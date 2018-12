FT België. Buffalo’s al op dinsdag naar Stayen voor Croky Cup - Domper voor Cercle: kapitein Lambot vier maanden out - Asare en Plastun inzetbaar tegen Eupen De voetbalredactie

07 december 2018

17u23 0

Cercle Brugge moet kapitein Lambot vier maanden missen

Cercle Brugge zal de komende vier maanden niet kunnen rekenen op haar aanvoerder Benjamin Lambot. De verdediger liep afgelopen zaterdag op het veld van Charleroi een scheur in de linkerhamstring op en onderging vandaag een laatste onderzoek. Dat bracht aan het licht dat zijn pees bijna helemaal afgescheurd was. “Ik zal volgende week geopereerd worden en vier maanden out zijn”, liet Lambot weten op sociale media. “Ik wil mijn ploegmaten het beste wensen. Ik zal nog harder werken dan voordien om sterker terug te komen.”

De 31-jarige Brusselaar was een vaste waarde achterin bij de promovendus. Hij kwam dit seizoen tot dertien officiële duels (en één goal) voor groen-zwart. Cercle Brugge staat na zeventien speeldagen op de tiende plaats in de Jupiler Pro League, met 22 punten. Zondag ontvangt de Vereniging in eigen huis Antwerp.

Stadionomroeper moet fans van Beerschot Wilrijk sensibiliseren tegen racisme

Beerschot Wilrijk heeft vandaag een bijzondere sanctie gekregen van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De Ratten moeten hun supporters drie thuiswedstrijden via de stadionomroeper wijzen op de nefaste gevolgen van racistische uitlatingen en pyrotechnisch materiaal.

Beerschot Wilrijk moest zich voor de Geschillencommissie HB, die zetelde als eerste kamer, verantwoorden wegens racistische uitlatingen van enkele fans in het competitieduel tegen KVC Westerlo van 18 november. Zowel scheidsrechter Ken Vermeiren als Match Delegate Patrick Verlooy hadden daar notie van gemaakt in hun verslag. Advocaat en clubbestuurder Walter Damen betwistte de feiten niet, maar vond niet dat Beerschot Wilrijk schold trof.

Het Bondsparket had een boete van 2.000 euro gevorderd tegen de Antwerpse 1B-club, maar de Geschillencommissie HB had een alternatieve sanctie in gedachten. De disciplinaire kamer van de voetbalbond constateerde namelijk dat Beerschot Wilrijk al vaker werd bestraft voor het wangedrag van de supporters. “Blijkbaar hebben de opgelegde sancties tot nu toe niet het gewenste effect gehad. Het doel van de straffen is nochtans ontradend te zijn”, luidde het.

De stadionspeaker wordt daarom verplicht in de thuiswedstrijden tegen Lommel United (22 december), Westerlo (19 januari 2019) en KV Mechelen (25 januari 2019) een sensibiliserende boodschap te verspreiden. Daarin moet verwezen worden naar de kwalijke gevolgen van kwetsende gezangen alsook pyrotechnisch materiaal, maar ook naar de zware sancties die Beerschot Wilrijk en de overtreders daarvoor riskeren. De stadionomroeper moet de boodschap voor de start van de eerste en de tweede helft verkondigen. Als de Ratten verzaken de boodschap te verspreiden, wordt een boete van 2.000 euro opgelegd.

Genk-fans kunnen ook kwartfinale op bezoek bij Union gratis bijwonen

De supporters van Racing Genk zullen niet moeten betalen voor hun ticket voor de kwartfinalewedstrijd van de Beker van België in en tegen Union Sint-Gillis. Dat heeft de Limburgse club vandaag laten weten. Genk krijgt duizend plaatsen ter beschikking en engageert zich om de toegangskaartjes zelf te betalen.

Union en Genk treffen elkaar op woensdag 19 december (20u45) in het Joseph Marienstadion. De fans zullen wel nog moeten betalen voor het busvervoer. De leider in de Jupiler Pro League ondernam afgelopen woensdag, voor de achtste finale op bezoek bij Charleroi, een soortgelijke actie. Dat was een succes, want meer dan duizend meegereisde supporters zagen Genk in het Stade du Pays met 1-3 winnen. Union, dat uitkomt in de Proximus League, schakelde in de achtste finales Knokke uit de eerste amateurklasse uit.

Buffalo’s al dinsdag naar Stayen voor Croky Cup

Het programma voor de kwartfinales van de Croky Cup is vandaag door de kalendercommissie bekendgemaakt. STVV en AA Gent kijken elkaar al dinsdag in de ogen. Een dag later vinden de andere drie partijen plaats.

