FT België. Carlinhos neemt afscheid van Standard - Beerschot-Wilrijk strikt Zweeds talent - Club Brugge oefent op winterstage tegen PSV

Carlinhos neemt afscheid van Standard - Beerschot-Wilrijk strikt Zweeds talent - Club Brugge oefent op winterstage tegen PSV

27 december 2018

Beerschot-Wilrijk strikt Zweeds talent

Beerschot-Wilrijk heeft zich versterkt met de 23-jarige middenvelder Diego Montiel. Dat heeft het team uit de Proximus League laten weten. De Zweed komt over van Örgryte in zijn thuisland en ondertekent op het Kiel een contract voor 2,5 seizoenen met een optie op twee seizoenen extra.

Montiel scoorde vorig seizoen bij Örgryte, dat uitkomt in de Zweedse tweede klasse, dertien doelpunten en gaf vijftien assists. Dat leverde hem de prijs van beste speler van de competitie op. “Montiel is een echte spelverdeler, het is een type van speler dat we zeker kunnen gebruiken in deze kern”, verklaart coach Stijn Vreven. “We moeten hem voorzichtig brengen. Hij gaat ongetwijfeld een aanpassingsperiode nodig hebben. Dat kunnen we ons permitteren want het middenveld draait goed op dit moment.”

“Ik ben supergemotiveerd en ga keihard werken om er te staan als de ploeg me nodig heeft”, reageert de aanwinst. “Dat ik naar een club als Beerschot kan komen, is voor mij een belangrijke stap en een fantastische beleving. Ik heb een heel goed gevoel bij deze club en bij de overstap. Het klikte ook meteen met Stijn Vreven en Hernan Losada.”

Montiel vertrekt volgende woensdag al met het Antwerpse team mee op stage naar Spanje.

De Zweedse revelatie Diego Montiel kiest voor het Kiel. De spelverdeler tekent voor 2,5 seizoenen bij KFCO Beerschot Wilrijk. Meer info: https://t.co/IPsXBE0mW1 pic.twitter.com/RR3sLI0Ueo Beerschot Wilrijk(@ beerschot_wlrk) link

Pro League werkt aan vormingen tegen racistische spreekkoren

De Pro League breidt zijn actieplan tegen discriminerende en kwetsende spreekkoren uit met een educatief luik voor voetbalclubs. Er komen op korte termijn preventieve vormingen die mee ingevuld zullen worden zoals externe organisaties, zo maakte de Pro League vandaag bekend.

Woordvoerder Stijn Van Bever werkte in februari 2018 als toenmalig CSR-manager zelf een actieplan uit inzake discriminerende spreekkoren en daden. Daarin implementeerde hij ook vormings- en herintegratietrajecten voor supporters die zich aan racisme schuldig maken.

De grote krijtlijnen van die trajecten werden in overleg met ex-staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) uitgetekend. Na de herschikking van de federale regering zal het kabinet van minister Kris Peeters (CD&V) zich daar nu over ontfermen, bevestigde de Pro League.

Voor supporters die zich bezondigen aan (racistische) spreekkoren zijn er al verplichte vormingen ingevoerd. Recent nog werd zo een stappenplan uitgetekend voor een supporter van KV Kortrijk. De komende maanden zullen er educatieve materialen uitgewerkt worden om clubs te ondersteunen, zodat ze ook preventief te werk kunnen gaan. De Pro League zal deze vormingen ook actief aanbieden aan amateurclubs en andere sportfederaties.

Voor de invulling van die vormingen rekent de Pro League op de input van externe expertenorganisaties. Zo wordt binnenkort al samen gezeten met het Joods Museum van België. De Pro League gaat op zoek naar een nieuwe CSR-manager om het educatieve luik van het actieplan vorm te geven.

Club Brugge oefent op winterstage in Qatar tegen PSV

Club Brugge trekt tijdens de winterstop naar Qatar. Daar speelt blauw-zwart een oefenwedstrijd tegen PSV. Het duel tussen de Belgische en Nederlandse kampioen staat op 11 januari in het trainingscomplex Aspire Academy in de hoofdstad Doha gepland, zo bevestigen beide clubs donderdag op hun website. De aftrap is gepland om 16u lokale tijd (14u in België).

Club Brugge werkt donderdagavond (18u) in Lokeren zijn laatste duel van 2018 af. Van 5 tot 13 januari trekken de troepen van Ivan Leko op stage naar Doha. De voorbije jaren overwinterde Club in Spanje. Blauw-zwart hervat de Belgische competitie op 20 januari met een thuiswedstrijd tegen Charleroi.

Club vertrekt op 5 januari naar Doha in Qatar voor zijn winterstage!



MEER | https://t.co/dGsBLQ8KSQ pic.twitter.com/7o3ejxrix6 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Carlinhos neemt afscheid van Standard

Standard-voetballer Carlinhos zal vermoedelijk andere oorden opzoeken tijdens de wintertransferperiode. Op zijn Instagrampagina neemt de 24-jarige Braziliaan afscheid van de Rouches.

“Bedankt voor alles, Standard. Het is tijd om nu bij mijn familie te zijn en een nieuw voetbalavontuur te beleven. Ik hoop jullie ooit terug te zien”, klinkt het als afscheid op Instagram.

In augustus 2017 verhuisde Carlinhos van de Portugese club Estoril naar Luik voor een slordige 2,5 miljoen euro. Onder Sa Pinto wierp de Braziliaan zich snel op tot vaste waarde en hielp hij Standard aan de bekerwinst en tweede plaats in de play-offs. Dit seizoen past de Braziliaan niet in de plannen van Michel Preud’homme en zit hij vaker op de tribune dan in de selectie.

Rosted (AA Gent) riskeert een speeldag schorsing na rode kaart

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een speeldag schorsing en een boete van 1.000 euro gevorderd tegen Gent-verdediger Sigur Rosted, die gisteravond op bezoek bij KRC Genk een rode kaart kreeg.

Een kwartier voor het einde van de topper in Limburg (3-1) maaide Rosted de doorgebroken Ndongola neer. Scheidsrechter Wim Smet toonde de Noorse verdediger zonder verpinken de rode kaart.

Indien AA Gent het schikkingsvoorstel aanvaardt, mist de 24-jarige Rosted de thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht op de 22ste speeldag. De Buffalo’s kunnen ook voor de vrijspraak of een voorwaardelijke sanctie gaan. In dat geval moeten ze zich op dinsdag 8 januari voor de Geschillencommissie van de KBVB verantwoorden.

Breekt Waasland-Beveren dubbel clubrecord op Anderlecht?

12 op 12. Nooit eerder behaalde Waasland-Beveren vier zeges op een rij sinds het in 2012 promoveerde naar eerste klasse. Vorig weekend werd het clubrecord van 9 op 9 geëvenaard, vanavond kan dat gebroken worden mits winst op Anderlecht. Die eventuele driepunter zou dubbele clubgeschiedenis zijn, want nooit eerder wonnen de Waaslanders in het Astridpark. Enkel vorig seizoen behaalde geel-blauw er een puntje (2-2, goals Teodorczyk, Saief, Ampomah, Thelin), de overige vijf confrontaties verloor het.

“Anderlecht is nog steeds de beste club van België. Dat het daar crisis is? Misschien schieten ze nu wel wakker. We gaan hen niet meteen bij de keel proberen grijpen, maar gewoon ons spel spelen", luidt het bij Adnan Custovic. “En als we verliezen, maar we vechten voor elke bal, heb ik daar geen probleem mee. Maar we gaan wel proberen die historische twaalf op twaalf te pakken.” (MVS)