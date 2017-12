FT België: Bondsparket vordert vier speeldagen schorsing voor Olayinka - Anderlecht krijgt een nieuwe grasmat -

Caufriez tekent nieuw contract bij Waasland-Beveren De voetbalredactie

16u30 1 Photo News Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Nieuwe grasmat voor Anderlecht

De grasmat van Anderlecht lag er gisteren voor de topper tegen Gent erbarmelijk bij. Spelers van beide ploegen hadden bij momenten bijzonder veel moeite met het gras. In de nabije toekomst zal dat euvel verholpen worden. "In de eerste dagen van 2018 zal het stadion een nieuwe grasmat krijgen om zo de kwaliteit van het terrein te verbeteren. Tijdens de tweede helft van het seizoen zal de infrastructuurdienst van paars-wit bovendien grondig bestuderen hoe het structurele vernieuwingen aan het terrein, zoals onder meer een vervanging van de veldverwarming, kan aanpakken", staat er te lezen op de website van paars-wit.

Constant Vanden Stockstadion krijgt nieuwe grasmat, meer info op https://t.co/w5f6nWDCmq



Le Parc Astrid va bientôt recevoir une nouvelle pelouse, plus d'infos sur https://t.co/Lfb2SA1OLH



⚽️ #RSCA #COYM pic.twitter.com/asJiyn0Mg0 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Waasland-Beveren riskeert 2.500 euro boete voor incidenten

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil Waasland-Beveren met een boete van 2.500 euro bestraffen voor de ongeregeldheden met supporters tijdens het Oost-Vlaamse burenduel in Lokeren van 16 december. Dat bevestigde de KBVB vandaag.

Tijdens de streekderby van de negentiende speeldag lieten de supporters van Waasland-Beveren zich niet van hun beste kant zien. In de eerste helft kreeg scheidsrechter Bram Van Driessche aanstekers en bierbekers naar zich toe geworpen, waarna hij de stadionomroeper een eerste maal aan het werk zette. Meteen na de pauze werd Lokeren-middenvelder Julian Michel, vorig seizoen nog in loondienst bij Waasland-Beveren, bij een corner bekogeld door biergooiers.

Photo News

Vanuit het bezoekersvak werden ook vuurpijlen aangestoken. Van Driessche vond het welletjes en legde de partij een tiental minuten stil, de stadionomroeper waarschuwde voor een definitieve staking. Nadien kon de wedstrijd zonder grote incidenten afgewerkt worden, al werd nog enkele keren geflirt met een volledige stillegging.

Op basis van het rapport van de scheidsrechter en de aanwezige Match Delegate krijgt het wangedrag van de supporters van Waasland-Beveren nu alsnog een staartje. Het Bondsparket gaat over tot vervolging en vordert een boete van 2.500 euro. Indien Waasland-Beveren het schikkingsvoorstel niet aanvaardt, moet de club zich op dinsdag 2 januari (14u00) verantwoorden voor de Geschillencommissie.

Photo News

Caufriez verlengt bij Waasland-Beveren

Een nieuwtje uit het kamp van Waasland-Beveren. De 20-jarige Maximiliano Caufriez heeft zonet een nieuw contract getekend tot 2021, met optie. De voormalige speler van Standard maakte de voorbije weken indruk en wordt nu ook voor zijn prestaties beloond.

🖋📄 PRIMEUR. Maximiliano CAUFRIEZ (20) tekent vandaag een nieuw contract tot 2021 (+ optie) bij @WaaslandBeveren. De jonge talentvolle Belg (ex-@Standard_RSCL) maakte de voorbije weken indruk in de Wase defensie. @hlnsport pic.twitter.com/ntNNUBKLPZ (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

Winterstage voor Red Flames

De Red Flames werken van 16 tot 22 januari een winterstage af in het oefencomplex van Tubeke. De speelsters die in het buitenland actief zijn, tekenen het hele trainingskamp present. De dames uit de Belgische competitie en de zogenaamde 'high potentials' sluiten pas de laatste dag aan.

"We willen tijdens deze stage zien hoe iedereen de winterbreak is doorgekomen en het volgende deel van de WK-kwalificatiecampagne voorbereiden", verklaart bondscoach Ives Serneels. Er staat geen oefenduel op het programma.

