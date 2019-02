FT België. Cardona riskeert twee duels schorsing voor ‘vlagincident’ - Club zonder Poulain (en Mata?) naar Anderlecht - Hamstringblessure voor Najar De voetbalredactie

18 februari 2019

Cardona riskeert twee duels schorsing voor ‘vlagincident’

Het bondsparket heeft beslist om Irvin Cardona te vervolgen wegens het ‘vlagincident’ na afloop van de Brugse derby. De aanvaller van Cercle plantte na het duel tegen Club (2-2) de groen-zwarte clubvlag op de middenstip van het Jan Breydelstadion. Tegenstanders Brandon Mechele en Dion Cools staken daar echter een stokje voor, waarna de poppen aan het dansen gingen. Scheidsrechter Lawrence Visser maakte van het incident melding in zijn wedstrijdverslag, waarop het bondsparket besliste om Cardona te vervolgen. Bondsprocureur Kris Wagner stelde een schorsing van twee wedstrijden en een boete van 2.000 euro voor als minnelijke schikking. De schorsing zou pas ingaan vanaf 6 maart. Indien Cercle het schikkingsvoorstel weigert, komt de zaak op dinsdag 26 februari voor de Geschillencommissie

Poulain geschorst tegen Anderlecht

Geen Benoît Poulain volgende week bij Club Brugge in Anderlecht. De Fransman had zijn basisplaats opnieuw veroverd, maar liep op slag van rust tegen een vijfde gele kaart aan nadat hij de bal uit onvrede wegtrapte na een fluitsignaal. Pech voor Club Brugge, dat nu opnieuw moet schuiven. Wellicht neemt Amrabat opnieuw de positie van Poulain in. Bovendien is de kans groot dat blauw-zwart het ook nog eens zonder Mata moet stellen. De doelpuntenmaker liep een hamstringblessure op en is wellicht niet tijdig hersteld. (TTV)

Najar met hamstringblessure naar de kant

Even voorbij het uur werd Andy Najar als rechtsachter vervangen door Saelemaekers. Op dat ogenblik een wat vreemde wissel, maar Fred Rutten gaf achteraf meer uitleg. “Najar liep tijdens de match een spierblessure op en gaf zelf aan niet meer verder te kunnen”, aldus de coach. Het gaat om een hamstringblessure, maar het is niet dezelfde hamstring die hem vorig jaar al enige tijd aan de kant hield.

Geen Trebel noch Dimata gisteren op het scheidsrechtersblad bij Anderlecht. Beiden zochten de voorbije week dokter Cugat op in Barcelona en lieten er hun gehavende knie onderzoeken. Voor beiden lijkt het probleem chronisch en de kans op een heelkundige ingreep is reëel. Deze week zou de club met een statement komen over de fysieke paraatheid van het duo. (MJR/PJC)