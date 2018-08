FT België. Bölöni jaar langer bij Antwerp - Beerschot-Wilrijk klopt Union - Defensieve zorgen voor Anderlecht Redactie

31 augustus 2018

15u35 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Beerschot-Wilrijk klopt Union met kleinste verschil

Beerschot-Wilrijk heeft vanavond op de vierde speeldag van de eerste klasse B met 1-0 gewonnen van Union Sint-Gillis. De Oostenrijker Erwin Hoffer besliste de wedstrijd in de 23e minuut. Beerschot-Wilrijk klimt van de zesde naar de tweede plek in het klassement van de eerste periode, op één punt van leider SK Lommel, dat morgen naar Roeselare moet. Union kon nog maar één keer winnen en is vijfde met drie punten.

Defensieve zorgen voor Anderlecht

RSC Anderlechttrainer Hein Vanhaezebrouck heeft verdedigende kopzorgen in aanloop naar de wedstrijd tegen Antwerp. De Great Old heeft zich afgelopen dagen stevig versterkt en dus verwacht Vanhaezebrouck een zware wedstrijd tegen een team dat duidelijk naar de top wil.

Amuzu is geblesseerd aan de mediale band van de knie, Bornauw zit met een verstuikte enkel en Vranjes is geschorst. Saief hernam vrijdag de trainingen, maar verliet alweer het veld. De coach van paars-wit zit met zorgen en dus is het mogelijk dat nieuwkomer James Lawrence meteen voor de leeuwen wordt gegooid tegen Antwerp. "Soms kan je eens iemand snel brengen. De inlooptijd hangt af van speler tot speler. Iedereen die fit genoeg is, is inzetbaar", aldus Vanhaezebrouck. "Lawrence is een verdediger die sterk aan de bal is en vroeger ook op het middenveld heeft gespeeld. Hij heeft een goede vista, overzicht en een goede inspeelpass. Zo'n spelers kunnen we gebruiken, spelers die iets extra kunnen brengen aan de bal."

Tegen Antwerp verwacht hij een zware wedstrijd, want de Great Old profileert zich als de grote uitdager van de G5. "Antwerp heeft een duidelijke stelling ingenomen. Dat zie je ook met de transfers van Mbokani, Refaelov en Baby", stelt de coach van paars-wit. "Ze spreken niet alleen van play-off 1, maar ook van Europees voetbal. Het betekent dat ze voor alle G5-ploegen een zware tegenstander zullen zijn. Ze willen zelfs hoger eindigen dan plaats 6. Dat siert hen ook. Als je die investeringen doet, moet je je niet verstoppen."

Cercle kan tot februari 2019 geen beroep doen op Nguinda

Cercle Brugge is zijn Franse verdediger Pierre-Daniel Nguinda de volgende vijf maanden kwijt. Hij liep op training een kruisbandletsel op en werd inmiddels al met succes geopereerd. De Vereniging verwacht Nguinda begin februari 2019 terug.

De dijblessure van Ivan Cordona evolueert gunstig, laat Cercle verder weten. De Franse spits kreeg enkele weken geleden last van de spieren in de dij en onderging eveneens een medische ingreep. "Ondertussen is Irvin volop bezig met zijn revalidatie, die gunstig verloopt. Cardona wordt begin oktober wedstrijdfit verwacht", klinkt het vandaag.

Antwerp verlengt contract Bölöni

Vice-voorzitter Luciano D'Onofrio zinspeelde er al op in een interview met uw krant en Antwerp heeft nu effectief werk gemaakt van een contractverlenging voor Laszlo Bölöni. De Roemeense coach die vorige zomer voor het eerst plaatsnam op de bank van de Great Old heeft nog een verbintenis tot het einde van het seizoen, maar die werd vandaag vernieuwd. Na de vragen over alle nieuwkomers, vanochtend tijdens zijn persbabbel, kwam ook de situatie van Bölöni zelf aan bod en de intussen 65-jarige coach denkt dus nog niet aan stoppen. De deal is intussen beklonken, de Roemeen tekent bij voor één jaar.

"Echte onderhandelingen waren er niet", zei Bölöni. "We hebben gesproken en ik ben blij dat meneer Luciano D'Onofrio over een contractverlenging begon. Dat wil zeggen dat de club op de één of andere manier tevreden is over het werk dat we leveren. Daar ben ik fier op en dat maakt me gelukkig en ik teken dan ook met plezier vandaag een nieuw contract. Na de training heb ik een afspraak met de directie. Voor hoe lang ik verleng? Geen tien jaar alleszins. (lacht)"

Na de inkomende transfers van de voorbije dagen wil Antwerp nu dus ook verder met de staf. Bölöni loodste Antwerp vorig seizoen in zijn eerste jaar in 1A na dertien jaar in de tweede afdeling naar een achtste plek en startte het nieuwe seizoen met een knappe 11 op 15. D'Onofrio wil dus duidelijk verder met de Roemeen en de contractverlenging komt er dan ook.

