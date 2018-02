FT België: blessure Vossen valt mee - 24 Red Flames naar Cyprus Cup - Antwerp onderhandelt met Limbombe over nieuw contract De voetbalredactie

15 februari 2018

17u35 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Vossen haalt opgelucht adem

Goed nieuws voor Jelle Vossen. Verder onderzoek bracht vandaag aan het licht dat de aanvaller slechts enkele weken opzij moet blijven. De enkelbanden van Vossen zijn niet gescheurd en dus kan de spits zich richten op de start van play-off I. Meer goed nieuws is er voor Diaby. De Malinees bleef weg uit Beveren met hinder aan de adductoren, maar kan dit weekend spelen. Poulain (spierblessure) moet dan weer nog even geduld oefenen.

Stayen loopt nog eens vol

De Roeck en STVV gaan bijna zorgeloos de laatste lijn in richting de clash met Anderlecht. Enige minpunten zijn het uitvallen van Kitsiou door een gele schorsing en Bezus met een adductorenletsel. Maar de coach heeft keuzes genoeg om die leemtes op te vullen. Opmerkelijk is dat Stayen voor het eerst sedert lang nog 's zal vollopen. Op dit moment zijn er zo'n 10.000 kaartjes aan de man gebracht. Of de hel opnieuw zal branden valt nog af te wachten.

• Opstelling STVV: Steppe; Dussaut, Teixeira, Kotysch, De Norre; Asamoah, De Sart, De Petter, Legear; Vetokele, Akpom

• Invallers: Pirard, Antunes, Goutas, Botaka, Bourard, Acolatse, Boli

• Geel gevaar: niemand

• Geblesseerd: Tomiyasu, Charisis, Ceballos, Bezus, Gueye.

• Geschorst: Kitsiou

Bondscoach Serneels selecteert 24 Flames voor Cyprus Cup

Ives Serneels, bondscoach van de Belgische voetbalvrouwen, heeft 24 Red Flames geselecteerd voor de Cyprus Women's Cup (26/02-8/03).

Serneels bereidt in Cyprus met zijn groep het vervolg van de WK-kwalificatiecampagne voor. Die herneemt op vrijdag 6 april met een belangrijke qualifier in Leuven tegen Portugal. Op maandag 10 april volgt de volgende kwalificatiewedstrijd, in Ferrara tegen Italië.

België is op de Cyprus Cup in groep B ingedeeld met Oostenrijk, Tsjechië en Spanje. De selectie verzamelt op zondag 25 februari in Tubeke. Maandag 26 februari volgt de trip naar Cyprus, met op woensdag 28 februari de eerste wedstrijd tegen Tsjechië. Op vrijdag 2 maart volgt het duel met de Spanjaarden. De laatste poulematch tegen Oostenrijk staat op maandag 5 maart op het programma. Daarna volgt nog een afsluitende plaatsingswedstrijd op woensdag 7 maart. De Red Flames nemen voor de derde keer deel aan de Cyprus Cup, na 2015 en 2017.

Selectie

Doelvrouwen: Nicky Evrard (FC Twente, Ned), Diede Lemey (AGSM Verona, Ita), Justien Odeurs (FF USV Jena, Dui)

Verdediging: Maud Coutereels (Lille OSC, FRa), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Heleen Jaques (RSC Anderlecht), Davina Philtjens (Ajax Amsterdam FC, Ned), Nicky Van den Abbeele (Ajax Amsterdam FC, Ned), Silke Vanwynsberghe (KAA Gent), Aline Zeler (RSC Anderlecht)

Middenveld: Tine De Caigny (RSC Anderlecht), Kassandra Missipo (KAA Gent), Lenie Onzia (RSC Anderlecht), Charlotte Tison (RSC Anderlecht), Justine Vanhaevermaet (RSC Anderlecht)

Aanval: Jassina Blom (FC Twente, Ned), Janice Cayman (Montpellier HSC, Fra), Jana Coryn (Lille OSC, Fra), Yana Daniëls (Bristol City FC, Eng), Celien Guns (OH Leuven), Davinia Vanmechelen (Paris Saint-Germain FC, Fra), Sarah Wijnants (RSC Anderlecht), Tessa Wullaert (VFL Wolfsburg, Dui).

