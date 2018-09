FT België. Buffalo's laten verdediger gaan - Kylian Hazard debuteert bij Cercle met enkele snedige dribbels De voetbalredactie

08 september 2018

09u08 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Davidzada weg bij AA Gent

Ofir Davidzada (27) trekt definitief de deuren bij AA Gent achter zich dicht. De Israëliër trekt voor vier jaar naar Maccabi Tel Aviv. De topclub uit zijn thuisland huurde hem vorig seizoen al. De verdediger kon zich nooit doorzetten bij de Buffalo's, hij speelde er slechts zes wedstrijden.

Kylian Hazard debuteert bij Cercle

Kylian Hazard debuteerde voor Cercle Brugge na de pauze. De eindstand stond toen al op de bordjes. De jongere broer van Eden en Thorgan bleef een kwartier onzichtbaar, maar liet zich daarna met een paar gesmaakte acties opmerken. Hazard zette enkele dribbels op en legde de gelijkmaker panklaar voor zowel Bongiovanni als Koshi. De Luikenaar mikte te hoog, de tiener nipt naast. Voor de Franse tweedeklasser scoorden Raspentino (ex-Eupen) en Robail, vorig jaar zelf nog bij Cercle. (LUVM)

Cercle Brugge: Van Damme; Lopez (46' Vanhoutte), Delacourt, Taravel (46' Lambot), Etienne; Hoggas, Koné (46' Mercier), Lusamba (46' Hazard), Bongiovanni (70' Koshi); Tormin (70' Bruno), De Belder (75' Irié).

Doelpunten: 12' Raspentino (0-1), 15' Robail (0-2), 32' De Belder (strafschop, 1-2).

Duffel legt zich neer bij bekerloting

FC Duffel tekent geen verzet meer aan tegen de beslissing van de KBVB om de bekerloting te behouden. De voetbalbond verwees in zijn argumentatie naar het gegeven dat het papiertje in het geopende balletje in vier was gevouwen en dus onleesbaar was. Ook de rechtzetting tijdens de loting (het balletje werd gesloten red.) en het feit dat geen enkele andere club bezwaar indiende na of tijdens de trekking vond het Uitvoerend Comité reden genoeg om te klacht van de Duffelaars te weerleggen. "Een magere argumentatie, maar verder gaan naar het BAS heeft weinig zin", reageerde Duffel-voorzitter Denis Raveschot vrijdagavond. "Ze konden op z'n minst hun fout toegeven, maar dat was blijkbaar al te veel gevraagd."(KDMM)