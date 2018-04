FT België: Broer van 'Teo' is overleden - Capon langer bij KV Oostende De voetbalredactie

27 april 2018

Capon langer bij KV Oostende

Brecht Capon blijft langer bij KV Oostende, zo maakten beide partijen zopas bekend op Twitter. De 30-jarige West-Vlaming ondertekende een contract voor drie seizoenen plus optie op een vierde bijkomend seizoen. “Als Oostendenaar kan ik nergens beter zijn dan bij KVO,” aldus Capon op de website van zijn ploeg. “Na het vertrek van Marc Coucke was er even onzekerheid, maar met Peter Callant en Hugo Broos waait er nu echt een nieuwe wind in Oostende. De club gaat terug naar de waarden die ik als kind kende toen ik met mijn vader naar KVO ging kijken. Dat wil zeggen, een over-mijn-lijk mentaliteit, spelers die hun shirtje nat maken en een gezonde mix van jong geweld en ervaren spelers. Die waarden zijn ook waar ik zelf voor sta en ik ben dan ook blij dat ik deel blijf uitmaken van dit nieuwe KVO 3.0. Volgend seizoen doen we resoluut een gooi naar Play-off 1.”

"De contractverlenging van Brecht Capon is zeer belangrijk," aldus Sportief Directeur Hugo Broos. "Brecht moet als ervaren pion één van de steunpilaren worden van 'KVO 3.0'. Hij zal een belangrijke gids zijn voor onze jonge gasten en is hét toonbeeld van de modelprof."

Ook Brecht Capon blijft KVO ! Hij ondertekende een contract t/m 2021.

AA Gent-Anderlecht: ook clash in commentaarbox

De strijd om de titel in de Jupiler Pro League mag dan al stilaan in een beslissende plooi liggen, het gevecht om de tweede plaats - en bijbehorend ticket voor de voorrondes van de Champions League - belooft nog spannend te worden. Vandaar dat het duel tussen AA Gent en Anderlecht op 13 mei extra belangrijk wordt. En dus haalt Play Sports alles uit de kast. Het zendt de wedstrijd live uit op maar liefst drie kanalen, uitzonderlijk opengesteld voor alle digitale tv-abonnees van Telenet, met per kanaal andere commentatoren. Op het klassieke kanaal is Filip Joos te horen, liefhebbers van schaamteloos en subjectief verbaal vuurwerk vinden hun gading op de supporterskanalen. Langs Gentse zijde verzorgen Joris Hessels en Dominique Van Malder, bekend van het tv-programma Radio Gaga, het commentaar. Voor Anderlecht springen Adil El Arbi en zijn kompaan Bilall Fallah, die u kent als het regisseursduo achter filmhits Black en Patser, in de bres. (PJC)

Broer van 'Teo' is overleden

Droevig nieuws voor Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk. De 26-jarige Pool is teruggekeerd naar zijn vaderland omdat zijn broer is overleden, zo maakte Anderlecht bekend. "Paars-wit wenst Teo en zijn familie veel steun en moed toe tijdens deze moeilijke periode", klinkt het.

Anderlecht speelt zondag (18 uur) op de zesde speeldag in play-off 1 thuis tegen Charleroi. Voor die wedstrijd is Teodorczyk geschorst.

Profcontract voor Ian Opdenakker

STVV heeft belofte en middenvelder Ian Opdenakker een profcontract aangeboden voor twee seizoenen. Opdenakker is een Genkenaar van 18. Hij was één van de twee jongeren die in de winter met de eerste ploeg mee mocht op winterstage naar het Spaanse La Manga (FKS).

Beerschot-Wilrijk worstelt en bokst zich naar derby

Beerschot-Wilrijk is er alles aan gelegen om de Antwerpse derby dit keer wél tot een goed einde te brengen. De troepen van Marc Brys bereiden zich met een worstel- en bokssessie voor op deel twee van de burenstrijd. Twee weken geleden was Antwerp op de Bosuil met 2-0 te sterk voor paars-wit.

Hudson bekijkt kandidaturen CEO voetbalbond

Bij de voetbalbond is men dringend op zoek naar een nieuwe CEO, in opvolging van Koen De Brabander. Sommigen hadden graag gezien dat die er nu al zou zijn, maar een aantal kandidaturen werden doorgestuurd naar het selectiebedrijf Hudson. Het gaat om een viertal kandidaten. Eén van hen is Patrick Janssens, voormalig algemeen directeur van RC Genk. Ook Tom Borgions - momenteel financieel directeur bij de voetbalbond - behoort tot de gegadigden. Daarnaast zijn er nog een tweetal personen die van buiten de voetbalwereld komen. (RN)