Toch (klein) feestje op Anderlecht

"Honderd, misschien?", gokte iemand. Het kunnen er ook minder geweest zijn, hoor. Er waren amper kijklustigen op de open training in het Astridpark gisteren. De aanwezigen kregen wel in primeur Lazar Markovic te zien: het waren de eerste baltoetsen van de Servische aanwinst in het Constant Vanden Stockstadion. Daarnaast zagen de fans hoe de afwerking bij paars-wit problematisch was - er vielen nauwelijks doelpunten te noteren -, maar dat zette geen domper op de goeie sfeer. Ook het carnavalsfeestje in het stadion werd gesmaakt door de jonge supporters. Ivan Obradovic - zoek hem op de foto - tekende present om te poseren met de piraten, clowns en superhelden. (PJC)

Sá profiteert (maar spoeling wordt dun)

En er wás al geen overschot... Met de verwijzing van Olivier Deschacht naar de B-kern is de spoeling nog dunner geworden bij Anderlecht. Niet het minst voor de verplaatsing naar STVV: Kums en Dendoncker zijn geschorst en de geblesseerde Trebel heeft de groepstrainingen nog steeds niet hervat. De verwachting is dat Josué Sá achterin profiteert. Normaal gezien speelt de Portugees naast Spajic in de defensie.

Vanhaezebrouck moet wel hopen dat die twee niks overkomt, want na hen gaapt de grote leegte - ook Kara is nog out. Jongeren Abdoul Karim Dante en Kobe Cools, beiden zonder ervaring op het hoogste niveau, zijn immers de enige alternatieven in de verdediging. Op het middenveld start zo goed als zeker Albert Sambi Lokonga. U begrijpt: bijna moet Hein zichzelf opstellen - zo krap is het. (PJC)

Antwerp onderhandelt met Limbombe over nieuw contract

Antwerp wil het aflopende contract van flankaanvaller Stallone Limbombe graag verlengen. Limbombe veroverde kort voor de winterstop een basisplaats, nadat hij eerder een tijdje in de B-kern moest doorbrengen. Ondanks de 26 nieuwkomers sinds de zomer, maakte Antwerp al duidelijk verder te willen met Limbombe, die ook enkele andere concrete aanbiedingen op zak heeft. De onderhandelingen tussen speler en club lopen nog. De 26-jarige sneltrein komt sinds de zomer van 2014 uit voor Antwerpen is daarmee de langst dienende speler op de Bosuil. Dit seizoen was hij al goed voor vier doelpunten en twee assists in zestien wedstrijden. (DPB)

Standard neemt maatregelen voor derby tegen Charleroi

Beter voorkomen dan genezen. Na de incidenten tijdens Charleroi - Standard vorig seizoen, die ertoe leidden dat de partij vroegtijdig moest worden stopgezet, neemt Standard nu maatregelen. Normaal stelt Charleroi altijd een recordaantal van 2.000 tickets ter beschikking van de bezoekers. Maar de Luikse directie heeft nu maar de helft van dat aantal verdeeld. Hoofdzakelijk aan fans die geregeld de uitmatchen van de Rouches volgen. De vakken van de thuisploeg zijn volledig uitverkocht. Grange hervatte de groepstraining bij Charleroi. (AR)

Standard stalt Farouk Miya bij Azerbeidzjaanse club

Standard verhuurt Farouk Miya tot het einde van het seizoen aan de Azerbeidzjaanse club Sabail FK, zonder aankoopoptie. Dat hebben de Rouches vandaag bekendgemaakt. De twintigjarige offensieve middenvelder, sinds 2016 in Luikse loondienst, speelde dit seizoen nog maar één minuut voor Standard. De Oegandese international trad eerder een half seizoen op uitleenbasis aan voor Moeskroen.