FT België. Blessure Trossard valt mee - Moeskroen-coach Storck: “Excuses voor de fout van Benson” - Videorefs kunnen 'lijn' gebruiken vanaf play-offs Voetbalredactie

11 februari 2019

06u25 0

Blessure Trossard valt mee

Goed nieuws voor Leandro Trossard, die de topper tegen Standard moest staken nadat hij zich misstapte en zijn enkel bezeerde. De eerste onderzoeken tonen aan dat Trossard geen ernstige schade heeft opgelopen, de speler hoopt zelfs speelklaar te geraken voor de EL-partij van donderdag tegen Slavia Praag. De Japanse nieuwkomer Junya Ito, die de topper tegen Standard vanuit de tribunes volgde, trainde gisteren een eerste keer mee. Ito wordt deze middag officieel voorgesteld. (KDZ)

Videorefs kunnen ‘lijn’ gebruiken vanaf play-offs

In ‘real time’ was het moeilijk te zien. Schoof Irvin Cardona de 2-2 tussen de benen van Horvath vanuit buitenspelpositie? Op de stilstaande beelden was evenwel te zien dat Cardona’s knie en een deel van zijn lichaam zich achter de laatste verdediger bevonden.

Probleem is ook dat men in het busje van de VAR tot op vandaag niet in staat is om een honderd procent rechte lijn te trekken. “We onderhandelen met een gespecialiseerd bedrijf over technologie om een buitenspellijn te trekken. De lijn die de tv-kijkers te zien krijgen, klopt niet altijd”, aldus scheidsrechtersbaas Johan Verbist in januari. Intussen zijn de onderhandelingen afgerond. Er werd een contract getekend met het Luikse bedrijf Delta Cast. De videorefs krijgen een opleiding, de bedoeling is om het systeem al toe te passen tijdens de play-offs. (TTV/FDZ)

Moeskroen-coach Storck: “Excuses voor de fout van Benson”

Manuel Benson was lange tijd een gesel voor de Gentse defensie, maar in de tweede helft groeide hij uit van held tot antiheld, toen hij Brecht Dejaegere vol aantrapte. Had altijd rood moeten zijn, maar ref Smet gaf slechts geel en de VAR corrigeerde hem niet. Bernd Storck zag de ernst van de overtreding wel in. De Moeskroencoach haalde Benson naar de kant met een flinke vermaning. Storck toonde zich ook op de persconferentie een gentleman: “Voor ik een matchanalyse geef, wil ik me excuseren voor de overtreding van Benson, in zijn én mijn naam. Dit soort overtredingen behoort niet tot onze stijl. Het was een grote fout van hem. Maar los daarvan hebben we een fantastische wedstrijd gespeeld. Toen ik kwam, waren er alleen individuen. Nu staat er een team.” (RN)