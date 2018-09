FT België. Cercle haalt ex-Rouche - Gentse sensatie scoort ook twee keer bij debuut voor Canada De voetbalredactie

10 september 2018

19u17 2 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Jonathan David doet het nu ook in debuutmatch voor Canada

AA Gent-aanvaller Jonathan David heeft zich ook doen opmerken in het shirt van de Canadese nationale ploeg. De 18-jarige Buffalo stond in de kwalificaties voor de CONCACAF Nations League meteen in de basis tegen de Maagdeneilanden en die keuze heeft de Canadese bondscoach zich niet beklaagd. Canada won met 0-8 en David nam bij zijn debuut twee goals voor zijn rekening, de 0-3 en de 0-4. David scoorde acht keer in zijn eerste negen officiële wedstrijden als profvoetballer.

Evocatieberoep van Moeskroen en Bondsparket wordt op 18 september ingeleid

De Evocatiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) komt op dinsdag 18 september (vanaf 14u00) samen om na te gaan of de vrijspraak voor Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot Wilrijk) wel conform de bondsregels is gebeurd. Ook het evocatieberoep van Moeskroen tegen de schorsing van verdediger Christophe Diedhiou wordt dan behandeld.

Wesley, Carcela, Ocansey en Brogno werden op 25 augustus in beroep vrijgesproken omdat de indicatieve tabel waarop hun vervolging was gebaseerd, niet goedgekeurd was door de Pro League. Dat was dan weer in strijd met het bondsreglement, waardoor de kwijtschelding de enige optie was voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Op aansturen van Pro League-voorzitter Marc Coucke tekende het Bondsparket evenwel evocatieberoep aan.

Moeskroen tekende dan weer evocatie aan in het strafdossier rond Diedhiou. De Senegalese verdediger zat vier speeldagen schorsing uit op basis van de gecontesteerde indicatieve tabel. De Henegouwers voelen zich benadeeld, omdat Diedhiou in tegenstelling tot Wesley en co wel zijn schorsing uitzat.

De Evocatiecommissie buigt zich niet meer over de grond van de dossiers, maar zal enkel beoordelen of het bondsreglement correct werd geïnterpreteerd en gevolgd.

In het geval van Moeskroen zal beoordeeld worden of de rechten van de verdediging niet werden geschonden. De Henegouwers geloofden in de geldigheid van de indicatieve tabel, maar de officiële goedkeuring van de Pro League ontbrak. Dat is een nieuw element. Het is aan de Evocatiecommissie om te beslissen of dat feit van die aard is dat de oorspronkelijke beslissing (vier speeldagen schorsing) gewijzigd moet worden.

Cercle haalt ex-Rouche terug naar België

Serge Gakpé, 45-voudig Togolees international, keert na zes jaar terug naar de Jupiler Pro League. De 45-voudige Togolese international legt vandaag medische en fysieke testen af bij Cercle Brugge, waar een meerjarig contract ter ondertekening klaarligt voor de 31-jarige aanvallende middenvelder.

Gakpé, gevormd in de Académie van... AS Monaco, speelde van januari tot juni 2012 voor Standard en was nadien aan de slag bij FC Nantes, FC Genoa, Atalanta Bergamo, Chievo Verona en SC Amiens. Hij kon nu ook terecht bij AS Nancy, maar verkoos een terugkeer naar België. (LUVM)

Kvilitaia breekt voet en is maanden out

Een streep door de rekening voor AA Gent. Giorgi Kvilitaia (24) heeft zich zwaar geblesseerd op training bij de nationale ploeg. Bij een oefening afwerken op doel kwam hij verkeerd neer. Kvilitaia brak daarbij zijn voet en is een aantal maanden out. De jonge aanvaller debuteerde eind augustus bij de Buffalo's tegen Lokeren en scoorde toen bij zijn eerste baltoets. (RN)