Speelschema

18/12 om 20u45: STVV - AA Gent

19/12 om 20u00: Eupen - Oostende

19/12 om 20u00: KV Mechelen - Kortrijk

19/12 om 20u45: Union - KRC Genk

Asare en Plastun inzetbaar tegen Eupen

Igor Plastun (spierblessure) en Nana Asare (contusie heup) zijn inzetbaar tegen Eupen. Plastun trainde de voorbije dagen al, Asare kwam vandaag voor het eerst weer op het veld voor een groepstraining. Giorgi Kvilitaia herstelt sneller dan verwacht van een voetbreuk. “Als het aan hem lag, zou hij zondag al spelen”, zegt Jess Thorup. “Hij heeft nog tijd nodig, maar het kan dat hij voor Nieuwjaar alweer in actie komt.” Kvilitaia toonde eerder dat hij makkelijk scoort, AA Gent zou hem dan ook goed kunnen gebruiken. (RN)

Standard zonder Mpoku tegen STVV

Mpoku geraakt niet fit voor het uitduel van Standard bij STVV. De Rouches moeten het in Sint-Truiden ook doen zonder de geschorsten Carcela en Djenepo. De selectie van Standard: Ochoa, Gillet, Bodart, Goreux, Vanheusden, Kosanovic, Fai, Miangue, Luyindama, Laifis, Agbo, Cimirot, Marin, Bastien, Lestienne, Balikwisha, Patoulidis, Carlinhos, Sa, Emond, Oulare.

Red Flames springen naar 21ste plaats

De Belgische nationale vrouwenploeg wint op de nieuwe FIFA-ranking twee plaatsen. De Red Flames springen naar positie 21, hun beste notering sinds de introductie van de ranking in 2003. Het vorige klassement dateerde van eind september. Een tweetal weken later raakten de meisjes van bondscoach Ives Serneels niet voorbij Zwitserland (WR 18) en moesten zo een kruis maken over hun WK-droom. In het nieuwe klassement totaliseren de Flames 1.803 punten en wippen ze over IJsland (1.798) en Oostenrijk (1.797). Het volgende doel van de nationale voetbalvrouwen is het EK 2021. In de voorbereiding op de kwalificaties zal België in april oefenen in en tegen de VS. Die behouden in de FIFA-ranking hun eerste plaats voor Duitsland en Frankrijk, dat Engeland uit de top drie stoot.

AA Gent boekt 5 miljoen winst

AA Gent heeft het voorbije jaar 5 miljoen euro winst geboekt. Dat blijkt uit de jaarrekening die gisteren gepubliceerd werd. Ook het eigen vermogen van de Buffalo’s ging de hoogte in, van 25 naar 30 miljoen euro. Uit de jaarrekening blijkt ook dat AA Gent zijn schulden onder controle heeft. De loonlast lijkt gedaald, maar vergelijken met de vorige periode is moeilijk omdat de jaarrekening toen over een langere periode liep. De cijfers geven aan dat AA Gent een goed en stevig financieel bedrijf is. Wel is het zo dat de liquide middelen van de Buffalo’s met ruim 10 miljoen gedaald zijn, van 11,7 naar 1,2 miljoen euro. Die daling is te wijten aan de betalingen voor spelerstransfers, maar ook aan de kosten van de bouw van het nieuwe oefencomplex in Oostakker. De beperkte liquide middelen zullen echter geen rem vormen op de transferpolitiek van AA Gent in januari. De club verkocht de voorbije zomer voor om en bij de 35 miljoen euro aan spelers. Transfergeld dat vaak over meerdere betalingen gespreid is, wat maakt dat AA Gent nog flink wat tegoeden heeft uit die uitgaande transfers. (RN)

Wesley gelinkt aan Arsenal en Valencia

De geruchtenmolen is weer opgestart. Minder dan een maand voor de wintertransferperiode wordt Wesley door buitenlandse media gelinkt aan Arsenal en Valencia. Bij Club zijn ze niet op de hoogte van de interesse. “Qua talent is Wesley één van de beste spelers die ik al getraind heb”, zegt Leko. “Ik zou supertrots zijn mocht hij naar Arsenal gaan. Of naar Tottenham of Liverpool. Maakt niet uit of het vandaag, morgen, over zes maanden of een jaar is. Wesley heeft alles om op een dag bij een Europese topclub te spelen. Iedereen droomt toch van zo’n transfer?”

Wesley werd afgelopen zomer nog in verband gebracht met Lazio, maar besloot uiteindelijk om bij te tekenen tot 2023. Club is sowieso niet van plan om in januari een sterkhouder te laten gaan. (NP/TTV)

Vrouwenduel Standard - Anderlecht wordt herspeeld

Het sportcomité van de KBVB heeft beslist dat het duel tussen Standard en Anderlecht in de Super League vrouwenvoetbal herspeeld moet worden. Beide clubs moeten ook 1.500 euro boete ophoesten. De competitiewedstrijd van 17 november werd bij een 0-1-tussenstand stilgelegd, nadat rellen waren uitgebroken tussen amokmakers van beide ploegen. De match werd 25 minuten voor affluiten definitief gestaakt toen mannen in bivakmutsen het veld bestormden. Supporters raakten daarbij slaags met elkaar. Het sportcomité kon beslissen om geen van beide ploegen punten toe te kennen, maar deed dat niet. De wedstrijd wordt niet op neutraal terrein afgewerkt, maar gewoon opnieuw in Luik. Zowel Standard als Anderlecht kunnen nog in beroep gaan tegen het vonnis.