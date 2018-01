FT België: Buffel herdenkt overleden echtgenote met aangrijpend eerbetoon De voetbalredactie

26 januari 2018

Buffel komt één jaar later met pakkend eerbetoon

Precies één jaar geleden overleed de echtgenote van Genk-speler Thomas Buffel. Stephanie verloor de strijd tegen darmkanker. Op sociale media komt de kapitein van de Limburgers nu met een pakkend eerbetoon.

"Een jaar geleden moesten we met veel pijn en verdriet afscheid nemen. We zaten met zoveel vragen en ongerustheden maar het mooiste geschenk dat je mij ooit gaf was de kracht om verder te gaan. Je bekommernis was dan ook groot omtrent je oogappels maar ik kan je daarboven gerust stellen. We missen je nog iedere dag maar het gaat goed met ons. Je kijkt vast bijzonder trots naar beneden als je ziet hoe de twins zich razendsnel ontwikkelen."

STVV met Legear, zonder Antunes

Weinig zorgen voor coach Jonas De Roeck die sterk gelooft in de winstkansen van STVV bij Genk. Hij kan beroep doen op een nagenoeg volledig fitte kern. Tenminste als je de jongens niet meetelt die er al een tijdje niet meer bij zijn. Het meest opvallende is de terugkeer van Jonathan Legear die tegen KV Mechelen moest passen wegens griep. Dat gaat ten koste van Fabien Antunes die om sportieve redenen uit de kern verdwijnt.

STVV:

Steppe; Kitsiou, Teixeira, Kotysch, De Norre; Bezus, De Petter, Legear, Asamoah, Botaka; Vetokele.

Invallers: Pirard, Dussaut, Goutas, Antunes, De Sart, Abrahams, Acolatse, Bourard

Geel gevaar: niemand

Geblesseerd: Tomiyasu, Charisis, Ceballos, Gueye

Geschorst: niemand

Lokeren geeft jeugdproduct Van Moerzeke contract

Gil Van Moerzeke heeft een contract voor 2,5 jaar ondertekend bij Sporting Lokeren. Dat bevestigt de eersteklasser op de teamwebsite.

De 19-jarige centrale verdediger is een jeugdproduct van de Waaslanders. Hij begon zijn carrière als aanvaller maar werd omgeschoold tot verdediger. Omdat hij bij de Lokerse beloften telkens een goede beurt maakte, ging Van Moerzeke (1m90) mee op stage naar het Spaanse Campoamor. "Ook daar wist hij te bevestigen, wat nu dus uitmondt in een contract", laat de nummer 14 uit de Jupiler Pro League weten.

OFFICIEEL: Gil Van Moerzeke tekent een contract bij Sporting Lokeren!

Geen breuk voor Asare

De schade bij Nana Asare blijkt mee te vallen. De aanvoerder van AA Gent moest op de Bosuil gewisseld worden nadat hij zwaar in botsing kwam met Antwerp-verdediger Sall. Asare verliet het stadion met een opgezwollen gelaat, maar onderzoek wees uit dat er geen breuken zijn. Asare zal wel zo goed als zeker verstek moeten geven voor de topper tegen Club. Er is immers sprake van een lichte hersenschudding. (RN)

Recordwedstrijd met Vermeer op de bank

Club Brugge-KV Oostende was een spektakelwedstrijd. We noteerden 29 doelpogingen, waarvan 16 in het kader: 9 van Club, 7 op het conto van Oostende. Die 29 doelpogingen zijn een evenaring van het record van Antwerp-Moeskroen. Daarvan kwamen er toen wel maar 13 in het doelkader terecht. De 16 pogingen in het kader van gisteravond zijn goed voor een seizoensrecord.

Kenneth Vermeer stond gisteren voor de eerste keer op het wedstrijdblad. Vanop de bank zag hij hoe concurrent Gabulov twee gezichten toonde. Voor rust ging de Rus in de fout bij een afgekeurde goal van Canesin, na de pauze hield hij Club meermaals recht.

Blessure Poulain

Denswil was gisteren geschorst en dus mocht Decarli voor het eerst sinds begin december nog eens opdraven. Toen werd de Zwitser in Eupen al na een halfuur geslachtofferd tijdens een erbarmelijke eerste helft van Club. Decarli sukkelt sinds de winterstop met overbelasting aan de achillespezen, maar was wel voldoende fit om te starten. Halverwege bleef Poulain op zijn beurt in de kleedkamer. De Fransman had last aan de adductoren. Afwachten of hij zondag in actie kan komen tegen AA Gent. Leko schakelde om naar een viermansdefensie, met Tomecak op rechts en Cools op links. (TTV)

Kums onzeker voor Standard

Vanuit zijn bed postte hij een foto op Instagram, de emoticons waren duidelijk. Anderlecht-middenvelder Sven Kums moest gisteren ziek passen voor de uitlooptraining. Ook een dag eerder was de Gouden Schoen 2015 grieperig, maar toen kon hij wel opgelapt worden voor de match tegen Waasland-Beveren. Of dat lukt voor de topper op Standard is een vraagteken. (PJC)

Kapitaalsverhoging bij Eupen

Aspire heeft een kapitaalsverhoging van meer dan 4,9 miljoen euro doorgevoerd bij KAS Eupen. De Qatarese eigenaars willen dat geld niet per se gebruiken om opeens uit te pakken op de transfermarkt. Het dient vooral om de club uit de Oostkantons kunstmatig in leven te houden. De voorbije jaren boekte Eupen systematisch een miljoenenverlies - in de seizoenen '14-'15 en '15-'16 was dat meer dan 17 miljoen. De miljoenen die de Qatarezen in de club pompen, dienen om die put te vullen. Zonder de oliedollars van Aspire kan Eupen onmogelijk overleven. Of het zou jaarlijks twee Onyekuru's moeten verkopen. (NVK/AR)