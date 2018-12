FT België. Bryan Heynen en Jere Uronen verlengen bij Genk - Pro League verscherpt bondsregels rond racisme en spreekkoren Redactie

20 december 2018

18u25

Belga/Eigen berichtgeving

Genk verlengt ook overeenkomst van Jere Uronen

Enkele uren na de contractverlenging voor middenvelder Bryan Heynen maakte Racing Genk ook bekend het contract van verdediger Jere Uronen te hebben opengebroken. De 24-jarige Fin, wiens contract komende zomer afliep, tekende bij tot medio 2022.

De linksachter streek in januari 2016 in Genk neer. Hij ontpopte zich al snel tot een basispion en kwam sindsdien tot 108 officiële duels (en vijf goals). Gisteravond was Uronen wel afwezig op het veld van 1B-club Union, waar Genk werd uitgeschakeld in de kwartfinales van de Croky Cup. De 31-voudig Fins international was door de snelle opeenvolging van wedstrijden oververmoeid.

Racing Genk kende een uitstekende competitiestart dit seizoen. Na negentien speeldagen tellen de Limburgers als leider in de Jupiler Pro League zeven punten voorsprong op eerste achtervolgers Club Brugge en Antwerp. Ook in de Europa League werd naar behoren gepresteerd. Genk won in de poulefase groep I en treft in februari in de zestiende finales het Tsjechische Slavia Praag.

Pro League verscherpt bondsregels rond racisme en spreekkoren

De raad van bestuur van de Pro League heeft maandag een verscherping van de bondsregels rond racisme en spreekkoren goedgekeurd, “die een meer daadkrachtige vervolging van dergelijke feiten mogelijk zal maken”. Dat maakte de Pro League vandaag bekend, nadat een video van antisemitische gezangen van Club Brugge-supporters was opgedoken.

Tijdens de topper tegen Anderlecht (2-1-zege), afgelopen zomer op 26 augustus, lieten enkele fans op de tribunes antisemitische gezangen horen. Een video van een beangstigend liedje over ‘het verbranden van joden’ circuleert sinds woensdag op internet.

“Vanzelfsprekend veroordeelt de Pro League met klem dergelijke wansmakelijke gezangen. De Pro League nam na het zien van de beelden contact met Club Brugge om te vernemen welke stappen ondernomen werden of zullen worden”, klinkt het in een persbericht. “De Pro League vernam dat ettelijke personen die zich bezondigden aan deze spreekkoren intussen geïdentificeerd werden en gesanctioneerd werden met een burgerrechtelijk stadionverbod. In samenspraak met Club Brugge zal de Pro League de sancties van deze personen verder opvolgen.” Maandag keurde de Raad van Bestuur van de Pro League een wijziging van het bondsreglement goed “die een meer daadkrachtige vervolging van dergelijke feiten mogelijk zal maken.”

Bryan Heynen tot 2023 bij RC Genk

RC Genk heeft de overeenkomst met belofte-international Bryan Heynen verlengd tot 2023. De 21-jarige middenvelder is al sinds zijn zesde aangesloten bij de Limburgse club. Hij kreeg zijn volledige opleiding in de Jos Vaessen Talent Academy. Heynen maakte in juli 2015 zijn debuut in het eerste team. Sindsdien speelde hij 94 wedstrijden in het blauw-witte shirt. “Bryan voetbalt met veel flair en heeft een sublieme baltoets. Hij is ook technisch sterk, wat zorgt voor snelheid én controle op het middenveld”, zo klinkt het in een persbericht. “KRC Genk is trots op Bryan en op de progressie die hij het afgelopen jaar maakte onder coach Clement.”

Duivels vierde keer op rij bovenaan FIFA-ranking

De Rode Duivels staan vandaag voor de vierde opeenvolgende keer helemaal bovenaan de FIFA-ranking. België, dat net als veel andere landen de voorbije maand niet in actie kwam, behoudt zeker tot april volgend jaar de koppositie. De Duivels hebben nog steeds één punt voorsprong op wereldkampioen Frankrijk, de eerste achtervolger. België bekleedde de eerste plaats op de FIFA-ranking al eens eerder tussen november 2015 en april 2016. Na België (1.727 punten) en Frankrijk (1.726) behoudt Brazilië (1.676) de derde plaats op de wereldranglijst, voor vice-wereldkampioen Kroatië (1.634). De top vijf wordt vervolledigd door Engeland (1.631).

Op 21 maart ontvangen de Rode Duivels Rusland in de kwalificaties voor Euro 2020. De Russen blijven 48ste op de FIFA-ranking. In groep I zijn de overige tegenstanders Schotland (38ste,-), Cyprus (86ste,-), Kazachstan (119de,+1) en San Marino (211de,-). De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 7 februari.

Daar is Adrien Trebel weer

Adrien Trebel ziet licht aan het einde van de tunnel. Op 13 november werd hij aan de adductoren geopereerd, een maand en een week later stond hij gisteren alweer op het trainingsveld. Of hij dit (kalender)jaar nog in actie komt, is afwachten. Op Anderlecht willen ze geen risico met hem nemen. Nochtans zou interim-coach Belhocine Trebel kunnen gebruiken in zijn fel gehavend middenveld. Makarenko en Sambi Lokonga zijn geblesseerd, Kums geelgeschorst. Met Trebel erbij zijn dus vier centrale middenvelders onbeschikbaar. Wellicht krijgt Kayembe een nieuwe kans en zal Gerkens iets lager lopen. Maar ook Najar heeft al centraal op het middenveld gespeeld. (MJR)

Genk in januari zonder Danny Vukovic, opgenomen in Australische selectie

Racing Genk-doelman Danny Vukovic is opgenomen in de Australische selectie voor de Asian Cup voetbal, die van 5 januari tot 1 februari 2019 doorgaat in de Verenigde Arabische Emiraten. De competitieleider zal het dus even moeten stellen zonder zijn eerste keeper.

Vukovic zal op de Asian Cup tevreden moeten zijn met een plaats op de bank, normaal gezien plaatst bondscoach Graham Arnold Mathew Ryan (Brighton, ex-Club Brugge en -Genk) tussen de palen.

Arnold besliste verder om Tomi Juric niet te selecteren. Bij zijn Zwitserse club Luzern komt de aanvaller te weinig aan spelen toe. Middenvelder Aaron Mooy is wel van de partij, ondanks eerdere communicatie van zijn Engelse club Huddersfield dat hij door een knieblessure verstek zou moeten laten gaan. Volgens Arnold is Mooy ervan overtuigd dat hij tijdig fit kan geraken.

De titelverdediger begint op 6 januari aan de Asian Cup met een duel tegen Jordanië. In groep B neemt Australië het verder op tegen Palestina en Syrië. 15 van de 23 geselecteerde spelers waren er niet bij toen de Socceroos in 2015 voor eigen publiek de Asian Cup wonnen.