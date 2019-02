FT België. Beerschot Wilrijk lijdt kostbaar puntenverlies tegen Roeselare - Deense coach blijft hopen op Anderlecht De voetbalredactie

23 februari 2019

18u56 2

Beerschot-Wilrijk lijdt kostbaar puntenverlies tegen Roeselare

Beerschot-Wilrijk is er vandaag op de dertiende (en voorlaatste) speeldag van de tweede periode in de Proximus League niet in geslaagd de drie punten thuis te houden tegen Roeselare (1-1). De Ratten kunnen zo later op de avond voorbijgestoken worden door KV Mechelen.

Dante Vanzeir leek de thuisploeg na 73 minuten de drie punten te bezorgen met een raak voorzet-schot, voor de Genk-huurling zijn dertiende doelpunt van het seizoen. Maar Guy Dufour legde het Kiel zes minuten voor tijd het zwijgen op met de gelijkmaker, een lage schuiver voorbij Vanhamel.

Beerschot-Wilrijk blijft (voorlopig) aan kop in het tweede periodekampioenschap van de Proximus League, met 29 punten. Concurrent KV Mechelen (28 ptn), dat ook al de eerste periode won, kan later zaterdag (om 20u30) mits winst tegen Union alleen op kop komen.

Anderlecht - Club uitverkocht

Anderlecht laat weten dat het Astridpark zondag voor de komst van eeuwige rivaal Club Brugge uitverkocht is.

Ce dimanche, plus aucun ticket ne pourra être vendu aux guichets. Le stade affiche complet! 👍



Zondag kunnen er geen tickets meer aan de loketten gekocht worden. Het stadion is uitverkocht!



⚽ #ANDCLU #COYM #RSCA pic.twitter.com/dwAUxjKeU6 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Brøndby wil coach Hjulmand, maar die blijft hopen op RSCA

Kasper Hjulmand (46) ligt goed in de markt. Nadat de Deen afgelopen winter in beeld was bij Anderlecht om Hein Vanhaezebrouck op te volgen, is de Nordsjaelland-coach nu een kandidaat bij Brøndby. In zijn omgeving valt echter te horen dat Hjulmand twijfelt - hij wil liever naar het buitenland. “Daarom ook was hij ontgoocheld dat Nordsjaelland een overgang naar Anderlecht blokkeerde”, klinkt het rond Hjulmand. “Hij vond dat de perfecte stap.” De hoop op een Belgisch avontuur is evenwel niet weg: Hjulmand houdt er rekening mee dat Fred Rutten met zijn contract van onbepaalde duur slechts een tussenpaus is op Anderlecht en dat hijzelf na het seizoen opnieuw op de shortlist zal staan om bij RSCA aan de slag te gaan. In de zomer is Hjulmand een vrije trainer. (PJC)

29ste keer, goede keer voor Club?

29ste keer, goede keer? Zondag waagt blauw-zwart zijn 29ste poging om in de competitie eindelijk nog eens Anderlecht in het Astridpark te kloppen. De laatste uitzege voor Club in eerste klasse bij paars-wit dateert al van 7.473 dagen geleden: 2-3 op 9 september 1998. Sindsdien lijkt een vloek te rusten op Club. Misschien staan de sterren dit jaar wél gunstig voor Club Brugge, met na 26 speeldagen een voorsprong van acht punten op Anderlecht. Een kloof die ze dus zondag kunnen uitdiepen tot 11 punten. Sinds het ontstaan van het profvoetbal in 1974 kwam het slechts zes keer voor dat Club na 26 speeldagen acht of meer punten voorsprong had op Anderlecht: vijf keer daarvan kroonde blauw-zwart zich dat seizoen tot kampioen. (BF)

Obradovic wellicht niet fit, Dimata in Lyon

Dromen zijn bedrog. Anderlecht had gehoopt Ivan Obradovic klaar te stomen voor Club Brugge, maar de linksachter is onvoldoende hersteld van het scheurtje in de hamstrings dat hij opliep tegen Zulte Waregem. Behoudens een miraculeuze ommekeer speelt de Serviër ten vroegste tegen Lokeren. Het valt af te wachten voor welke linksachter Fred Rutten kiest: Elias Cobbaut of Antonio Milic. Het is trouwens uitgesloten dat Adrien Trebel en Nany Dimata, gisteren in Lyon voor extra doktersadvies, spelen dit weekend. Zij zijn nog steeds out met hinder aan de knie. Veel commentaar wilde Rutten niet kwijt over het duo: “We moeten hun herstel afwachten.” Voor Trebel en Dimata is een operatie een optie.

Gekneusde ribben voor Vukovic

Racing Genk liep donderdag tegen Slavia Praag niet enkel mentale averij op, ook de lichamelijke schade bij de Limburgers is behoorlijk na het Europa Leagueduel tegen De Tsjechen. Danny Vukovic liep een zware ribcontusie op na een botsing met Sébastien Dewaest. De Australiër werd afgevoerd op een draagberrie en werd ook naar het ziekenhuis gebracht. Nordin Jackers is tegen Antwerp zijn logische vervanger. Casper De Norre en Bryan Heynen moesten de wedstrijd allebei vroegtijdig staken door ziekte. Ook zij zijn hoogst twijfelachtig voor de partij van zondag. (KDZ)

Tia Hellebaut helpt Beerschot in voetbalschool

Tia Hellebaut en Beerschot-Wilrijk slaan de handen in mekaar. Hellebaut gaat in Antwerpen een voetbalschool op poten helpen zetten. De voormalige olympisch kampioene stampte in 2016 de Tia Hellebaut Academy uit de grond, waarmee ze jonge, talentvolle atleten begeleidt. Nu zet Hellebaut dus ook de stap naar het voetbal. Dat ze met Beerschot in zee gaat, hoeft niet te verbazen, want Hellebaut is al heel lang supporter van paars-wit. Volgens onze informatie zou er in het project op het Kiel ook een onderwijsluik vervat zitten. Daarbij zou voormalig topscheidsrechter Frans Van Den Wyngaert een rol gaan spelen. Deze laatste was lang directeur van de Antwerpse Topsportschool. Vandaag worden de plannen verder toegelicht tijdens een persconferentie. (KDC)