Photo News

Met een 9 op 9 zijn onze nationale voetbalvrouwen foutloos aan hun WK-missie begonnen. Op 6 april volgt met een thuisduel tegen Portugal de volgende hindernis. Eind februari en begin maart nemen de Flames ook deel aan de Cyprus Cup.

Stage 16-22 januari

Julie Biesmans (Bristol City FC, ENG), Jassina Blom (FC Twente, NED), Janice Cayman (Montpellier HSC, FRA), Jana Coryn (Lille OSC, FRA), Maud Coutereels (Lille OSC, FRA), Yana Daniëls (Bristol City FC, ENG), Silke Demeyere (Lille OSC, FRA), Nicky Evrard (FC Twente, NED), Diede Lemey (AGSM Verona, ITA), Justien Odeurs (FF USV Jena, DUI), Davina Philtjens (Ajax Amsterdam FC, NED), Tine Schryvers (Kristianstads DFF, ZWE), Zandy Soree (University of Central Florida, USA), Nicky Van den Abbeele (Ajax Amsterdam FC, NED), Tessa Wullaert (VFL Wolfsburg, DUI)

Photo News

Trainingsdag (22 januari)

Tine De Caigny (RSC Anderlecht), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Heleen Jaques (RSC Anderlecht), Lien Mermans (KRC Genk Ladies), Kassandra Missipo (KAA Gent), Lenie Onzia (RSC Anderlecht)

Charlotte Tison (RSC Anderlecht), Jody Vangheluwe (KAA Gent), Elke Van Gorp (RSC Anderlecht), Justine Vanhaevermaet (RSC Anderlecht), Ella Van Kerckhoven (RSC Anderlecht), Davinia Vanmechelen (KRC Genk Ladies), Lore Vanschoenwinkel (KRC Genk Ladies), Lola Wajnblum (R. Standard de Liège), Sarah Wijnants (RSC Anderlecht), Aline Zeler (RSC Anderlecht)

High Potentials (22 januari)

Mariam Abdulai Toloba (KAA Gent), Anais Ben Temsamani (KAA Gent), Elena Dhont (KAA Gent), Celien Guns (OH Leuven), Isabelle Iliano (KAA Gent), Lisa Lichtfus (R. Standard de Liège), Marie Minnaert (KAA Gent), Louise Seynhaeve (KAA Gent), Shari Van Belle (KAA Gent), Chloë Vande Velde (KAA Gent), Silke Van Wynsberge (KAA Gent), Ella Vierendeels (KAA Gent)

🔥 Onze winterstage komt eraan! Ontdek de selectie 😉



📅 16-22/01

🏟️ @BelgianFootball Centre

🗒️➡️ https://t.co/BzFE15XMQq#FIFAWWC #Flametime pic.twitter.com/7O9RQP7LRp Belgian Red Flames(@ BelRedFlames) link

Vier speeldagen schorsing voor Olayinka?

Het bondsparket kan niet lachen met de tackle van Peter Olayinka. De Gent-huurling bij Zulte Waregem ging gisteren met een drieste sliding tegen Charleroi zijn boekje te buiten. Zulte Wargem verloor de partij met 0-4, maar ziet Olayinka nu op de koop toe een schorsing van vier speeldagen krijgen. Het voorstel tot minnelijke schikking van de Belgische voetbalbond behelst ook een boete van 1.400 euro voor Olayinka. Daarnaast stelt het bondsparket ook voor Sandy Walsh een schorsing van één speeldag voor. Hij zou er vanaf komen met een boete van 400 euro. Zulte Waregem kan nog in beroep gaan tegen de beslissing.

