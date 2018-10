FT België. Beroep van Wesley en co wordt morgen al behandeld - Peter Verbeke nieuwe sportleider AA Gent Redactie

18 oktober 2018

17u02 2

Wesley en co komen morgen al voor Geschillencommissie Hoger Beroep

Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot-Wilrijk) verschijnen morgen al voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB. Aanvankelijk was de zitting gepland voor vrijdag 26 oktober, maar om een eerlijk verloop van de competitie te garanderen besliste de Geschillencommissie HB om de zitting met een week te vervroegen. Daardoor kan het viertal komend weekend, op de elfde speeldag in de Jupiler Pro League en de Proximus League, al geschorst worden.

Brogno en diens advocaat bijten om 10 uur de spits af in het bondsgebouw. Daarna volgen Eric Ocansey (10.30 uur) en Mehdi Carcela (11 uur). Wesley Moraes komt om 12.15 uur aan de beurt. Het vonnis volgt wellicht in de loop van vrijdagnamiddag.

De inbreuken van de vier spelers dateren al van begin augustus. Door een juridische strijd omtrent de nieuwe indicatieve tabel seizoen 2018-2019 liet een uitspraak lang op zich wachten. De strafmaat zal nu gebaseerd zijn op de indicatieve tabel van vorig seizoen, als bondsprocureur Marc Rubens er tenminste in slaagt de bewijzen te leveren dat die goedgekeurd was door de Pro League.

Peter Verbeke wordt nieuwe sportleider AA Gent

AA Gent heeft een nieuwe sportleider. Peter Verbeke treedt met onmiddellijke ingang in dienst bij de Buffalo’s om het sportieve beleid gestalte te geven. Verbeke wordt weggehaald bij Club Brugge, waar hij sinds 2013 actief was in de ‘Club Academy’. (RN)

Hans Vander Elst, T2 en verantwoordelijke jeugdopleiding, verlaat OHL

Oud-Heverlee Leuven heeft de samenwerking beëindigd met assistent-coach Hans Vander Elst. Hij was ook verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van de club uit eerste klasse B.

“De club wil Hans van harte danken voor zijn 16 jaren dienst als assistent-coach en verantwoordelijke van de jeugdopleiding. OHL wenst Hans heel veel succes bij zijn verdere carrière”, luidt het in een korte mededeling. Vander Elst zat niet meer op dezelfde lijn met trainer Nigel Pearson die Joachim Mununga nu als T2 aan zijn zijde krijgt. De oud-middenvelder van onder meer KV Mechelen was al bij de jeugdopleiding van OHL actief. Die jeugdopleiding zal voorlopig geleid worden door Joost Hendrickx.

OHL staat na negen speeldagen met 6 punten (en amper één zege) op de achtste en laatste plaats in 1B. Morgen trekken de Leuvenaars naar Westerlo.

