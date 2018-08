FT België. Bondscoach Ives Serneels maakt 24-koppige selectie Red Flames bekend voor oefenduels Redactie

26 augustus 2018

10u55 12 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Serneels selecteert 24 Red Flames voor duels tegen Roemenië en Italië

Bondscoach Ives Serneels heeft vandaag een selectie van 24 speelsters bekendgemaakt voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden van de Red Flames, in Roemenië (op 31 augustus in Botosani) en thuis tegen Italië (op 4 september in Leuven).

De Belgische voetbalvrouwen zijn al zeker van de tweede plaats in hun kwalificatiegroep. Italië (21 op 21) stoot als nummer 1 van poule 6 door naar de eindronde van 2019 in Frankrijk. De Red Flames (13 op 18) zijn tweede en moeten hopen als een van de beste runners-up de play-offs te halen. Er zijn zeven groepen en de vier beste tweedes mogen een ronde verder.

- de selectie -

. Doel: Nicky Evrard (FC Twente, Ned), Diede Lemey (Atalanta Mozzanica, Ita), Justien Odeurs (RSC Anderlecht)

. Verdediging: Maud Coutereels (Lille OSC, Fra), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Heleen Jaques (Fiorentina, Ita), Davina Philtjens (Fiorentina, Ita), Nicky Van den Abbeele (KAA Gent), Silke Vanwynsberghe (KAA Gent), Sarah Wijnants (RSC Anderlecht), Aline Zeler (PSV, Ned)

. Middenveld: Julie Biesmans (Bristol City, Eng), Tine De Caigny (RSC Anderlecht), Kassandra Missipo (KAA Gent), Lenie Onzia (RSC Anderlecht)

. Aanval: Jassina Blom (Twente, Ned), Janice Cayman (Montpellier HSC, Fra), Yana Daniëls (Liverpool, Eng), Chloë Vande Velde (AA Gent), Davinia Vanmechelen (PSG, Fra), Elke Van Gorp (RSC Anderlecht), Ella Van Kerkhoven (RSC Anderlecht), Tessa Wullaert (Manchester City, Eng)

Anderlecht ruilt Adidas in voor Joma

Na een samenwerking van meer dan dertig jaar neemt Anderlecht straks afscheid van Adidas. Paars-wit gaat vanaf volgend seizoen in zee met kledingsponsor Joma. "Dit vijf jaar durende samenwerkingsverband met Joma zal vanaf het seizoen 2019-2020 van start gaan en staat de club toe om zijn groeiplan te bekrachtigen, meer flexibiliteit in het shirtontwerp en de uitvoering ervan te verkrijgen, alsook meer betrokkenheid van de fans in het ontwerpproces van de uitrusting en een ruimere distributie in de kleinhandel. Dit alles zal voor een outfit zorgen die dicht bij de fans staat", schrijft de club op hun website.

"RSCA en adidas hebben in onderling overleg beslist hun langdurige samenwerking te beëindigen. De club wil adidas bedanken voor de steun die méér dan dertig jaar van kracht was. Op dit moment zal geen verdere commentaar gegeven worden."

Joma zorgt ook voor de uitrustingen van onder meer Villareal, Sampdoria, Atalanta Bergamo, Toulouse en Swansea. Het Spaanse sportkledingmerk is wereldwijd actief in meer dan 100 landen.