Luciano D'Onofrio onderstreepte in een dubbelinterview met Vincent Mannaert twee weken geleden nog het belang van Laszlo Bölöni voor Antwerp. "Je mag ook de rol van Laszlo Bölöni niet onderschatten. Laszlo was de juiste man om dit project sportief van de grond te krijgen", vertelde D'Onofrio toen. HIER kan je dat artikel nog eens lezen.

Duitse trainer voor Moeskroen?

Excel Moeskroen heeft voor de 7de keer in 5 jaar zijn trainer ontslagen. Frank Defays betaalt de rekening voor de slappe resultaten met een team dat onvoldoende gewapend was voor de Pro League. Morgen zit assistent Laurent Demol in Charleroi op de bank, maandag wordt een nieuwe coach binnengehaald. En dat wordt niet Moeskroennaar Adnan Custovic, maar zo goed als zeker Duitser Bernd Storck (55).

Demol leidde gistervoormiddag de eerste training zonder Defays, meteen ook de eerste met Mbaye Leye erbij. Tegen die tijd had de club laten weten dat het afscheid nam van zijn coach die in februari Mircea Rednic had vervangen. Moeskroen haalde tot hiertoe nul punten en verloor net nog het eerste 'degradatieduel van het seizoen' tegen Eupen (0-1).

De komst van Adnan Custovic (40), die ooit zijn carrière startte bij Moeskroen en er ook al jaren woont, leek voor de hand te liggen, maar hij wordt het niet. Volgens Duitse bronnen wordt het zo goed als zeker Bernd Storck, ex-bondscoach van Hongarije en tussen 1996 en 2007 bij vier clubs (Hertha BSC, Wolfsburg, Partizan Belgrado en Borussia Dortmund) assistent-coach van huidig Moeskroen-sportief directeur Jürgen Röber. Moeskroen bevestigde het nog niet. (ESK)

Dury: "Vertrek Derijk is zwaar verlies"

De vrees van Francky Dury is realiteit geworden. Deze week zag de coach verdedigingsleider Timothy Derijck naar AA Gent vertrekken. "Een spijtige zaak", zucht Dury, die wekenlang geloofde in een verlengd verblijf. "Let op: ik begrijp zijn beslissing - ik ben niet ontgoocheld in hem. En voetbal kadert tegenwoordig in een bedrijfsstructuur. De cijfers moeten kloppen. Alleen is het jammer dat er geen vervanger komt. Ach, het is mijn taak om oplossingen te vinden." Tegen Club Brugge wordt dat een enorme uitdaging. "Ze zijn een machine", looft Dury. "Nog sterker dan vorig jaar." Wie weet scheelt de CL-loting een paar procentjes. Atlético, Dortmund, Monaco... Dan is het misschien moeilijk om te focussen op een avondje Gaverbeek. Dury rekent er niet op. "Integendeel. Iedereen bij Club zal net een tandje bijsteken, want elke speler wil zijn plek afdwingen voor de Champions League." (VDVJ)

Vossen en Diatta in kern

Club trekt met 21 spelers naar de Gaverbeek. Onder hen opnieuw Vossen en Diatta, beiden hersteld van hun blessures. Diatta brak in de Supercup zijn pols en is nu helemaal fit. Ook Vossen, die door een knieblessure Antwerp en Anderlecht moest missen, maakt opnieuw deel uit van de kern. (TTV)

Red Flames aan de bak om kans te maken op WK

Barragematchen of niet? Dat is de hamvraag. De Red Flames moeten zes op zes halen om kans te maken op het WK 2019 in Frankrijk. Te beginnen tegen het fysiek sterke Roemenië. De Flames zijn al zeker van de tweede plaats in hun groep. Enig probleem: enkel de vier beste tweedes maken in een onderlinge barragestrijd uit wie het laatste WK-ticket bemachtigt. Op dit moment hoort België daar niet bij maar ze moeten allerminst panikeren. Het merendeel van de concurrenten treedt immers nog aan tegen de hekkensluiters binnen hun poules. Niet onbelangrijk, want puntengewin tegen die rode lantaarns telt niet mee in het klassement der tweedes. De Red Flames daarentegen spelen met matchen tegen het nummer vier Roemenië en het al geplaatste Italië wél nog duels waar elk puntje in rekening wordt gebracht.

Dat weet ook bondscoach Serneels. "Ik denk dat we met een zes op zes de barrages halen. Maar laten we eerst afwachten welke stand er vanavond op het scorebord staat." Want makkelijk wordt Roemenië niet, het dreef onze dames in de heenmatch tot het uiterste. "Het is een fanatieke ploeg met fysiek spel. Daarin mogen we niet meegaan, we moeten ons eigen spel brengen, want voetballend zijn we beter. We beseffen dat het geen citytrip wordt." (GVS)