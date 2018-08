FT België. Bölöni had gesprek met misnoegde Jelle Van Damme - Diedhiou blijft vier duels geschorst De voetbalredactie

03 augustus 2018

Diedhiou blijft vier duels geschorst

Moeskroen-verdediger Christophe Diedhiou blijft vier speeldagen geschorst. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB bevestigde de sanctie die de Senegalees ook al in eerste aanleg kreeg. De schorsing gaat in vanaf 3 augustus, zodat Moeskroen niet op hem kan rekenen in de thuiswedstrijden tegen Club Brugge (5 augustus), Antwerp (11 augustus) en Eupen (25 augustus) en de verplaatsing naar Anderlecht (17 augustus).

De 30-jarige Senegalees houdt de zware sanctie over aan zijn rode kaart van afgelopen weekend op de eerste speeldag in de Jupiler Pro League. De verdediger van Moeskroen pakte zaterdag op het veld van Oostende uit met een slag in het gezicht van Indy Boonen. Scheidsrechter Wesley Alen toonde Diedhiou eerst de gele kaart, maar veranderde de kleur na tussenkomst van de videoref in rood.

Bölöni had gesprek met Van Damme

Het invallersstatuut van Jelle Van Damme zorgde voor wat wrevel tussen hem en coach László Bölöni. De Roemeen haalde zaterdag in Charleroi aan dat hij meer verwacht van zijn verdediger. De linksachter reageerde via enkele indirecte, maar niet mis te verstane posts op sociale media waarmee hij zijn trainer viseerde. De trainer van de Great Old reageerde niet echt diepzinnig op de koude oorlog tussen hem en Van Damme. De twee zaten deze week samen over de kwestie. "Maar de inhoud van ons gesprek gaat jullie niets aan", snauwde de coach. "Het contact met Van Damme is zoals het dat altijd was. Of er een probleem is? Ja, in de zin dat hij wil spelen, maar dat geldt voor alle jongens die op de bank zitten. Dus in de praktijk is er geen probleem. Ik hou er niet van als één speler boven de groep geplaatst wordt. Dat stoort me. De discussie daarover is voorbij, we hebben een gesprek gehad. Wat willen jullie dat ik er nog meer over zeg? Of de situatie is uitgeklaard? De situatie was voor mij al van in het begin duidelijk." (SJH)