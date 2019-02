FT België. Buffel viert verjaardag met zoontjes - Dimata wil zich laten opereren - domper voor Club - Gent zit samen met fans De voetbalredactie

19 februari 2019

10u58 0

Thomas Buffel viert 38ste verjaardag met zoontjes

Thomas Buffel blaast vandaag 38 kaarsjes uit. Vieren doet de winger van Zulte Waregem dat uiteraard in het gezelschap van zoontjes Fausto en Maceo. De tweeling wenst papalief een gelukkige verjaardag toe, alleen loopt het daar een klein beetje mis. “Hoe oud is papa geworden?”, vraagt de voormalig Rode Duivel aan de jongetjes. “83", klinkt het. Mooie beelden.

Dimata wil zich laten opereren

Landry Dimata blijft op de sukkel. Zijn knieblessure (kraakbeen) blijft opspelen en de aanvaller is slechts sporadisch inzetbaar. Dimata heeft er stilaan genoeg van om niet pijnvrij te kunnen voetballen. Schoof hij een operatie de voorbije maanden nog voor zich uit en hoopte hij met een aangepaste behandeling en dito trainingsschema toch verlost te geraken van de kwetsuur, dan lijkt hij nu wél gewonnen voor een operatie. In samenspraak met de medische en technische staf zal het tijdsstip van de operatie worden bepaald. (MJR)

Mata mist Salzburg door scheurtje in de hamstring

Geen Clinton Mata donderdag in Salzburg. Onderzoek wees uit dat de rechterflankverdediger afgelopen weekend een scheurtje in de hamstring opliep na zijn doelpunt tegen Genk. Club plakt vooralsnog liever geen termijn op de blessure, maar vast staat dat Mata al zeker de return van de 1/16de finales van de Europa League mist. In principe raakt hij evenmin fit voor de clash tegen Anderlecht, aanstaande zondag. Al klinkt het binnen de entourage van de Angolese Belg dat er nog een sprankeltje hoop is. (NP)

AA Gent zit deze week samen met fans

AA Gent gaat in de loop van deze week overleg plegen met de supporters, die ontevreden zijn over de ticketregeling voor de bekerfinale. Volgens de club bestaan er een aantal misverstanden over de manier waarop de tickets voor de bekerfinale aan de man gebracht worden, deels te wijten aan de gebrekkige communicatie vanuit de club zelf. Die misverstanden wil de club in overleg met vertegenwoordigers van de supportersfederatie uit de wereld helpen. (RN)

Amuzu dient geen klacht in

Francis Amuzu (19) kreeg zondagavond racistische opmerkingen naar zijn hoofd terwijl hij zich langs de zijlijn van de Bosuil opwarmde. Enkele fans van de Great Old hadden het op de Anderlecht-speler gemunt toen ref Van Driessche de strafschopfout op Lamkel Zé herriep. Anderlecht liet gisteren weten dit gedrag te veroordelen, maar de speler zelf wil er geen zaak van maken en is niet van plan een klacht in te dienen. Ook Antwerp reageerde verbolgen. “Wij betreuren én veroordelen elke vorm van racisme”, liet woordvoerster Hilde Van Malderen weten. “Dit ging om enkelingen die niet representatief zijn voor ons publiek, dat zich verder voorbeeldig opstelt. Deze uitzonderingen besmeuren nu jammer genoeg het imago van onze supporters terwijl alle andere fans zich er niet mee inlaten.” (SJH/PJC)

Foutje! KBVB geeft Van der Bruggen gele kaart te veel

Hannes Van Der Bruggen staat sinds dit weekend geboekt met 9 gele kaarten. Nog één en hij wordt twee wedstrijden geschorst. In werkelijkheid is hij nog maar aan 8 kaarten toe want tijdens KV Kortrijk- KV Oostende zette de scheidsrechter verkeerdelijk de gele kaart voor het Oostendse nummer 14 Nkaka bij de Kortrijkse 14 Van Der Bruggen. Oostende signaleerde de vergissing aan de bond toen Nkaka onlangs op 4 kaarten stond. Het hield zelfs vrijwillig zijn speler aan de kant uit schrik voor een mogelijke forfaitnederlaag, waarna de bond de vergeten gele kaart voor Nkaka ook effectief aan zijn lijstje toevoegde. Maar bij Van Der Bruggen blijft ‘zijn geel’ wel ten onrechte geboekt. Het kan de captain nog zuur opbreken. (ESK)