Minnelijke schikking Bondsparket: Peter OLAYINKA (@ESSEVEELIVE) 4 w. schorsing vanaf 30.12.2017 + € 1400 Belgian Football(@ Belgianfootball) link

BELGA

"Begrijp niet waarom supporters me blijven uitfluiten

Zelfs geen glimlach. Hanni scoorde het enige doelpunt, maar vieren deed de aanvoerder niet. "Omdat ik dat in déze omstandigheden niet wilde doen", sprak de Algerijn. "Ik begrijp niet waarom de supporters me blíjven uitfluiten, want ik geef me elke keer opnieuw voor de volle 100%. (zwijgt even) Anderzijds mag ik niet klagen. Ook grote spelers als Ronaldo zijn al geviseerd door de eigen fans. Of ik die relatie kan veranderen? Alles kan. Ach, ik wil niet enkel over mezelf praten. Het belangrijkste is de zege. (lacht) En dat we nu vakantie hebben." (PJC)

Photonews

Kortrijk kan na vier maanden weer op Christophe Lepoint rekenen

Christophe Lepoint is na vier maanden blessureleed opnieuw fit. De middenvelder van KV Kortrijk zit in de selectie voor de competitiematch tegen Standard.

Lepoint (33) ruilde afgelopen zomer Zulte Waregem voor Kortrijk. Hij werd er meteen basisspeler en bewees in de eerste vijf competitiematchen zijn waarde met een goal en drie assists.Eind augustus viel Lepoint, tweevoudig Rode Duivel, op training uit met een enkelblessure. Sindsdien speelde hij geen wedstrijd meer.

Kortrijk staat na twintig speeldagen op de twaalfde plaats in de hoogste klasse, met 23 punten. Standard, deze avond tegenstander in het Guldensporenstadion, is voorlopig achtste met 26 punten.

BELGA

Antwerp zoekt nog extra versterking

Antwerp lijkt op de transfermarkt zijn slag te willen thuishalen. Luciano D'Onofrio schotelde flankaanvaller Romain Habran (23) en draaischijf Jonathan Pitroipa (31) al een contract voor en lijkt nog veel meer van plan. De vicevoorzitter wil geschiedenis schrijven. Bölöni weet wat er op til is, maar laat ook nu niet het achterste van zijn tong zien. "We zouden er nog graag drie of vier jongens bij hebben, maar die balans maakten we na acht of negen speeldagen al op. Dat heeft dus niets met onze klassering te maken. We waren sowieso al van plan om ons te versterken. Vraag me niet voor welke positie we nog iets zoeken, daar laat ik me niet over uit. Eender waar, als we ons kunnen versterken, moeten we het proberen. Wat extra technische stabiliteit kan zeker geen kwaad, maar als we straks maar twee heel goede spelers halen die meteen inzetbaar zijn, zal ik ook tevreden zijn."

BELGA

Heraanleg speelveld Jan Breydel begint op 6 januari

Net als in de heenronde zullen broers Anthony en Stallone Limbombe elkaar ook na Nieuwjaar niet in de ogen kijken. De spits van Club liep tegen zijn vijfde gele kaart aan en is zo geschorst voor het competitieduel tegen Antwerp

De heraanleg van het flink aangetaste speelveld in het Jan Breydelstadion gaat van start op zes januari. Daags na de eerste competitiematch van Cercle Brugge na de winterstop kan het terrein vervangen worden. Club betaalt de volle pot voor de heraanleg en zal het nieuwe terrein op 16 januari in gebruik nemen tijdens de inhaalmatch van de kwartfinales in de beker tegen Charleroi

Florian Van Eenoo photonews

Spajic geschorst na de winterstop

Uros Spajic pakte in het slot van de eerste helft geel. Daardoor mist hij de wedstrijd tegen Racing Genk op 21 januari

Op stage in het Spaanse La Manga, tussen 5 en 12 januari, speelt Anderlecht twee oefenwedstrijden. De tegenstanders zijn nog niet bekend. Ook de volledige beloftenkern reist mee naar La Manga. In principe werken de jongeren onder Emilio Ferrera wel een apart programma af. (PJC)

Photo News

De Smet naar OHL?

Thibault De Smet speelt na Nieuwjaar wellicht voor OHL. De 19-jarige linksvoetige verdediger kwam nauwelijks aan de bak bij Gent, waar hij enkel in de bekerwedstrijd op Geel een basisplaats kreeg. Omdat de kern van AA Gent te breed is, wil men enkele jonge spelers tijdelijk elders stallen. Voor De Smet ligt een uitleenbeurt van zes maanden bij Leuven open. (RN)