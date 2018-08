FT België. Bondsparket eist zes speeldagen en zware boete voor Wesley, Club meent dat Braziliaanse spits niet bewust sloeg De voetbalredactie

07 augustus 2018

14u52 25 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Bondsparket vraagt zes speeldagen en 6.000 euro boete voor Wesley

Wesley en Club Brugge hebben zich vanmiddag in het bondsgebouw verantwoord voor de elleboogstoot van de Braziliaan vorige zondag in Moeskroen. Het bondsparket eiste een schorsing van zes speeldagen, maar Club meent dat de speler niet de intentie had om zijn tegenstander te raken. Straks doet de Geschillencommissie uitspraak.

Geen schikkingsvoorstel van het Bondsparket gisteren voor ‘recidivist’ Wesley. En dus moest de Braziliaan, die zondagavond werd uitgesloten voor een elleboogstoot, zich vanmiddag verantwoorden voor de Geschillencommissie in het bondsgebouw. Samen met raadsman bij Club Brugge Hannes D’Hoop trad Wesley de commissie met een bang hartje tegemoet. Dit in het bijzijn van scheidsrechter Boucaut, die de spits zondag uit het veld stuurde. “Veel heb ik er niet aan toe te voegen”, aldus Boucaut. “Ik heb geprobeerd om Wesley te beschermen door meteen een overtreding te fluiten, maar het kwaad was al geschied.”

Op de zitting van de Geschillencommissie eiste de bondsprocureur meteen zes speeldagen en een boete van 6.000 euro voor Wesley. “We hebben de beelden net gezien. Dit is ontoelaatbaar op een voetbalveld. Wesley moet zich bewust worden dat dit soort schandalige acties niet kunnen. We vragen als parket dan ook een zwaardere straf dan dat de indicatieve tabel voorschrijft, namelijk vier speeldagen.”

In afwachting van de beslissing van de Geschillencommissie trachtte Club bij monde van raadsman D’Hoop de Geschillencommissie op andere ideeën te brengen. “We betreuren de heisa die is ontstaan en de strafmaat die het bondsparket voorschrijft, want hij had absoluut niet de intentie om de speler te raken of te blesseren. Op onze beelden is te zien hoe Katranis eerst zijn rechterarm in het gezicht van Wesley plaatst, hem vasthoudt met zijn linkerarm om zijn midden en ook zijn been tussen Wesley zijn benen steekt. Hij maakt een achterwaartse beweging om de verdediger af te houden. Bovendien was het meer de handpalm en de onderarm tegen het gezicht van de speler. Deze beelden werpen een ander licht op de zaak.”

Club benadrukte dat Wesley door verdedigers flink wordt aangepakt en zich het afgelopen seizoen gedragen heeft. Blauw-zwart vroeg drie speeldagen schorsing en een boete van 3.000 euro. “Hij is een boom van een kerel met fysieke présence. Dit wordt steevast beantwoord door fysiek spel van verdedigers. Zijn actie is niet goed te praten, maar het is altijd hetzelfde liedje. Als hij zich niet probeert te verweren, wordt hij van de bal gezet.” (TTV)

D’Hoop concludeerde dat er een verkeerd beeld wordt opgehangen van Wesley: “Nu is hij precies een misdadiger. Dit terwijl hij vorig seizoen slechts drie gele kaarten heeft gepakt”. Wesley zelf wenste niets toe te voegen.

Of het pleidooi van de Bruggelingen veel zal uithalen, valt af te wachten. In afwachting van de beslissing van de Geschillencommissie was de bondsprocureur niet onder de indruk: “Jullie benadrukken dat Wesley een jonge speler is, maar ik heb hier nog niet veel jonge spelers voor de derde keer gezien. Ze zijn zeer zeldzaam. En als ik dan de verdediging hoor, is het alsof men als spits mag reageren op een verdediger. Wesley moet leren zijn handen en zijn armen thuishouden”.

Als de Geschillencommissie straks het voorstel van 6 speeldagen en 6.000 euro boete van het Bondsparket een gevolg geeft, mag Wesley pas eind september zijn rentree vieren in de derby tegen Cercle. In dat geval mist de Braziliaan onder anderen de toppers tegen Anderlecht en AA Gent. Club kan wel nog in beroep gaan tegen de uitgesproken strafmaat die straks volgt. Een nieuwe uitspraak volgt dan op vrijdag.

Standard vindt drie speeldagen schorsing voor Carcela te zwaar

Standard verzet zich tegen het schikkingsvoorstel dat het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) deed aan Mehdi Carcela. Dat bevestigde de club vandaag. De Marokkaanse winger hangt na zijn rode kaart van afgelopen weekend een schorsing van drie speeldagen boven het hoofd.

In de slotminuten van de match op bezoek bij Waasland-Beveren (0-0) haalde de angel uit een counter door nogal opzichtig het achterbeen van de doorgebroken Boljevic aan te tikken. Ref Bram Van Driessche trok de logische rode kaart.

Het Bondsparket vroeg drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete, maar daar gaan de Rouches niet mee akkoord. Juridisch directeur Pierre Locht zal dinsdagmiddag naar de Geschillencommissie (14u00) afzakken om het voor Carcela op te nemen. Of de Marokkaan zelf aanwezig zal zijn, is niet duidelijk.

Standard speelt dinsdagavond (20u00) immers de heenwedstrijd van de derde voorrondes in de Champions League. Omdat Carcela zich op die wedstrijd wil voorbereiden, zou een reisje Luik-Brussel-Luik niet ideaal zijn. Standard vroeg daarom om de zitting voor de Geschillencommissie uit te stellen (bij overmacht), maar de KBVB willigde dat verzoek niet in.

Ook zij worden vanmiddag (vanaf 14u00) voor de Geschillencommissie verwacht: Wesley Moraes (Club Brugge), Eric Ocansey (KAS Eupen) en Dennis van Wijk (KV Mechelen).

Trebel tekent (nog?) niet bij in Anderlecht

Vijf seizoenen en opslag: dat wil Anderlecht Adrien Trebel (27) geven. "Een mooi signaal", klinkt het bij zijn makelaar. En tóch tekende Trebel nog niet bij.

"Zijn beste match voor Anderlecht", had Vanhaezebrouck na de 5-2-zege tegen KVO lof voor Trebel. Woorden die passen in de strategie om de Fransman te overtuigen te blijven. Een werk van lange adem: voor het WK al bood RSCA Trebel, die nog drie jaar vast ligt, een nieuw verbeterd contract voor vijf seizoenen, maar handtekeningen zijn er nog niet gezet. Het doet de nervositeit in de hoofdstad toenemen. Logisch: déze Trebel is onvervangbaar.

"We zijn gecharmeerd door het voorstel", aldus makelaar Nicolas Onissé. "Alleen willen we liever geen overhaaste beslissingen nemen. Adrien voelt zich gerespecteerd bij Anderlecht, maar als hij op termijn een sportieve stap hogerop wil zetten, kan hij het zich voorlopig niet permitteren om te verlengen. Doet hij dat wel, dan wordt hij onbetaalbaar. (snel) Het betekent niet dat hij níet zal bijtekenen. Wij wachten af."

Concreet wil Trebel vooral Engeland niet uitsluiten. Daar eindigt de transferperiode donderdag. "Adrien staat er op de verlanglijst van enkele middenmoters. Maar vraag me geen namen", besluit Onissé. Navraag leert ons echter dat Trebel bij geen enkele Engelse eersteklasser optie A is. En dus valt het te bezien of er deze week een aanbieding zal binnenlopen. Gebeurt dat niet, dan is de kans op een verlenging groot. (PJC)