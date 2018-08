FT België. Berucht Antwerp-spandoek duikt opnieuw op - Cobbaut 6 tot 8 weken out - Nieuwe doelman Charleroi: "Wil carrière herlanceren" De voetbalredactie

16 augustus 2018

16 augustus 2018 Belgisch Voetbal

Rémy Riou voorgesteld bij Charleroi: "Mijn handen jeuken"

Charleroi heeft doelman Rémy Riou vandaag officieel voorgesteld aan de pers. De 31-jarige Fransman tekende begin deze week een contract voor twee seizoenen met optie op twee extra seizoenen bij de Carolo's en hoopt na een moeilijk jaar in Turkije meteen aan spelen toe te komen op Mambourg.

"Wat ik hoop te bereiken bij Charleroi? Mijn carrière herlanceren. Ik wil spelen, ik wil me volledig kunnen geven op het veld. Dat was me in Turkije niet gegund", aldus Riou, die deze zomer vertrok bij Alanyaspor. De ervaren Fransman wil zich zo snel mogelijk integreren in de spelersgroep, zodat hij een waardige vervanger kan zijn voor zijn met een hernia sukkelende landgenoot Nicolas Penneteau.

Voor de plek van eerste doelman zal Riou moeten bikkelen met Parfait Mandanda, maar die concurrentie ziet hij zitten. "Ik zal inderdaad stevig moeten concurreren met Parfait, maar dat maakt deel uit van de job", aldus Riou. "Ik ben hier alleszins in een prima groep beland, die me trouwens hartelijk heeft verwelkomd. Conditioneel sta ik er goed voor, want ondanks dat ik in Turkije sinds februari niet meer speelde heb ik er wel een volledige voorbereiding meegemaakt. Eenmaal ik mijn nieuwe ploegmakkers wat heb leren aanvoelen, zal alles wel loslopen. Mijn handen jeuken om eraan te mogen beginnen."

De voormalige doelman van onder andere Olympique Lyon, Auxerre en FC Nantes brengt alvast een grote troef mee naar Charleroi: zijn enorme leiderscapaciteiten. "Op het veld ben ik niet zo extravagant, maar in de kleedkamer neem ik graag het woord. Dat is van primordiaal belang als je op het hoogste niveau speelt. Ik heb geen schrik om met de vuist op tafel te slaan als het nodig is. Ik ben zeer veeleisend voor mezelf, maar ook voor anderen", besluit Riou.

Berucht Antwerp-spandoek duikt opnieuw op

De temperatuur loopt voor Antwerp - Club stilaan op. Zondag staan de twee clubs tegenover elkaar in hun 'Hate Game'. Rond de Bosuil lieten enkele fans van stamnummer 1 alvast merken klaar te zijn voor de komst van blauw-zwart. Aan een taverne rond de Bosuil dook eerder het beruchte spandoek met de leuze ‘Dood aan FCB’ opnieuw op. Intussen zou de banner wel alweer verwijderd zijn. Vorig seizoen kwam hetzelfde spandoek onder de aandacht tijdens een mars naar het stadion. De politie stelde daarop een onderzoek in.

Bronn traint weer met groep

Yves Vanderhaeghe kan binnenkort op twee extra krachten rekenen. Dylan Bronn (23) keerde van het WK terug met een knieblessure, spits Giorgi Kvilitaia (24) werd met een geblesseerde enkel gehaald bij Rapid Wien, maar beide spelers staan weer op het oefenveld. "Bronn en Kvilitaia trainen al deels mee met de groep, volgende week komen ze in aanmerking om met de beloften te spelen", aldus Vanderhaeghe. "Dat geldt zeker voor Kvilitaia, voor Bronn is het nog even afwachten." Middenvelder Eric Smith werkt nog aan zijn revalidatie. (RN)

"We zijn niet van plan ons Europees avontuur hier te laten eindigen", liet Jagiellonia-coach Mamrot gisteravond de spierballen rollen. "Iedereen is mee, iedereen is fit." Of dat ook betekent dat rechtsback Burliga in vergelijking met de heenmatch terugkeert uit blessure, liet hij in het midden. (RN)

Cobbaut 6 à 8 weken out

Hoogstens twee maanden. Zo lang zal Elias Cobbaut buiten strijd zijn. Dat hebben de onderzoeken aan de rechterenkel uitgewezen. De linkerflank van Anderlecht bezeerde zich op Charleroi. Al snel werd duidelijk dat daarbij de ligamenten minstens gedeeltelijk gescheurd raakten. Cobbaut, in de zomer overgekomen van KV Mechelen, was in de eerste drie competitieduels titularis. (PJC/KDH)

AA GENT_ is door de ECA (de vereniging van Europese topclubs) genomineerd voor zijn communitywerking. De KAA Gent Foundation heeft zes wijkinitiatieven lopen, met een activiteit van 344 dagen, 400 deelnemers en 20.750 contacten. De ECA Award wordt op 10 september toegekend. (RN)

CERCLE BRUGGE_ Taravel en Omar trainen weer met de groep. Tormin heeft de looptraining hervat. (LUVM)