FT België. Carrière Charly Musonda Jr. blijft in het slop - Hein wil vanavond reactie van Bakkali zien - Anderlecht heeft nieuwe marketingdirecteur De voetbalredactie

13 december 2018

14u43 1

Anderlecht stelt met Emmanuel Rutsaert nieuwe marketing- en communicatiedirecteur aan

RSC Anderlecht heeft vandaag bekendgemaakt dat Emmanuel Rutsaert vanaf 1 januari de nieuwe directeur sales, marketing en communicatie wordt. Rutsaert volgt de afscheidnemende Matthijs Keersebilck op. “Met Rutsaert kiest de directie van RSCA voor continuïteit”, liet paars-wit in een persbericht weten. “Hij maakte, na een lange carrière bij Kinepolis België als B2B Manager, anderhalf jaar geleden de overstap naar RSCA als Sponsorship & Hospitality Manager.”

“Er staat vandaag een sterk commercieel team, een team waar ik met plezier anderhalf jaar deel van heb uitgemaakt. Nu is het aan mij om de ploeg te leiden en verder te laten groeien. Het wordt een uitdaging, maar één waar ik met veel plezier naar uitkijk”, aldus Emmanuel Rutsaert.

Musonda blijft op de sukkel

Charly Musonda Junior (22) blijft op de sukkel met zijn knie. Het herstel vergt meer tijd dan gedacht. Musonda revalideert in Londen bij moederclub Chelsea, nadat hij begin september in een oefenmatch met Vitesse uitviel. Het is niet zeker of Musonda in januari weer bij de Nederlandse club, die hem in principe tot het einde van het seizoen huurde, aansluit. Chelsea heeft een clausule om hem eerder terug te roepen, maar is voorlopig niet zinnens de overeenkomstte verbreken. Ook bij Vitesse blijven ze op Musonda hopen. Zo blijft zijn profloopbaan in het slop. (KTH)

Vanhaezebrouck: “Cobbaut is fysiek in orde”

“Enkel door te spelen krijg je wedstrijdritme...” Zou het? Hein Vanhaezebrouck wil niet uitsluiten dat Elias Cobbaut, die maandag pas zijn rentree vierde bij de beloften na maanden blessureleed, in de basis start. “Fysiek is er geen probleem, hij is in orde.” Hoe dan ook treedt Anderlecht aan met een vertimmerd elftal. “Want we hebben sommige jongens (zoals Kums en Najar, red.) thuis gelaten om hun blessures niet te verergeren. Ach, ook met hen was het moeilijk geweest - Zagreb is de sterkste ploeg in onze groep. Het valt te hopen dat de spelers die de laatste tijd minder in actie kwamen, tonen dat we op hen kunnen rekenen.”

Onder hen ook Bakkali. Hij zat zondag tegen Charleroi in de tribune, nadat hij een ongemotiveerde indruk gegeven had op training. Hein: “Een mindere dag kan iedereen overkomen, maar nadien wil ik een reactie zien.” (PJC)

Copa in beeld als keeperstrainer bij Lokeren

Een week na het ontslag van Erwin Lemmens als keeperstrainer van Lokeren, is ex-doelman Barry Copa in beeld als opvolger. Copa is momenteel (op interimbasis) keeperstrainer bij 1B-club OH Leuven. De Ivoriaan heeft een streepje voor op andere kandidaten, omdat zijn vriendin bij Lokeren werkt als assistent manager. Andere kandidaten zijn ex-Lokeren-doelman Jugoslav Lazic, en Pieter-Jan Sabbe en Jurgen De Braekeleer, werkzaam bij de Belgische U19 en U18. (MVS)

Genk ziet Lucumí weer meetrainen

Racing Genk verwacht 12.000 toeschouwers, onder wie 1.000 fans van Sarpsborg. “Ik hoop alsnog dat er een pak supporters komen”, zegt Clement. “Vorig seizoen smeekten ze om Europees voetbal, vanavond kunnen we hun steun gebruiken.”

Goed nieuws voor Jhon Lucumí (20). Eind oktober liep de Colombiaanse centrale verdediger een scheurtje in de quadriceps op, maar hij kan weer voluit meetrainen. De linkspoot zit wel nog niet in de selectie vanavond. Ook Piotrowski en Fiolic trainen opnieuw mee en behoren evenmin tot de kern, net als de wel volledig fitte Marcus Ingvartsen. (KDZ)