nummer één. Als Cercle De Roeck overtuigt, is het afwachten of diens assistent Chris O'Loughlin mee in zijn zog zal volgen.

Laatste wedstrijd voor Dendoncker

Leander Dendoncker keek tegen AA Gent tegen een gele kaart aan, meteen zijn derde in deze play- offs. Hij is dan ook geschorst voorde laatste wedstrijd tegen Racing Genk. Aangezien het zo goed als vaststaat dat Dendoncker deze zomer Anderlecht verlaat, is de kans groot dat de wedstrijd op Gent, de laatste was voor Dendoncker bij Anderlecht. (MJR)

Gigot verkozen tot Speler van het Jaar

De fans van AA Gent reikten gisteren hun trofee 'Jean-Claude Bouvy' uit, die de beste Buffalo van het seizoen bekroont. De Gentse fans kozen voor verdediger Samuel Gigot. "Ik ben fier op deze trofee, die des te mooier wordt, omdat we van Anderlecht wonnen", aldus Gigot. (RN)

Genkse 'Gouden Schoen' voor Vukovic, "maar dat gefluit deed pijn"

Tijdens de (mogelijk) laatste thuiswedstrijd van het seizoen verkozen de Genkse fans traditioneel hun beste speler van het seizoen. De 'Gouden Schoen' ging naar doelman Danny Vukovic, voor Joseph Aidoo en Ruslan Malinovskyi. Merkwaardig: bij de uitreiking weerklonk wat gejoel vanuit een stadionhoek, en dat was niet uit het vak met Charleroi-fans. "Blijkbaar waren niet alle fans even blij met mij als winnaar", zuchtte de Australische doelman. "Kijk, ik keepte zeker niet het beste seizoen uit mijn carrière. Een paar keer had ik een tegengoal op mijn geweten, dat besef ik ook wel. Maar om dan uitgefloten te worden door een deel van je eigen fans, dat deed toch pijn. Ik ben ook maar een mens, hoor." (LUVM)

Zonder Malinovskyi naar Anderlecht

Racing Genk moet zondag op de slotspeeldag van de play-offs zonder Ruslan Malinovskyi naar Anderlecht. De Oekraïner kreeg tegen Charleroi zijn derde gele kaart van de play-offs, na een ingreep op Rezaei, en is geschorst. (KDZ)

Beloften winnen derde beker op rij

De Genkse beloften hebben zaterdag, voor het derde jaar op rij, de beker van België gewonnen. Racing Genk klopte Club Brugge in Jan Breydel met 2-3. Vanzeir opende de score, Openda bracht Club op voorsprong, maar nog eens Vanzeir en Sabak bezorgden Genk uiteindelijk de zege. Na finales tegen Roeselare en Anderlecht pakte Genk dus zijn derde beker op rij bij de beloften. (KDZ)

Makelele gunt Van Crombrugge geen afscheid van thuispubliek

Een eindeseizoensnederlaag: zo omschreef Makelele het resultaat. En dat hij in deze play-off 2 jongeren een kans geeft zich te bewijzen. Tot die categorie behoort doelman Niasse. Een spektakelman, maar geen volwaardige opvolger van Van Crombrugge. à propos, waarom gunde Makelele Van Crombrugge geen afscheid van het thuispubliek? "Hendrik heeft dat niet nodig. Hij weet zeer goed dat iedereen hier van hem houdt en hem een transfer met Europees uitzicht toewenst."

Eupen heeft van het Spaanse Leganés bekomen dat Koné mag blijven. Eerstdaags wordt met de Ivoriaanse spits gepraat. Voor Castro Montes (scheurtje in de dij?) is het seizoen afgelopen. (AR)

Legear: "Als mijn contract niet wordt opengebroken, ben ik weg"

Jonathan Legear (31) twijfelt plots over een verlengd verblijf. Hij heeft nog een contract voor een jaar plus een jaar optie bij STVV, maar wil boter bij de vis. "De Japanners zijn weinig concreet en dat staat me niet aan", zegt hij. "Toen ik Standard ruilde voor STVV, deed ik water bij de wijn. Ik wil graag blijven, maar ik moet ook aan mijn familie denken. Als mijn contract niet wordt opengebroken, ben ik weg. Logisch ook, want ik kan toch aardige statistieken voorleggen." (FKS)

Kopzorgen voor Bölöni

Antwerp-coach Laszlo Bölöni zit voor de laatste wedstrijd met kopzorgen achterin, want Batubinsika viel uit met een blessure aan het bovenbeen en Borges is geschorst. Ook Buta, Arslanagic, Corryn en Van Damme zijn out. Enkel Ritchie De Laet en Nader Ghandri blijven over als echte verdedigers. (DPB)