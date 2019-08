FT België. Cercle niet naar KVM-receptie - Bolingi mist wellicht match tegen STVV - Overmeire 3 maanden out De voetbalredactie

16 augustus 2019

09u03 0

Bolingi wellicht out voor STVV

Dat golfkarretje dat hem kwam afvoeren was er niet voor de show. Net voor de pauze moest Jonathan Bolingi noodgedwongen naar de kant in Plzen. De Antwerp-aanvaller bleef minutenlang op de grond liggen en wees met tranen in de ogen naar de enkel. Bij Bolongi is er vrees voor de ligamenten van de enkel. Vandaag volgt een scan. Wellicht mist de Congolees de thuismatch van zondag tegen STVV. (PJC)

Overmeire drie maanden out

Lokeren-kapitein Killian Overmeire (33) is maanden out met een achillespeesblessure. De middenvelder heeft een zware ontsteking aan de achillespees met uitrafeling - lees: een scheurtje. Wellicht is hij pas over drie maanden fit. (MVS)

Cercle niet naar KVM-receptie

Cercle speelt zaterdag op KV Mechelen niet alleen onder voorbehoud - om juridisch gewapend te zijn in de zaak Propere Handen - maar het bestuur zal ook ontbreken op de receptie. “Er gaat wel een delegatie naar de receptie, maar geen leden van onze Raad van Bestuur”, zegt voorzitter Frans Schotte. “We hebben niks tegen het huidige KVM-bestuur of hun fans, maar de club is schuldig bevonden aan matchfixing. Het kan best dat wij zo vijanden maken, maar dat zijn dan personen of instanties die geen probleem hebben met matchfixing. Wij vinden dat niet kunnen.” (LUVM)