FT België: Bonus Marc Brys bij promotie illustreert verschil in budget met Cercle: "Heb Vercauteren al voorgesteld premies te delen"

09 maart 2018

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Brys krijgt meer dan 'slechts' 8.000 euro bij promotie

Dat Franky Vercauteren een serieus bedrag vangt als Cercle promoveert, wisten we al. In het contract van zijn collega bij Beerschot Wilrijk staat een bonus van slechts 8.000 euro, al zou daar nu toch een extraatje bijkomen.

Het artikel uit onze krant van 16 februari hangt op in het bureau van Marc Brys. Met fluo aangeduid: Vercauteren en 500.000 euro. "Dat is zeker geen verwijt naar Franky, want hij is een toffe collega en een geweldige coach. Ik heb hem al voorgesteld om de premies samen te leggen en te delen", lacht Brys. "Het toont vooral de verhouding tussen beide clubs. Dat maakt het eens zo speciaal dat we tegen zo'n ploeg op negentig minuten van eerste klasse staan. Als we Cercle, met hun budget, een peer zouden kunnen stoven, dat zou toch geweldig zijn."

De premie bij promotie voor de coach van Beerschot Wilrijk bedraagt contractueel 8.000 euro. De spelers hebben elk ook een premie bij een eventuele promotie in hun contract staan. Bovendien zouden de coach en de basisspelers mogen rekenen op een extraatje van 20.000 euro bruto. Bij Cercle ontvangen alle spelers een bonus van 20.000 euro als ze zaterdag promoveren.

200.000 euro laten liggen

"Bij ons telt vooral de innerlijke motivatie", meent Brys. "Ik las dat het een publiek geheim zou zijn dat de Beerschot-spelers niet zouden willen promoveren. Dergelijke zaken motiveren ons. Uiteraard is geld ook belangrijk. Als ik morgen een monsterbod krijg, ga ik daar ook over nadenken. Mensen zeggen dan snel dat je een geldwolf bent, maar ik heb 200.000 euro laten liggen door niet naar Kortrijk of Mechelen te gaan. Dat zegt toch genoeg over mijn motivatie en ambities?" (DPB/TTV/KDC)

D'Onofrio: "Stadion met Beerschot? Doen wat beste is voor de club"

Vicevoorzitter Luciano D'Onofrio gaf op de clubwebsite zijn mening over het idee van burgemeester Bart De Wever om in Antwerpen een stadion voor zowel de Great Old als Beerschot Wilrijk te bouwen. "Ik kan De Wever alleen maar feliciteren dat hij aan zo'n project denkt. Het is begrijpelijk dat de stad Antwerpen een ultramodern stadion verdient. Maar hierover werd nog geen enkele beslissing genomen. Wij zijn al ruime tijd bezig met het analyseren van alle mogelijkheden. Voor elk plan zijn er positieve en negatieve punten en het is aan de club om de juiste keuze te maken. Uiteraard zullen we onze fans raadplegen bij grote beslissingen, maar we moeten ook rekening houden met wat het beste is voor de toekomst van de club." Antwerp werkte gisteren nog een oefenwedstrijd tegen Westerlo af op de Bosuil. Dinsdag begint de club met de aanleg van een nieuw veld. (SJH)

Eupen ook tegen Moeskroen zonder Leye?

Doet Makelele een beroep op Leye voor de wedstrijd van de laatste kans tegen Moeskroen? We vermoeden van niet. De onzinnige communicatie van coach en club na de niet-selectie van de waardevolle spits (25 matchen, 10 goals, 4 assists) voor de match op Antwerp, wijst duidelijk op een conflict. "Zoek er niet meer achter dan een tactische zet. Ik koos voor snelheid voorin", luidde de uitleg of uitvlucht van Makelele. "Leye werd gespaard voor de confrontatie met Moeskroen", corrigeerde de clubleiding ongeloofwaardig.

Wat is er in werkelijkheid aan de hand? Georges Grün was deze week samen met Mbaye Leye in de studio's van RTL consultant voor de Champions League. "Meer dan dat hij geen uitleg heeft gevraagd aan zijn coach en dat hij de geruchten die verspreid worden gênant vindt, heeft hij niet gezegd", aldus Grün.

Wat houden die geruchten in? Dat Leye tijdens de wintermercato in beeld was bij KV Mechelen, godbetert de enige overgebleven tegenstander van Eupen in de strijd voor het behoud. Dat Leye al een voorstel kreeg om volgend seizoen in een lagere reeks speler-trainer te worden. Dat Leye en Makelele qua spelopvatting niet op dezelfde golflengte zitten. Dat laatste argument klopt allicht, maar of de spits daarom plots in ongenade is gevallen, valt sterk te betwijfelen. (AR)

Anderlecht scout Servische doelman

Volgens Servische media heeft Anderlecht een scout gestuurd naar Vojvodina-Rode Ster Belgrado (1-2). Paars-wit volgde er de prestaties van Emil Rockov (23), de doelman van Vojvodina. Ook Ajax, Saint-Étienne, Toulouse en Frankfurt hebben de Serviër, die bekendstaat als een van de grootste talenten van het land, op de radar. (PJC)